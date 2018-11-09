Ценители боярышника и дикого ганджубаса: офицер ВСУ поймал боевиков "ЛНР" на лжи

Оккупанты трижды меняли версию произошедшего, и даже в окончательной не сходились концы с концами

Пьяные боевики т.наз. "ЛНР" обстреляли группу ремонтников, чинивших поврежденную линию электропередач, в результате чего один из электриков погиб, а потом неуклюже попытались замять преступление, обвинив в нем украинских военных

Об этом офицер ВСУ Александр "Гром" сообщает на своей странице в Facebook.

Чтобы оправдаться перед Совместным центром по контролю и координации, "ценители боярышника и дикого ганджубаса" трижды меняли придуманную историю. Сначала они заявили, что в районе поселка Золотое-5 (Михайловка) группа ремонтников была обстреляна из штатного вооружения БМП-1. Потом было заявлено, что боевая машина пехоты якобы открыла огонь минами.

Окончательной версией, озвученной пропагандистскими СМИ боевиков, была стрельба из ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7) 82мм минометной миной, к которой якобы прикрутили маршевый заряд от ПГ-7В (принятый на вооружение советской армией еще в 1961-м году). На схеме было указано расстояние в 800 м, уточняет Гром.

"А теперь вопрос к специалистам: у кого получалось шмальнуть миной на такое расстояние из РПГ?", – иронизирует офицер ВСУ, ведь прицельная дальность стрельбы этого гранатомета составляет 500 м. Модернизированные РПГ имеют прицельную дальность стрельбы – от 200 до 700 м в зависимости от применяемого выстрела, однако эффективная дальность стрельбы составляет от 100 до 300 метров.

Напомним, ранее Гром рассказал, как пьяные боевики "ДНР" устроили разборки из-за женщин. "Лльфа-самцы" не могли разобраться, кому какая девушка кому достанется, и чтобы решить этот вопрос, один достал гранату и вопрос был "решен".

Также ранее сообщалось со ссылкой на офицера ВСУ, что один боевик подорвал себя гранатой, второй – топором избил командира. Кому-то не повезло сходить за "алкогольной добавкой" и попал на подвал в "комендатуру".