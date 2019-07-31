Цены назначают покупатели – уникальная акция к 9-летию онлайн-платформы Kasta https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-1.jpg 2019-07-31T10:00:00+03:00 Украина На определенные товары, представленные в магазине, два дня будет работать скидка, которую "налайкают" посетители платформы

Сегодня интернет-гипермаркет Kasta празднует свое 9-летие. И делает это с размахом, устраивая 31 июля и 1 августа масштабную летнюю распродажу HappyKastaDay. Лучшие бренды, бесплатная доставка для заказов от 999 гривен, инновационные для рынка механики и небывалые акционные предложения.

В Kasta считают, что если уж праздновать, то действительно по-взрослому. И, конечно же, следуя при этом главной миссии компании — постоянно удивлять своих клиентов, внедряя инновации и делая онлайн-шопинг дешевле, быстрее и комфортнее.

Основной фишкой празднования является то, что в эти два дня на определенные товары, представленные в магазине, будет действовать скидка, которую "налайкают" сами посетители платформы. Одним словом, цены назначают сами же покупатели. И чем активнее они будут, тем ниже будет цена.

Механизм активности максимально простой и интерактивный. Сначала выберите, что именно вы хотели бы приобрести среди предлагаемых акционных товаров и лайкните их, нажав на специальную иконку. В этот момент вы помогаете накапливать скидку — каждые два лайка автоматически превращаются в гривну дисконта. И дальше все зависит только от активности клиентов Kasta.

Главное при этом не упустить свой шанс, ведь количество акционных товаров ограничено. Так что смело добавляйте то, что нравится, в "Избранное" и следите, как снижается цена в режиме реального времени.

Но это еще далеко не завершение всех сюрпризов, которые Kasta вместе с партнерами подготовила в честь 9-летия. Каждый 9-й заказ среди тех, которые были оплачены онлайн с помощью банковской карты Visa, автоматически получает 9% скидку. А в конце дня среди всех клиентов, которые воспользовались картой Visa для оплаты, будут выбраны девять счастливчиков, которые получают 99% скидки по их заказу! Эта сумма будет возвращена бонусами на их персональный счет. А после 999 гривен заказа вы еще и получите бесплатную доставку, так что покупать можно действительно без ограничений. Праздник, как-никак.

Участники же программы лояльности KastaBlack получат доступ к акциям на 19 минут быстрее, чем другие покупатели. А пользователи мобильного приложения Kasta смогут сделать это на 9 минут раньше, чем те, кто зайдет через основной сайт.

Если вы до сих пор не приобрели месячную или годовую подписку на KastaBlack, то 9-летие онлайн-платформы как раз идеальное время — при оплате подписки картой Visa, вы получаете 50% скидку. Это отличная возможность с минимальными затратами в дальнейшем бесплатно получать заказы к двери квартиры курьером или в одно из 105 отделений KastaPost по всей Украине, где еще есть и возможность бесплатной примерки — если заказанные вещи вам не понравятся или не подойдут по размеру, то стоимость заказа будет возвращена на вашу банковскую карточку в течение 3-4 минут.

Но и это еще не конец сюрпризов. В праздничные дни каждый клиент вместе с предварительно оформленным заказом получает промокод на скидку в 30 гривен для следующих покупок. А еще на Facebook-странице Kasta состоятся розыгрыши крутых гаджетов, смартфонов и наборов электроники, а также пакетов крутых впечатлений.

В этом году команда Kasta уверена, что благодаря трансформации бизнес-модели, запуску новых инновационных продуктов и появлению новых категорий, в том числе электроники и бытовой техники, празднование будет действительно особенным. И каждый из посетителей онлайн-платформы сможет выбрать что-то себе по душе из миллиона товаров, сравнить цены, а потом и потрогать или примерить заказанное в отделениях KastaPost.

Празднуйте 9 лет активно и выгодно вместе с Kasta!

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