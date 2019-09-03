Церемония "Лидер года": какие украинские предприятия признаны наиболее успешными

Отличия получили украинские и казахстанские предприятия, признанные лидерами в своей области. Именно эти компании вошли в рейтинг лучших, который был составлен на основе ранжирования всех субъектов хозяйствования в обеих странах. Событие состоялось в Chamber Plaza ТПП Украины.

Лауреаты рейтинга в подтверждение бизнес-достижений получили награды в номинациях "Лидер года", "Лидер года в строительстве", "Лидер года в медицине", "Лидер отрасли".

"Пусть эти награды станут не только символом ваших достижений, но и свидетельство новых успехов", — пожелал победителям президент Союза Национальных бизнес-рейтингов Валерий Гижицкий во время торжественного открытия церемонии.

Впервые обладателями наград НБР стали: производитель и экспортер светодиодной продукции "ДнипроДентТулз", производитель брендовой домашней одежды для женщин "Роксана", сеть медицинских центров "Мать и дитя", сельскохозяйственное общество "Зернопродукт МХП", входящее в группу компаний ЗАО "Мироновский хлебопродукт".

В который раз вошли в шорт-лист лучших предприятий производитель счетчиков "Компания "Росток", известный продавец товаров для дома "Реккитт Бенкизер Украина", производитель лекарственных средств "Фармак".

Всего наградами Национального бизнес-рейтинга отмечены около семидесяти предприятий. Торжественное вручение наград с представлением каждой компании, речи, фотосессии, интервью, концерт украинских артистов и банкет сделали этот вечер удивительным.

Вела праздник бизнес-триумфа звездная пара — Ольга Сумская и Виталий Борисюк.

Церемония награждения — это не только время славы и гордости, но и уникальная возможность расширить бизнес-горизонты. Руководители компаний из разных уголков Украины и Казахстана в различных сферах деятельности познакомились между собой и наладили деловые связи. К тому же каждый участник получил полезные маркетинговые материалы, разработанные исключительно для обладателей наград с целью внедрения в их рекламные и PR-кампании.

Итак, лидерами 47-й официальной церемонии национального бизнес-рейтинга стали

Промышленность и производство

ООО "Днепроденттулз" (Украина, г. Днепр) — производство и реализация электрического осветительного оборудования; www.dneprodenttools.com

ТОО "Новый мир "Продакшн" (Казахстан) — создание художественных и документальных фильмов, организация съемок

ЧАО "Компания Росток" (Украина, г. Киев) — производство электрических бытовых приборов и оптовая торговля

ООО "Роксана ТМ" (Украина, г. Запорожье) — собственное производство одежды для дома и отдыха; www.roksana-shop.com

ООО "Корфад" (Украина) — изготовление современных межкомнатных дверей, деревопереработка; www.korfad.com.ua

ООО "Варз" (Украина, Днепропетровская обл.) — производство полуприцепов, прицепов; www.varz.dp.ua

ООО "Укртехавиа" (Украина, Днепропетровская обл., г. Павлоград) — металлообработка, изготовление авиационных комплектующих; www.ukrtehavia.com.ua

ООО "Компания "Агротек" (Украина, г. Киев) — механическая обработка металлических изделий, подготовительные работы на строительной площадке

ООО "Частное киевское протезно-ортопедическое предприятие" (Украина, г. Киев и Киевская обл.) — производство протезов верхних и нижних конечностей, ортопедической обуви, ортопедических стелек; www.pkpop.com.ua

ООО "Терновский хлебозавод" (Украина, Херсонская, Одесская, Николаевская обл.) — производство хлеба и хлебобулочных изделий

АО "Фармак" (Украина) — фармацевтическое производство; www.farmak.ua

Строительство

МП "Рапид" (Украина, г. Ватутино, г. Черновцы) — строительство жилого, промышленного комплекса и транспортные услуги

ООО "Ремонтно-строительный трест ЧМП" (Украина, г. Одесса) — строительство водных сооружений

КП "Кременский агродорстрой" (Украина, Луганская обл., г. Кременная) — строительство дорог

ООО "Ягуар" (Украина, г. Киев) — строительная компания комплексного выполнения; www.vbk-jaguar.com.ua

ООО "Строительно-промышленная компания "Ягуар" (Украина, г. Киев) — строительная компания комплексного выполнения

ООО "С.В.Строй" (Украина, Донецкая обл.) — хозяйственная деятельность по строительству объектов

ООО "СК Цитадель" (Украина, Ивано-Франковская обл.) — организация строительства зданий; www.dim.ctd.com.ua

ООО "Бориспольгорстрой" (Украина, г. Киев, Киевская обл.) — строительство жилых и нежилых зданий

ООО "Монтажно-строительная компания Синергия" (Украина) — строительство и реконструкция объектов электроснабжения и сетей; www.msks.com.ua Реклама

Группа компаний GREENVILLE (Украина, Львов, г. Киев) — девелоперские проекты, альтернативная энергетика и социальная деятельность; www.greenville.ua

Торговля

ООО "Гермес Гранд Волмор" (Украина) — оптово-розничная торговля, полный цикл очистки и реализации питьевой воды, логистические услуги; www.germes-tabak.com.ua

ЖК "HALYK QUATY" (Казахстан) — покупка недвижимости; www.halykquaty.kz

ООО НПП "Термет" (Украина, г. Днепр) — оптовая торговля металлами и рудами

ООО "Минимакси" (Украина, г. Полтава) — оптовая и розничная торговля стройматериалами, комплектация строительных объектов; www.minimaxi.pp.ua

ООО "Йозера Украина" (Украина) — оптовая торговля кормами для животных; www.josera.ua

ОДО "Полипласт" (Украина, г. Днепр) — оптовая торговля товарами хозяйственного назначения; www.poliplast.net.ua

ООО "Реккитт Бенкизер Украина" (Украина, г. Киев) — оптовая торговля химическими продуктами; www.rb-health.com.ua

ООО "Вкусторг" (Украина, Донецкая обл., Харьковская обл.) — оптовая продажа продуктов питания

ООО "Агро Газ Трейдинг" (Украина, г. Киев) — торговля природным газом, минеральными удобрениями, углем энергетической группы; www.agrogastrading.com

ТОО "Союзоптторг-Азия" (Казахстан, Россия, Кыргызстан) — продажа пищевых ингредиентов для производства продуктов питания и напитков; www.soyuzopttorg.com

ТОО "Азия глобал сервис" (Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Атырауская обл.) — продажа специальных средств защиты, строительство нежилых зданий; www.ags-group.kz

ООО "Звезда Аверс" (Украина) — оптовая торговля автозапчастями; www.gekkon-ua.com

Медицина

ЧП "Братья Лепские плюс" (Украина, г. Киев) — стоматологическая практика; www.lepskie.com.ua В тренде Bugatti Chiron разогнали почти до 500 км/ч: видео

Медицинский центр "Мать и ребенок" (Украина, г. Киев, г. Львов, г. Житомир) — медицинский центр; www.mcmd.ua

ООО "Код здоровья" (Украина, г. Мариуполь) — деятельность больничных учреждений; www.kod-zdorovia.com.ua

ООО "Наш зір" (Украина, г. Черкассы) — предоставление офтальмологических услуг; www.zir-ua.com

ООО "Стоматология "Посмішка" (Украина, Киевская обл., г. Буча) — предоставление стоматологических услуг; www.posmishka-dent.com.ua

Медицинский центр "Биостом" (ООО "Амарант СМ") (Украина, г. Харьков) — стоматологическая практика; www.biostom.kh.ua

ООО "Гелиантус" (Украина, г. Киев, г. Бровары) — аптечный бизнес, стоматология

Стоматология "DENTA-VI" (Украина, г. Тернополь) — предоставление стоматологических услуг; www.dentavi.ua

ООО "Плазамед" медицинский центр HEALTH & BEAUTY (Украина, г. Запорожье) — неврология, косметология; www.reabilitolog.com.ua

Сфера услуг

ООО "Манивео Скорая финансовая помощь" (Украина) — услуги мгновенного кредитования онлайн; www.moneyveo.ua

ООО "Воркконсалт" (Украина, Германия) — консалтинг и предоставление решений в сфере рынка труда; www.workconsult.ua

ООО "Ю ХЕППИ" (Украина, г. Киев) — полиграфическая печать, изготовление и монтаж рекламной продукции; www.youhappy.com.ua

КПП КГС "Горводоканал" (Украина, г. Каменское) — централизованное водоснабжение и водоотвод; www.mvk.dp.ua

ООО "Финансово-консультационная компания "Наш капитал" (Украина, Ровенская обл., г. Дубровица) — деятельность агентов и брокеров; www.nashkapital.com

АО "АБ "Юргазэнерго" (Украина, г. Харьков и Харьковская обл.) — услуги в сфере права; www.urgazenergo.in.ua

ООО "Евро аудит" (Украина, г. Одесса) — услуги в области права, бухгалтерского учета и аудита; www.euroaudit.pro

ООО "Нетроад групп" (Украина, г. Киев) — инженерное проектирование, промышленный дизайн и прототипирование; www.netroadgroup.com

ООО "Одессагаз-поставка" (Украина, г. Одесса) — поставка природного газа; www.gazpostach.od.ua

АО "АК "Арцео" (Украина, г. Киев) — судебная практика, уголовно правовая практика; www.arceo.com.ua

ООО "Центр оценки социальных и экологических рисков" (ЦОСЭР) (Украина, г. Киев) — информационно-аналитическое сопровождение и управленческое консультирование; www.coser.com.ua

ООО "Цветы эдема" (Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь.) — выращивание однолетних и многолетних растений и предоставления ландшафтных услуг; www.sad.ua

ООО "Нова айти" (Украина) — услуги в сфере ИТ; www.novait.com.ua

ЧП "ИТ Сфера" (Украина, г. Киев и Киевская обл.) — информатизация; www.itsfera.com.ua

Сельское хозяйство и лесничество

ЧАО "Зернопродукт МХП" (Украина, Винницкая, Черкасская, Житомирская обл.) — выращивание зерновых, бобовых и семян масличных культур

КФХ Моголивца В. Н. (Украина, Сумская обл., Роменский р-н, с. Перекоповка) — выращивание зерновых культур (кроме риса), семена масличных и бобовых культур

ГП "Мокрянское лесоохотничье хозяйство" (Украина, Закарпатская обл., Тячевский р-н) — лесозаготовка

ООО "Крок-Укрзализбуд" (Украина, Черниговская обл., Прилуцкий р-н) — выращивание зерновых, разведение КРС и свиней

ЧП "Юхимовское" (Украина, Винницкая обл., Шаргородский р-н) — сельское хозяйство; www.yuhimivske.com.ua

ООО "Риттер био агро" (Украина, Ровенская обл., Гощанский р-н) — выращивание органических культур и осуществления экспорта; www.ritterbioagro.com.ua

ООО "Агрокомплекс "Зеленая долина" (Украина, Винницкая обл., Томашпольский, Тульчинский р-н) — выращивание, переработка сахарной свеклы и производство сахара,

Растениеводство, животноводство; www.akzd.com.ua

ФХ "Турбаи" (Украина, Херсонская обл., Олешковский р-н) — выращивание зерновых и технических культур

ЧСП им. Щорса (Украина, Николаевская обл.) — выращивание с/х культур

Транспортная логистика

ООО "АМК-Харьков" (Украина, г. Харьков) — транспортно-экспедиционные услуги; www.amk-kharkov.in.ua

ООО "Трансвагонкомплект" (Украина, г. Киев) — услуги аренды грузового железнодорожного транспорта

ЧП "Гермес-транс" (Украина) — транспортно-экспедиционные услуги; www.germes-resource.com.ua

Охранные организации

ООО "Украинская служба безопасности и охраны" (Украина) — деятельность частных охранных служб; www.guard-holding.com.ua

Туризм

TUI UKRAINE (ООО "ТТВК") (Украина) — туристический оператор; www.tui.ua

Премьер Отель Палаццо (чп "Кампус плюс") (Украина, г. Полтава) — деятельность гостиниц и ресторанов; www.palazzo.com.ua

ООО "Веди тур груп-Украина" (Украина, г. Киев, г. Одесса, г. Днепр) — туроператор, бронирование гостиниц, экскурсионные туры, санаторно-курортное лечение, яхтинг; www.veditour.com.ua

ООО "Гранд вояж" (Украина, Донецкая обл., г. Славянск, г. Краматорск) — туристическая деятельность; www.grandvoyage.com.ua

Стоит заметить, что Национальный бизнес-рейтинг 15 лет определяет наиболее успешные предприятия и проводит для бизнесменов встречи различного формата. Кроме церемоний, предприниматели встречаются на деловых конференциях, путешествуют странами мира. К примеру, уже в сентябре состоится деловая поездка в Латвию для тех, кто планирует выходить на европейский рынок. Все эти активности помогают предприятиям развивать бизнес — убеждены организаторы.

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