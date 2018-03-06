Час Земли 2018: WWF призывает украинцев "поймать связь с Землей"

Миллионы людей ежегодно присоединяются к Часу Земли. Это международная кампания, инициированная Всемирным фондом природы WWF, во время которой люди и организации на один час символически выключают лишнее освещение и электроприборы, чтобы объединиться и показать готовность к действиям ради будущего планеты. Цель Часа Земли – привлечь внимание к экологическим проблемам и чрезмерному потреблению природных ресурсов.

24 марта 2018 года в 20:30 волна Часа Земли прокатится по планете уже в двенадцатый раз, для украинцев она будет десятой. Тема нынешней кампании – Connect2Earth ("Поймай связь с Землей") – подчеркивает, что люди начали терять связь с планетой, которую нам так нужно восстановить.

"Час Земли – это не ивент или кампания, это не конкретный хронологический час во времени, для нас это манифест людей о готовности менять свой образ жизни на экологически дружественный, готовность беречь свой дом – планету. Слоган этого года "Поймай связь с Землей". Мы попытались перевести на современный лад сообщение: на сегодняшний день человек оторван от Земли, поэтому мы приглашаем всех восстановить связь и начать заботиться о природе вокруг. По состоянию на 2012 год численность популяций наземных видов сократилась на 38%, пресноводных на 81%, морских на 36%. Не "поймаем" связь – ситуация будет ухудшаться. Наша планета – это сеть из миллиардов организмов, систем и явлений, это мультиволокно, которое окружает нас 24/7, дает нам воду, воздух, ресурсы. И оно нам не принадлежит, мы только его часть. В этот Час Земли мы бы хотели, чтобы украинцы почувствовали свою тесную связь с всемирной паутиной жизни", – отмечает Елена Тарасова-Красиева, координатор WWF в Украине.

Уже 33 города Украины выразили свою поддержку Часу Земли и запланировали просветительские мероприятия в рамках кампании. Среди них Львов, Кривой Рог, Белгород-Днестровский, Мариуполь и другие. Города, организации и учебные заведения продолжают присоединяться к кампании ежедневно, чтобы быть частью международного движения, которое стремится стать на путь устойчивого развития и сохранить нашу планету.

Поймайте связь с Землей в этот Час Земли, заботьтесь о природе каждый день, чтобы цветущая и биоразнообразная планета была не только реалиями настоящего, но и будущего.

За свежими новостями и всеми активностями в рамках Часа Земли 2018 следите:

Сайт Часа Земли 2018 в Украине: panda.org/eh18

Официальная страничка события на fb: facebook.com/events/170246300419932/

Присоединится к Часу Земли wwf.panda.org/uk/our_work/ecoeducation/campaigns/eh18/sign_up/

Сайт WWF в Украине: wwf.panda.org/ukraine