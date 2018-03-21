Чаще всего украинцы жалуются на плохое качество непродовольственных товаров

Сегодня, 03:13

Одна из самых проблемных тем в сфере проверок – это покупки в интернете

Очень часто украинцы сталкиваются с тем, что качество товаров или услуг, за которые они платят деньги, оставляет желать лучшего. В супермаркетах то и дело можно найти просроченные продукты, купленные через интернет вещи приходят не тех цветов, размеров, и даже фасонов, а в магазинах совершенно спокойно могут нахамить. 

Гглава Госпотребслужбы Украины Владимир Лапа представил отчет за 2017 г. Так, согласно официальным данным, в 67% случаев потребители обращаются с жалобами на неудовлетворительное качество непродовольственных товаров и услуг жилищно-коммунального сектора.

"Основания для обращения потребителей: непродовольственные товары – 43%, качество услуг ЖКХ – 24%, финансовые и банковские услуги – 2%, качество продовольственных товаров – 6,2%, приобретение товаров через интернет – 6,5%, другие причины – 4%", – сообщил Лапа.

Отмечается, что сложная ситуация возникла с жилищно-коммунальными услугами. Из-за того, что цены на них постоянно растут, потребители ожидают существенного роста и качества этих услуг, но так происходит далеко не всегда. Еще одна проблемная зона – это торговля в интернете.

"Покупка товаров в интернете – одна из самых проблемных тем в сфере проверок. Потому что далеко не всегда предприятия или организации, которые осуществляют реализацию товаров через интернет, корректно относятся к подаче информации, особенно информации о лице, которое осуществляет торговлю, о лице, которое администрирует эти сайты. И тут достаточно сложно защищать интересы потребителей", – пояснил Владимир Лапа.

Мгновенно осуществить проверку той или иной торговой точки в Госпотребслужбе не могут. Так, чтобы согласовать проверку в Министерстве экономического развития и торговли, необходимо потратить 14 дней, а в Государственной регуляторной службе – 5 дней.

В ведомстве отмечают, что часто сталкиваются с ситуациями, когда потребитель ожидает, что проверка уже прошла, и ждет определенных результатов, однако в это время еще нет даже согласования с необходимыми органами.

Более подробно о том, на то жалуются украинцы читайте в материале сайта "Сегодня": От чего страдают украинские потребители: завышенные цены и просроченный товар
услуги, товары, жкх, торговля, качество

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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