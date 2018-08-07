"Часы за полцены, остальное – на отдых!" – летняя акция от ДЕКА

Можно говорить об эмоциях, которые мотивируют к действию, а можно сразу перейти к сути предложения. Хотите брендовые часы за полцены – становитесь участником Летней акции от ДЕКА.

Покупая часы себе, друзьям, коллегам или близким, 20% от каждой оплаты вы получаете на свой бонусный счет. До 16 сентября 2018 года оплачиваете данными бонусами 50% стоимости ваших часов!

Акция действует с 1 июня по 16 сентября во всех магазинах ДЕКА и на сайте www.deka.ua

Встречайте лето новых возможностей с новыми часами от ДЕКА!

Выбрать часы: https://deka.ua/swiss-watches

О компании ДЕКА. Подчеркнуть свой статус, индивидуальность и изысканный вкус, создать свой уникальный стиль – уже 27 лет компания ДЕКА помогает своим клиентам выразить себя через приобретение уникальных часов от всемирно известных производителей.

Будь вы ценителем швейцарского часового искусства, японской точности или американского стиля – вы создадите свой, превосходящий все ожидания, стиль, неповторимый и безупречный образ вместе с эксклюзивным и официальным представителем, которому доверили свое имя выдающиеся часовые коллекции: Maurice Lacroix, Longines, Rado, Raymond Weil, Oris, Versace, Alfex, Atlantic, Hamilton, Luminox и многие другие.

Легендарные с независимым характером или женственные и элегантные – часы от ведущих мировых брендов обладают совершенными пропорциями, удобны и не просто превосходно смотрятся, но и становятся эффективным аксессуаром на вашем запястье!

Время наш самый главный ресурс. Компания ДЕКА помогает амбициозным и целеустремленным людям ценить время, хранить и управлять своим временем. Неизменный атрибут управления временем – брендовые часы всемирно известных производителей.

Цените свое время – обращайтесь к продавцам-консультантам ДЕКА, которые профессионально подберут вам знаменитые часы, продолжающие покорять сердца своих приверженцев. Часы, которые не только показывают время, но и рассказывают историю!

Найдите время для мечты и откройте новую страницу своей истории вместе с брендовыми часами от ДЕКА!

ДЕКА – часы самых известных мировых брендов!

Подписывайтесь на ДЕКА:

Facebook – https://www.facebook.com/www.deka.ua

Instagram – https://instagram.com/deka.ua