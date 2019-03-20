ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Александром Киктенко, "Группа компаний Сталекс"

19 марта 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Александром Киктенко, Президентом "Группы компаний Сталекс", лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Менеджер года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Александром Киктенко, "Группа компаний Сталекс" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ab/21a/5c90ab21a44e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ab/21a/5c90ab21a44e3.jpg 2019-03-20T09:00:00+02:00 Украина 19 марта 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Александром Киктенко, Президентом «Группы компаний Сталекс», лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Менеджер года ".

- Александр, напомню, Вы стали лауреатом национальной премии "Человек года — 2018" в номинации "Менеджер года". Что для Вас значит эта номинация?

- Номинация для меня действительно много значит, это очень ответственное и мотивирующее событие. Мне очень приятно, что меня выделили, это значит, что робота проделанная мной и моим коллективом по развитию нашей отрасли, удовлетворению наших клиентов и развитию бизнес климата в Украине в целом, не осталась не замеченной. Это значит, что мы идем по правильному пути. Такое признание дает сил работать еще упорнее и стараться еще лучше.

- Как Вы считаете, в чем заключается социальная значимость премии "Человек года"?

- Социальная значимость премии в том, что в развитии общества всегда должны быть правильные ориентиры. Поэтому быть номинантом на премию Человек Года это очень ответственно. Лидер должен иметь определенные качества, что бы быть примером для людей, должен заряжать, вдохновлять, а главное, уметь донести свою жизненную позицию и уметь поделится своим опытом, для того что бы микроклимат страны неустанно развивался и способствовал созиданию.

- Как была создана "Группа компаний Сталекс"? с чего всё началось?

- В 1996 году благодаря университетскому наставнику я попал в мир металла. Этот вид деятельности был не только интересен, но и открывал широкие возможности для реализации задуманных планов. Работа понравилась, я быстро прошел несколько этапов в процессе ее освоения, и стал руководителем подразделения, которое занималось металлопрокатом.

Проработав некоторое время, набравшись опыта, принял решение открыть собственную компанию, связанную с металлопрокатом. В начале была посредническая деятельность, а потом в 2002 году родилась компания "Сталекс".

Компания постепенно стала на ноги, обрела единомышленников и партнеров. Тщательно выявляя потребности рынка и понимая запросы клиентов, компания заработала высокую репутацию, как среди клиентов, так и среди партнеров.

К 2008 году предприятие выросло до лидера Киевского региона с оборотом металла 6500 т в месяц. Мы с моей командой решили развиваться интенсивнее и расширять ассортимент продукции. После тщательного изучения рынка мы приступили к созданию производственной базы для профилирования металла. Компания "Сталекс" стала производителем профнастила и металлочерепицы. Площадь производства быстро выросла с 1000 м. кв. до 6000 м. кв. Активно наращивался станочный парк и расширялся ассортимент. К 2014 г. производство переехало на новое место на завод "Кузня на Рыбальском" (раньше "Ленинская Кузня"), заняв активную производственную площадь в 12000 м. кв.

По мере развития компании развивалась сеть металлобаз, расширялась всеукраинская дилерская сеть по продаже кровельных и фасадных материалов и сопутствующих продуктов для комплектации кровли и фасадов. На сегодняшний день наша компания стала лидером отрасли, занимая около 10% всего рынка!

- Каким был для компании прошедший 2018 год? Каковы его основные итоги? Появились ли в деятельности компании какие-то новые моменты?

- Это был очень активный год, было много работы и много событий. Назову четыре основных события, которые мне запомнились, наверное, больше всего:

Мы провели пере-формат топ-менеджмента внутри компании, в составе и во внутренних взаимодействиях, укрепили тем самым позиции лидерства нашей компании, а также подготовились к новым высотам. Не смотря на все сложности работы на нашем рынке сохранить и увеличить возможности коллектива это очень важное достижение.

В апреле 2018 года я с командой Украинской Бизнес Ассоциации представлял нашу страну на международной арене в ОАЭ, как амбасадор Украинского бизнеса. Приобрел круг единомышленников и интересных людей, лидеров Украинского бизнеса, которые друг друга вдохновляют и заряжают.

Важнейшим событием 2018 года стала победа нашей компании в самой престижной и самой масштабной строительной премии Украины – IBUILD. Экспертное жюри по достоинству оценило наш вклад в развитие отрасли, присудив нам премию в номинации – "Лидер металлопрофилирования".

Также не маловажным событие этого года стало то, что, не смотря на огромный объем работы, мы не забывали поддерживать спорт. Были проведены матчи в строительной лиге, проведен кубок строителей, а также мы оказали поддержку футболу и здоровому духу даже в нашей Армии.

- Расскажите о планах компании на 2019 год и ближайшую перспективу?

- Планов у нас много, мы проводим оптимизацию компании и внедрение новых направлений деятельности. Основная задача на 2019 год это строительство нового высокоэффективного производства нашей компании, которое станет началом и сердцем нового индустриального парка. Мы ведем активную работу по поиску инвестиций в данный проект и уже обросли большим количеством единомышленников готовых работать с нами плечом к плечу и создавать новую индустрию 4.0 вместе.

- Участвует ли Группа в благотворительных проектах?

- Мы всегда стараемся оказать помощь различным социальным проектам. Активно развиваем спорт, поддерживаем детский спорт и оказываем посильную помощь армии. Это не всегда могут быть деньги, порой мы помогаем материалами или чем ни будь другим. Тут главное не отворачиваться от людей, а помогать чем можешь, подавая пример остальным, как говорится с миру по нитке…

- Какой вы видите развитие отрасли в дальнейшем?

- Наша отрасль активно развивается, после падения в 2014 году рынок уже вернулся на докризисную высоту. На данный момент мы вместе с единомышленниками в УЦСС введем активную политику противодействия не добросовестным компаниям, которые выдают дешевое сырье за дорогое. Уже с 1 января 2019 года начали работать новые государственные стандарты, и потребителю теперь будет понятней, как выбрать металлочерепицу и профнастил, как проверить качество материала, из которого они изготовлены, какая должна быть геометрия продукта и многое другое. Работа над развитием отрасли идет активно и если сравнить наш рынок с Польским, то наш рынок по потенциалу может вырасти минимум в 4-5 раз.

- Что для Вас означает понятие "успешное предприятие"?

- В первую очередь нужно быть удовлетворенным результатами, понимать, что твои партнеры и клиенты довольны, а также делать все, казалось бы, не возможное что бы твои достижения вызывали восхищение и желание брать пример

- Успешное предприятие – это не только инвестиции, но и кадры. Какие качества цените в них больше всего и как мотивируете на достижение целей?

- Честность, инициативность, личные качества, у каждого они свои, а вместе мы полноценная команда с полным набором нужных качеств, а также самоотверженность, взаимопонимание и взаимоуважение, ну и конечно желание развиваться.

Мы стараемся всячески стараемся мотивировать наших сотрудников развиваться в выбранных ими направлениях, оплачиваем им курсы и тренинги. Также не забываем о спорте и здоровом духе. Компания "Сталекс" оплачивает своим сотрудникам 50% от стоимости абонемента в спортивные клубы.

- Сколько человек работает в компании?

- На данный момент в компании работает около 350 человек.

- Кем мечтали стать в детстве?

- В детстве я очень любил ездить на длинные расстояния, а именно к своим бабушка и дедушкам на каникулы. По-этому в детстве я мечтал стать водителем дальнобойщиком или водителем автобуса дальних рейсов. До сих пор очень люблю путешествовать за рулем. А позже я хотел стать летчиком истребителем, до сих пор при виде военных самолетов у меня перехватывает дух ))))

- Что считаете своим самым большим достижением?

- Я думаю, что все главные достижения ещё впереди, потому что у меня много ориентиров и целей, которые я хочу достичь. Из уже достигнутого это то, что у меня есть большая и дружная семья, прекрасный коллектив единомышленников, как внутри компании, так и в бизнес сообществе.

- Часто топ-менеджеры жалуются на отсутствие времени на увлечения. Находите ли время на интересные занятия, помимо работы?

- Конечно, времени всегда мало, вопрос времени для руководителя всегда будет актуальным, тут важно правильно все планировать и вставить в свой график время для отдыха и спорта. Как говорится: "Не планируя ничего, можно запланировать только неудачу"

- Какая ваша самая заветная мечта?

- Мечта конечно больше связана с бизнесом. Моя мечта – это создать команду мечты, со всеми не обходимыми параметрами и качествами, к которым мы сейчас идем. А также построить передовое производство со всеми современными инновациями, которое сможет стать примером для всей страны.

- Что можете пожелать нашим зрителям и читателям?

- Хотелось бы пожелать каждому человеку найти свое любимое дело, потому что если ты найдешь любимое дело, ты не будешь работать ни одного дня. Это не мои слова, но я их подтверждаю. Занимаясь любимым делом, ты получаешь удовольствие от результатов, а получая удовольствие, ты вдохновляешься развиваться дальше.

















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