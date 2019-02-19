ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Александром Лятамбором, жилой комплекс "Подол Градъ"

14 февраля 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Александром Лятамбором, президентом корпорации "УКРБУД". Жилой комплекс "ПодолГрад" от компании-застройщика "УКРБУД" стал лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Жилой комплекс года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Александром Лятамбором, жилой комплекс "Подол Градъ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a91/812/5c6a918128c2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a91/812/5c6a918128c2f.jpg 2019-02-19T09:00:00+02:00 Украина 14 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Александром Лятамбором, президентом корпорации «УКРБУД». Жилой комплекс «ПодолГрад» от компании-застройщика «УКРБУД» стал лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Жилой комплекс года ".

СПРАВКА:

Украинская государственная компания "Укрбуд" создана в 1991 году и сегодня объединяет десятки строительных предприятий по всей Украине. С 2012 года предприятия в составе корпорации ведут активное жилое строительство в столице Украины – Киеве. За это время введены в эксплуатацию 60 жилых домов почти на 10 тысяч квартир. Сегодня предприятия корпорации "Укрбуд" одновременно строят 26 жилых комплексов в Киеве более чем на 18 тысяч квартир (а это 1.5 миллион квадратных метров).

Девелопером и инвестором всех проектов является "Укрбуд Девелопмент"

- Как вы считаете , почему Жилой комплекс "Подол Градъ" стал номинантом в премии Человек года?

- Именно ЖК "Подол Градъ" от украинской государственной строительной корпорации УКРБУД стал украшением исторического центра города Киева. Все киевляне очень хорошо знают Подол с его уникальными архитектурными памятками, с его прекрасной атмосферой, которая витает в воздухе где угодно, где бы вы не пребывали. И потому само местонахождение "Подол Града" говорит само за себя. Также те инновационные решения, которые мы использовали в процессе строительства, они позволили нам воссоздать своего рода в стиле романтизма и классической архитектуры 19 ст и гармонично вписать наш ЖК в архитектуру Подола. Потому я уверен, что именно такие ключевые тезисы, они как раз и стали основными, в том, что уважаемое жюри выбрало наш жилой комплекс в номинацию.

- А какие еще есть награды у компании? И какое из достижений наиболее значимое?

- Собственно, когда я готовился к интервью я даже некоторые записал. Потому что действительно прошлый год был для нас наиболее урожайный. И украинская государственная строительная корпорация УКРБУД, наверное, среди всех столичных застройщиков в 2018 году получила наибольшее количество наград.

В частности, мы стали самым узнаваемым брендом среди застройщиков. То есть УКРБУД- это самый узнаваемый бренд за результатами нового независимого исследования узнаваемости брендов столичных застройщиков проведенного сервисом поиска квартир ЛУН.

Также УКРБУД победил в номинации "Застройщик года" в рамках международного фестиваля-конкурса "Выбор года". То есть мы "Застройщик года 2018".

Кроме того, корпорация Укрбуд в рамках премии "Украинский национальный Олимп" победила в номинации "Лидер отрасли: новые стандарты жилья и социальная ответственность".

И наиболее значимая для маркетинговых сотрудников, для наших маркетологов, это победа и лидерство в номинации Best marketing Teams 2018 в ежегодной премии EFFIE Awards Ukraine, которая определяет самые эффективные бренды и кампании в сфере маркетинговых коммуникаций в Украине. Это такой короткий список основных наших побед, но их было еще больше в 2018 году. И это своего рода подтверждение правильности стратегии, какую выбрала компания для развития и подтверждение ее успехов.

- Давайте поговорим о жилом комплексе? Почему такое название и где он располагается?

- Собственно, если мы вернемся в историю, что такое Град? Когда-то во времена Киевской Руси так называли столицу. Киевский Град, Престольный Град и само слово Град на старославянском обозначает город. Потому "Подол Градъ"- это своего рода город в городе. Ведь те жилые дома, которые у нас спроектированы по индивидуальным проектам, каждый из них он гармонично вписывается в архитектуру Подола и, соответственно, мы неимоверно рады тем результатам, которые мы получили. Находится он в районе, во времена еще Киевской Руси, районы назывались Гончары, Кожемяки и Дегтяри, это был центр где проживали и работали ремесленники- район мастеров. И мы старались и сделали так что были сохранены улицы, и соответственно Кожемяцкая, Дегтярная улицы — это как раз те улицы, где размещен наш ЖК. На сегодняшний день это 21 дом.

- Вы сказали 21 дом по плану. А сколько уже построено?

- Уже введено в эксплуатацию 9 домов. То есть с 1-го по 9-й дом. Остальные 12 находятся в активной стадии строительства. И уже скоро мы их также введем в эксплуатацию.

- Пришел вопрос от пользователя: какое в комплексе количество квартир? И достаточно ли парко мест?

- В жилом комплексе "Подол Градъ" всего 577 квартир. И каждый наш жилец обеспечен парко местом. В том числе есть двухуровневый паркинги, я имею в виду не два уровня паркинга, а лифты, которые вмещают два автомобиля в одно паркоместо. Мы первые из украинских застройщиков реализовали такой проект, впервые он бы реализован в нашем комплексе на Драгомирова 2а, ЖК Новопечерский Двор. Это, такой лифт, когда можно экономить место и разместить наибольшее количество автомобилей в паркинге. То есть для наших жителей паркомест достаточно.

- Скажите пожалуйста, а какие существуют варианты квартир и какой у них метраж?

- Ко всем нашим ЖК архитектурные бюро подходят очень основательно, и мы предлагаем около 30 разных вариантов, в зависимости от размера квартиры, а это от однокомнатной до шести комнатных двухуровневых квартир есть до 30ти вариантов проектировок на все вкусы. Каждый может подобрать именно то что ляжет на душу увидев и визуально оценив. Кстати, у нас есть такая функция как виртуальное присутствие. Это когда вы можете прийти к нам в отдел продаж и увидеть, как будет выглядеть ваше жилье в будущем. Приглашаю всех!

- Спасибо. Скажите пожалуйста, Александр, на какую категорию покупателей рассчитан жилой комплекс и какая стоимость квадратных метров?

- ЖК "Подол Градъ" рассчитан на людей которые с одной стороны романтики, так как это Подол, своя атмосфера, даже вечерняя прогулка по Андреевскому спуску, мимо Андреевской церкви, и те ресторанчики, домик Булгакова номер 13 на Андреевском спуске, Лысая гора, где по легенде собирались ведьмы со всей Руси- это своего роду романтизм. Но это и практично. Так как с другой стороны это центр. Исторический центр Подол. Рукой подать до метро Контрактовая и Почтовая площадь, немного вверх и вы уже на Софиевской площади. Потому та категория и те люди, которые выбрали Подол град они, я уверен, руководили именно такими критериями, и киевляне знают, что такое Подол и он им очень мил. Что касается стоимости квадратного метра, то так как это жилье премиум-класса и корпорация УКРБУД применила там инновационные технологии и новейшие методы в том числе и оформления, и фасадов, и внутренние места общего пользования, выполненные с применением новейших технологий. Это жилье позиционируется как жилье премиум класса, потому стоимость квадратного метра стартует от 37 тыс грн.

Но все квартиры в этом ЖК уже проданы.

- Скажите, а те комплексы, которые в процессе строительства- существуют какая-то рассрочка или льготы при покупке?

- Конечно. В рамках нашего маркетингового плана корпорация УКРБУД постоянно предлагает скидки и выгодные условия для наших клиентов, которые могут обратиться в отдел продаж и все что им остается- это выбрать с того количества программ ту, которая им наиболее выгодна, интересна и привлекательная с точки зрения экономической целесообразности.

- Скажите, отопление и горячее водоснабжение будет обеспечивать город?

- Собственно, фишкой этого жилого комплекса есть автономная котельная, которая находится там же. То есть мы независимы от поставок города. Это будут прямые договора и котельная непосредственно в жилом комплексе.

- Как продумана безопасность на территории комплекса?

- У нас предусмотрено видеонаблюдение, пост охраны, который будет обустроен в ЖК. И конечно же наше ноу-хау, которое внедряет корпорация УКРБУД – это система умного дома CLAP.

Ведь она настолько многогранна и функционально интересна, что система безопасности это есть ее основной в том числе составляющей. Что я имею виду, ведь в каждой квартире будет установлена система умного дома CLAP, которая предусматривает нахождение в комнатах датчиков, и в случае проникновения или, когда срабатывает сигнализация, тут же подается сигнал на пункт охраны. И каждый таким образом получает безопасность своего жилья. И кроме того, система умного дома CLAP очень передовая и в плане экономии коммунальных платежей. Так как ее использование дает возможность экономить до 40 %.

К слову, с начала 2019 согласно норм существующего законодательства ввели то, что дом даже если вы имеете поквартирные счетчики, но есть обще домовой счетчик, то он должен быть поделен на всех жителей, а разницу вы должны компенсировать. Так вот как раз CLAP он уже такую проблему устраняет, так как он синхронизует все данные показателей поквартирных и сводит баланс автоматически. И те, кто сейчас обсуждают, каким образом эти траты компенсировать, они будут знать что-то как раз система умного дома CLAP эти проблемы автоматически решает. Поэтому мы идем на шаг впереди. Так как мы анонсировали и работаем с системой CLAP уже больше года. И не останавливаемся.

- Это будет стоить дополнительный средств или уже входит в стоимость квартиры, как это будет?

- Эта программа, которую начал реализовывать УКРБУД и она полностью бесплатная для новых собственников, так как она уже входит в базу. Все квартиры, которые корпорация УКРБУД будет вводить в эксплуатацию с 2019 года, все они будет с системой умного дома CLAP. Поэтому для наших инвесторов это будет абсолютно бесплатная.

- Скажите, какая есть инфраструктура в комплексе?

- В ЖК находятся детские площадки, есть большое количество зон где могут жители отдыхать. В частности, тут построена башня с часами и обзорной площадкой. Само расположение характеризуется тем то находиться большое количество культурных заведений, образовательных, гимназий, престижных лицеев, Киево-Могилянская академия- это те исторические ВУЗы, которые становятся доступными для жителей ЖК "Подол Градъ". И мы, кстати, в прошлом году в июне 2018 года в ЖК реализовали проект в рамках акции ШУКАЙ и разместили там Киевскую плинфу. Что это означает? Это такой бронзовый кирпич, который использовался при строительстве Золотых ворот и Софии Киевской. И сегодня существует такое поверье: что кто найдет эту плинфу и потрет ее, тот обязательно получит жилье в городе Киеве. В том числе это своего роду такой магнит для туристов. Но ведь сам Андреевский спуск, Подол с его видами он уже есть магнитом для туристов. Мы старались воплотить максимально комфортные условия для жителей "Подол Градъ".

- Александр, а в чем и если отличие от других зданий на Подоле?

- Если мы возьмем и посмотрим на архитектуру, которая характеризуется на Подоле, то даже Андреевская церковь, которую спроектировал известный архитектор Растрелли, она своим классицизмом отвечает таким замечательным архитектурным решением – романтизмом.

И именно в этом архитектурном направлении работали наши проектировщики. Поэтому архитектура жилого комплекса не выбивается из общей тенденции Воздвиженки и вы знаете, что это именно тот район, который облюбовали молодые пары и все с радостью едут там фотографироваться. Так что мы уверены, что жилой комплекс "Подол Градъ" станет еще одной меккой для молодых пар и молодых людей, которые смогут там найти отдушину. Ведь это вроде бы и центр города, но, если вы свернете с Андреевской на Воздвиженскую, вы уже попадаете в другое место. Это настоящий европейский уютный уголок, который действительно соответствует названию "Подол Градъ" – это город в городе.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям и, возможно, вашим будущим покупателям?

- Вы знаете, когда посещаешь такие жилые комплексы как "Подол Градъ" то чувствуешь подъем и хочется призывать других к чему-то романтическому. Поэтому я желаю всем любви. И, конечно, хотелось бы, чтоб каждый, у кого есть мечты, осуществил их. И те мечты, которые касаются жилья, безусловно, корпорация "Укрбуд" может также воплотить в реальность. Так что мечтайте и достигайте своих целей.















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