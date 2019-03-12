ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Андреем Балогой, мэром города Мукачево

11 марта 2019 года в пресс-центре "Сегодня" состоялось интервью с Андреем Балогой, мэром города Мукачево, лауреатом XXIII Общенациональной премии "Человек года – 2018". Номинация – "Мэр года".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Андреем Балогой, мэром города Мукачево //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77b/1e0/5c877b1e0704e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77b/1e0/5c877b1e0704e.jpg 2019-03-12T11:28:00+02:00 Украина 11 марта 2019 года в пресс-центре «Сегодня» состоялось интервью с Андреем Балогой, мэром города Мукачево, лауреатом XXIII Общенациональной премии "Человек года - 2018". Номинация - "Мэр года".

- Андрей, напомню, Вы стали лауреатом Национальной премии "Человек года — 2018" в номинации "Мэр года". Что для Вас значит эта номинация?

- Для мене – це проміжний етап. Це підсумок результату діяльності моєї команди в місті Мукачеві за останні три роки. І, відповідно, це також є стимулом для того, щоби працювати в майбутньому згідно нашої програми – далі робити те, що ми запланували виконати.

- Как Вы считаете, в чем заключается социальная значимость премии "Человек года"?

- На мою думку, це є майданчик, де можна поспілкуватися, представити результати і досягнення того, що ми зробили в Мукачеві. Також обмінятися досвідом з розвитку міст, не тільки Мукачева, а й інших, перейняти від них досвід. Хорошого ніколи не буває багато.

- Что Вас сподвигло пойти в политику?

- Багато хто говорить, старається, фантазує про те як треба розвивати свою громаду або своє місто. Я є соціальною особою в громаді, в якій проживаю. Я все життя жив у місті Мукачеві, тому мені хочеться зробити наше місто кращим. Це було першою і найважливішою рушійною силою, для того, щоби піти займатися містом Мукачево.

- Как давно вы занимаете пост?

- З листопада 2015 року.

- Как семья отнеслась к Вашему назначению, к Вашему решению принять пост главы?

- Ну, по-перше, я не призначений, а обраний жителями міста Мукачево. Родина завжди переживає за те, що буде менше часу для спілкування зі мною. Особливо зараз. В мене є маленький син, йому скоро буде 4 роки. Дасть Бог, буде поповнення – в червні в мене ще буде маленька донька. Звичайно, родині завжди хочеться бачити батька більше вдома. Але якщо правильно організована робота, я ж жива людина, то вистачає часу і для дому, і для роботи, і для хобі.

- Что является Вашим хобби?

- Перше і найважливіше хобі – це родина. Друге, звичайно, – це спорт. Коли маємо хорошу зиму, то катання на лижах.

- Помните свой первый рабочий день в новой должности?

- Пам’ятаю не тільки перший день, можливо, навіть два місяці. Як я вже говорив, я склав присягу після обрання міським головою у листопаді місяці 2015-го. І це був майже кінець року. Тому ми відразу почали формувати бюджет на наступний 2016 рік. Тобто, з виборчої компанії відразу в роботу. Працювали перші два місяці шість днів на тиждень до 22-ї години. Чому? Стояло питання повністю перекроїти міський бюджет, закласти на 2016 рік економічні показники росту. А також закласти всі ті пункти програми, те, що ми обіцяли людям. Це була досить клопітка робота, ми повністю змінили підхід. В деяких цифрах, зазначу, власні надходження міста Мукачева в 2015 році становили 270 млн грн, через рік, в 2016 році, вже було майже 390 млн грн. Ми на 120 млн грн збільшили дохідну частину. Це дозволило нам збільшити бюджет розвитку, відповідно, закласти кошти на капітальний ремонт закладів освіти, медицини, на дороги, інфраструктуру і т.д. Перші всі проблеми, які були в місті, ми майже закрили за 2016-2017 роки. Це був наш план і ми чітко рухалися по пунктах нашої програми.

- Скажите пару слов о Вашей команде. Кто эти люди, с которыми Вы работаете, которые Вас поддерживают?

- Це мукачівці. Є в команді і колишні колеги, з ким в минулому разом працювали депутатами Закарпатської обласної ради. Є і кандидати в депутати або депутати міської ради міста Мукачево. Це все мукачівці, яких болить за Мукачево, турбує доля міста, які хочуть його розвивати. Вони самі в ньому живуть, їхні діти також будуть в ньому жити, і вони всі хочуть, щоби місто стало кращим. В команді є як багато молодих, так і багато людей з досвідом.

- С какими сложностями столкнулись и как их решали?

- Я б не сказав, що були дуже складні питання. Перші виклики, які в нас були, – це вирішити проблеми в соціальній сфері міста. Перше питання, яке стояло перед нами, – це медицина. Ми поставили собі завдання зробити так, щоби жителі міста, по перше, не купували ніякі медикаменти в закладах охорони здоров’я, щоби вони не купували ні онкопрепарати, ні не платили за операції і т.д. Відповідно, для цього всього ми заклали кошти в міському бюджеті – на придбання медичних препаратів, медичних розхідників, забезпечення лікарень меблями та ін. Також додатково ми передбачили кошти на Програму соціального захисту мукачівців: на перший рік – 10 млн грн на такі потреби, як дороговартісні операції, а також інші медичні операції чи маніпуляції, які потрібні мешканцям міста, незалежно, чи це операція на онкологію, чи на серці – будь-якого виду. Якщо хірургічне втручання не можуть провести в Мукачеві – наших містян оперують в Ужгороді, лікарні обласного рівня; якщо і там не можуть вирішити питання – тоді лікування проходять в Києві, закладі 4 рівня; якщо в Україні не можна вирішити – тоді мукачівці мають змогу пройти лікування за кордоном. На це все, щоби допомогти нашим людям, ми передбачили кошти в бюджеті. Я хочу зазначити, це в тому числі і на пересадку печінки, пересадку нирки, закупівлю кохлеарного апарату, ціна якого від 25 тис євро і вище. В Мукачеві ви не побачите на вулиці людей, які будуть збирати кошти для медичних цілей. Або які через соцмережі будуть робити те саме. Оплата лікування жителів міста забезпечується за рахунок міського бюджету. Я думаю, це найменше, що можна зробити. Це були наші найперші і найважливіші виклики. І, відповідно, в той же самий момент треба було реформувати нашу систему охорони здоров’я. Ті кроки, які ми зробили в кінці 2015-на початку 2016 року, дали нам фундамент для того, що ми робимо сьогодні. В нас була можливість в ті роки оптимізувати з авансом довіри, який нам дали мешканці міста, і в 2018 році ми вже отримували від цього результат. Люди почали схвально до цього ставитися, тому що вони зрозуміли, що коли вони йдуть в лікарню на операцію, то їм не треба думати, де взяти на неї кошти; чи ж коли, скажімо, жінка йде на пологи, то їй не треба з собою нести пелюшки для дитини та інші необхідні речі. Все є в пологовому відділенні, все є в лікарні, тому це не потрібно закуповувати.

- Сколько важных операций было сделано за это время?

- Я скажу по кількості людей, які звертаються за Програмою додаткового соціального захисту: це щороку до 2 тисяч людей. Це окрема програма, яка діє через Управління праці і соціального захисту. Перші роки її фінансування було 10 млн грн, потім 15 млн грн на кожен рік. На цей рік на лікарню ми заклали 25 млн грн – на медичні препарати, плюс 25 млн грн на програми. Що мається на увазі "програми" – це лікування онкології, це ендопротезування, операції на суглоби і т.д. Впродовж останніх трьох років жителям міста проводиться біля 100 операцій на заміну тазової кістки, тазового суглобу або коліна. Якщо брати загальнообласний показник, то заклад третього рівня проводить біля 50-60 операцій, в Мукачеві проводять біля 100. В перші роки було по 200-300 операцій на катаракту для людей похилого віку, мешканців міста, і на сьогоднішній день ми закрили питання щодо проблем з очима у пільгових категорій міста. Операції на серце, а ми співпрацюємо з інститутом ім.Амосова, було проведено 17 жителям міста, для цього виділили 2 млн грн, вартість операції від 50 до 150 тис грн.

Загальну кількість важко підрахувати, тому що це сотні людей і сотні врятованих життів. Когось, на превеликий жаль, не вдалося врятувати, тому що, можливо, було запізно. І наше завдання — це робити все можливе, аби зберегти життя кожного жителя міста.

- Что в городе делается для профилактики заболеваний?

- В першу чергу зараз повноцінно запрацював Центр первинної медико-санітарної допомоги, біля 75% мешканців міста підписали угоду з сімейними лікарями. Сьогодні головне завдання – щоб до кінця літа хоча б 90% мешканців міста мали угоди з сімейними лікарями. Якщо людина підписала угоду з сімейним лікарем, то завдання сімейного лікаря, і в нас так налаштована робота, що кожен мешканець міста повинен пройти діагностику хоча б раз на рік. Чому? Дуже важливо запобігти розвитку хвороби на ранній стадії. Це виходить й економічно вигідніше. Але головне так ми збережемо життя людини. Якщо лікарі виявляють рак на 3-4 стадії – деколи може бути вже запізно. Тобто на сьогоднішній день, і це займе декілька років, нам потрібно поставити це питання повністю на контроль, робити раннє діагностування на 1,2 стадії, тому що ми бачимо, що проблема №1 це є, в першу чергу, кардіозахворювання, в другу чергу – онкологія. І з цими двома хворобами треба боротися.

- Давайте поговорим об образовании. Сейчас проводится много реформ в разных сферах. Какие были есть и внедряются образовательные программы для детей?

- Ще в 2016 році ми запланували, і це було одним із пунктів нашої передвиборчої програми, що для якісного навчання в першу чергу мають бути створені хороші умови. Закупили в кожне класне приміщення проектор та комп’ютер, щоби вчителі могли його використовувати в своїй роботі, показувати в інтернеті відеоролики, викладати за своєю програмою, тощо. Закуплено також всі нові парти. Почали ремонтувати санвузли, привели їх до рівня відповідності в усіх закладах освіти, десь ще саме завершуємо ремонти, доводимо до порядку.

Ми запланували на цей рік 10 інтерактивних підлог для маленьких школярів, плануємо розвивати різні лабораторії – як фізики , хімії, так і сучасні 3Д або інтерактивні, для того щоб діти могли навчатися в іншому форматі. Мені всього 30 років, але вже ціла генерація між мною та тими дітьми, що навчаються в старших класах. Ми навчались за книжками, в старому форматі. Зараз діти, в мене також син, вже з раннього дитинства на "ти" з планшетами, гаджетами, і що таке, наприклад, звичайний кнопковий телефон чи касета, мені здається, що вони цього знати не будуть. Відповідно, для дітей, що зараз навчаються, важливо, щоби навчання було інтерактивне. Через інтерактивне навчання легше вчити будь-яку тематику, це краще, ніж просто зазубрювання. В цьому напрямку зараз в нас є нова українська школа, наступні три роки ми побачимо зміни у підході до навчанні в тому числі.

До речі, три школи Мукачева – в десятці найкращих навчальних закладів області. Завжди є призери олімпіад, як обласних так і державних. Рівень навчання є хороший. Критичної нестачі працівників педагогічної сфери в нас немає.

- Внедряются ли какие-нибудь инклюзивные программы для деток с ограниченными возможностями?

- Ми працюємо на інклюзію вже не перший рік, в нас є заклади, які пристосовані повністю до навчання дітей з обмеженими можливостями, це і садочки, і школи. Також має бути соціалізація – вони мають навчатися з іншими дітьми. Зараз створений Інклюзивно-ресурсний центр на території міста. Впродовж наступних декількох місяців ми завершимо проектування, очікуємо експертизи і будемо перебудовувати будівлю, яка виділена під дані потреби. Це повністю окрема стояча будівля з гарною територією, в цій же будівлі вже декілька років займається громадська організація "Альтернатива", якій я, до речі, перераховував всю свою зарплату впродовж всього минулого року, і вони її витрачають на свою щоденну роботу. Ця громадська організація створена батьками дітей з різними потребами, вони самі ж займаються своїми дітьми й іншими дітьми міста. Це дуже добре, тому що вони живуть цим. Це є одним з пріоритетних напрямків, які потрібно розвивати і ми над цим працюємо

- В каком состоянии дороги в городе? Сколько проблемных километров требуют ремонта и сколько нужно средств, чтобы отремонтировать дороги?

- З того, що було відремонтовано за останні три роки, місцями десь щось просіло, випала бруківка т.д, але загалом всі дороги в задовільному стані.

Маємо проблему зі старими дорогами або їхньою відсутністю. Ми кожного року витрачаємо мінімум 70-80 млн грн на капітальне будівництво доріг та їх ремонт. На сьогоднішній день в нас пріоритет №1, і це те, що я обіцяв людям, ідучи на вибори, – це в кожному мікрорайоні забезпечити нормальні умови для людини. Вона має вийти зі свого подвір’я в чистоту, має бути освітлення, каналізація, вода. Наш пріоритет – внутрішньоквартальні проїзди, маленькі паркові зони, скверики, дороги в спальних районах. Так сталося, що за останніх 20 років центральні магістралі і центр міста були більш-менш зроблені, нам же треба зараз завершити спальні райони. Я думаю за наступні 2 роки (цей і наступний рік) ми повністю цю задачу виконаємо. І доходимо вже потроху до магістральних доріг. Якщо говорити про ямковість, то як тільки сніг зійшов, ми вже одразу проводимо поточний ремонт доріг, ямковості впродовж 2 тижнів у місті взагалі не буде. Ми мали досить інтенсивну зиму, в нас було біля 40 циклів заморозки-розморозки, в день +5, вночі -5, але за 2 роки більшість питань ми вирішимо.

- Как Вы оцените экологическое состояние в городе и что предпринимается для его улучшения?

- Можу сказати, що в нас загалом все гаразд. В нас немає проблеми зі сміттям, це питання було вирішено ще набагато раніше,до мене, на початку 2000 –х років було рекультивоване старе сміттєзвалище, в місті є нове сміттєзвалище. В нас працює приватне товариство, яке обслуговує вивезення твердих побутових відходів від мешканців, а також комерційних установ. Це компанія з європейськими інвестиціями. Зараз працюємо над тим, спілкуємося вже декілька років, про те, щоб підібрати варіант для встановлення сміттєпереробного або сортувального заводу на місці сміттєзвалища. Йому вже більше 10 років, нам треба думати,що робити завтра. І питання є актуальним про переробку сміття, тому що крім міста Мукачева, сміттєзвалище обслуговує й Мукачівський район. І добре, що це питання зі сміттям на даний момент вирішено.

- Вопрос по поводу инвестиций. С кем сейчас ведете переговоры (компании, бизнесмены) по совместному сотрудничеству? О каких проектах идет речь и когда на них можно будет посмотреть? Сколько денег и на что область собирается привлечь (кредит, инвестиции) в ближайшие пять лет?

- На даний момент є два важливі стратегічні об’єкти в місті, які треба робити: перше – це аеропорт. На території міста знаходиться колишній військовий аеродром. Це найоптимальніше місце для будівництва нового аеропорту в Закарпатській області. Це дасть логістику, з’єднання з усіма містами України, легше буде як туристам їздити в Закарпаття, так і закарпатцям виїжджати.

По друге, ми вже прийняли для себе попередньо рішення, – це будівництво повністю нової лікарні. Лікарня, яка вже є в місті, під час створення госпітальних округів стане центром госпітального округу. Будівлі будувалися ще за часів Радянського Союзу, ці 8-9 окремих будівель не оптимізовані на сьогоднішній день до тих викликів, які ставляться з реформи охорони здоров’я. Сьогодні ми хочемо побудувати повністю нову лікарню, сучасну, яка буде енергоефективною, можна буде оптимізовувати використання кадрових ресурсів, яка зможе обслуговувати госпітальний округ, а це до 400 тис населення.

- Что город делает для дополнительного привлечения туристов?

- Що б ми не робили в місті, не все залежить від нас. На сьогодні проблема номер один, і ми це питання ставимо перед органами влади, як я казав раніше і про аеропорт, це дуже важко добратися до Мукачева. Потрібно, щоб були в хорошому стані магістральні дороги, хороше залізничне та авіасполучення. Якщо ці три чинники будуть, не тільки Мукачево, а й всі інші міста і села Закарпатської області мають хороші перспективи до розвитку.

- Насколько эффективно Вы взаимодействуете с общественностью?Считаете ли себя открытым для идей, проектов, встреч? Общаетесь ли с горожанами в соцсетях?

- Потрапити до мене на прийом можна вільно. В мене є графік прийому два рази на місяць, наприклад 1 і 3 вівторок місяця. Люди можуть попередньо записатися, будь хто, і хто прийде в цей час – того я прийму. Можна мене побачити й поспілкуватися й в коридорах будівлі міської ради, в місті – будь-де. Я ніколи не відмовлюся від спілкування, завжди відкритий до ідей, до звернень. Через соцмережі стараюся більшості відповідати, коли встигаю, звичайно, що має бути час і на приватне життя. Але я ще перебудував систему роботи в міськраді в тому, що не тільки міський голова все вирішує. Я делегував повноваження людям, які працюють в мене в команді. Це керівники відділів, управлінь міськвиконкому, комунальних підприємств, їхні заступники, тобто делегування рівня прийняття рішень. Кожен, відповідно своїй галузі, має мати можливість приймати рішення і нести за них відповідальність. Я ж контролюю чітке звітування і чіткий контроль, по яких питаннях люди звертаються. В нас працює в міській раді електронна система документообігу, ми її встановили ще в 2016 році, постійно вдосконалюємо і розширюємо електронне управління містом. По статистиці я бачу по яких питаннях люди звернулися, чи це питання вирішене, чи не вирішене, як воно вирішене. Я вже контролюю успішність кожного представника в міській раді. І люди зрозуміли, що для чого йти до мене, якщо можна піти чи то в медичний , чи в освітній стуктурний підрозділ, і там це питання вирішать без мене. Це для мене полегшує роботу, і команда налаштована на роботу, вони також працюють. Це подобається і жителям міста в тому числі, тому що це дає можливість оптимізовувати вирішення їхніх питань.

- Каким должен быть современный Мэр?

- На мою думку, загальний концептуальний підхід до роботи нічим не відрізняється від того, що був 100 чи 200 років тому. Сьогодні пришвидшився темп життя, відповідно, в нас є технології сьогоднішнього дня, будуть завтрашнього дня, які нам потрібно використовувати на благо того, щоб працювати на громаду і вирішувати проблеми жителів міста. Що для цього потрібно? Поважати громадян, знати, що робити і треба знати своє місто.

- Что считаете своим самым большим достижением на сегодня?

- Я б сказав, що це все таки соціальна сфера в місті Мукачеві. Життя є найважливіше і тому, коли людина перебуває у важких економічних умовах, то дуже добре, коли в неї є на що спертися, на що надіятися, коли її питання можуть бути вирішені.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям?

- Вірити в те, що завтра буде краще, в усіх разом.













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