ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Анной Лаевской, "Интергал-Буд"

1 февраля 2019 года в пресс-центре «Сегодня» состоялось интервью с Анной Лаевской, коммерческим директором компании «Интергал-Буд». Жилой комплекс «INTERGAL CITY» от компании-застройщика «Интергал-Буд» стал лауреатом XXIII общенациональной премии «Человек года – 2018». Номинация – «Жилой комплекс года»

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Анной Лаевской, "Интергал-Буд" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6d1/0b9/5c56d10b9691b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6d1/0b9/5c56d10b9691b.jpg 2019-02-04T09:00:00+02:00 Украина 1 февраля 2019 года в пресс-центре «Сегодня» состоялось интервью с Анной Лаевской, коммерческим директором компании «Интергал-Буд». Жилой комплекс «INTERGAL CITY» от компании-застройщика «Интергал-Буд» стал лауреатом XXIII общенациональной премии «Человек года – 2018». Номинация – «Жилой комплекс года»

СПРАВКА:

Компания Интергал- Буд

За 16 лет было спроектировано и построено более 70 проектов общей площадью более 2,9 миллиона квадратных метров. Достижения компании позволяют уверенно удерживать лидирующие позиции на строительном рынке и занимать первое место среди негосударственных девелоперов. На сегодня комфортные и современные жилые проекты реализуются в Киеве, Львове, Житомире, Одессе. Драйвером успеха "Интеграл-Буд" является постоянное стремление соответствовать высоким требованиям современного рынка недвижимости. Держа руку на пульсе изменений, компания сосредоточена на развитии перспективных проектов и открыта к сотрудничеству с покупателями.

"INTERGAL CITY"

Многофункциональный жилой комплекс займет достойное место в самом сердце столицы, на Печерске, на ул. Старонаводницкой. Уникальный город будущего – новейший комплекс бизнес-класса – станет в один ряд с мировыми образцами архитектуры. Благодаря амбициозной пластике фасадов он обогатит городской пейзаж и станет жемчужиной среди жилых комлексов столицы. Современный Киев заслуживает кардинальные новации, поскольку становится частью глобального мира.

- Как Вы считаете, почему ЖК "INTERGAL CITY" стал номинантом в премии "Человек года"?

- ЖК "INTERGAL CITY" стал лауреатом этой премии, так как и технически, и архитектурно это очень сложный и интересный проект и становится в ряд с образцами мировой архитектуры. Комплекс, который не просто был создан с "нуля", это сложная задача, которую решали наши архитекторы. Она состояла том, чтобы спланировать как реорганизовать существующее офисное недостроенное здание, дать ему новую жизнь и превратить в комплекс из трёх составляющих: жильё, торговый и офисные центры. Наши архитекторы успешно справились с поставленной задачей, придумали комплекс с интересными футуристическими фасадами, с продуманной придомовой территорией, с системой многоуровневых террас для отдыха, чтобы у каждого и жильца, и посетителя торговых и офисных помещений был свой уголок для отдыха, спланировали наполнение развлекательными заведениями, обучающей инфраструктурой для детей и жильцов, кафе, ресторанами, разнообразными коворкингами и другими объектами, которые позволяют жить, работать, покупать интересные для себя товары на территории одного объекта. Именно поэтому жилой комплекс заслуживает награду. Кроме того, в прошлом году он уже получил премию EPA как "Лучший многофункциональный проект года"

- Какие еще награды есть у компании?

- У компании "Интергал-Буд" огромное количество наград – как национальных премий, так и международных. Наша компания неоднократный победитель премий "Бренд Року" и "Лідер галузі". В прошлом году мы получили главную премию строительного рынка IBuild – 2018 – "Лучший девелопер года" по показателям надежности компаний, объемов строительства. Кроме того, как я уже упомянула, была получена премия EPA, были отмечены три комплекса: "INTERGAL CITY", "Малахит" и "Озерный гай", как лучшие в своих категориях. Еще компания "Интергал-Буд" неоднократный победитель рейтинга доверия покупателей, как надежная компания с самыми высокими темпами строительства и выполнением обязательств перед своими покупателями.

- Какое из достижений наиболее значимое?

- Наиболее значимое достижение для нашей компании в том, что уже более 15 тыс. семей являются обладателями жилья, которое мы построили. Это главное доказательство успеха, качества нашей работы и доверия наших покупателей.

- Расскажите подробнее о компании компании "Интергал-Буд". С чего всё начиналось и как давно вы на рынке?

- Компания уже более 16 лет работает на рынке Украины. Начинала свою деятельность во Львове строительством мало- и среднеэтажных ЖК. В конце 2007 года компания вышла на рынок недвижимости Киева. Это был момент, когда большинство киевских застройщиков испытывали финансовые трудности, поскольку был кризис, очень много объектов были заморожены, и в этот момент, компания, у которой был и финансовый ресурс, и несколько приобретенных участков в Киеве, зашла со своим уникальным для Киева предложением квартир с ремонтом "под ключ" от застройщика, начала стремительными темпами возводить наш первый комплекс на Воскресенке, показав, что мы можем строить быстро, качественно. Мы сделали в еще недостроенном здании шоу-рум, где можно было посмотреть готовые квартиры с разными вариантами отделки, которые покупатель мог выбрать. Эта опция очень понравилась нашим покупателям, и мы привлекли к себе внимание. Это обеспечило высокий спрос на квартиры в наших комплексах. После этого, вторым сданным комплексом стал ЖК "Яскравый", дальше были несколько объектов в центре Киева, офисные и торговые центры, к примеру, мы построили ТЦ "Леруа Мерлен". И на сегодняшний день, пройдя такой путь развития, мы являемся компанией с наибольшим региональным охватом, поскольку "Интергал-Буд" строит и в Киеве, и в Западном регионе, и в Одессе. Наш объем строительства составляет 1,1 млн. метров жилой недвижимости одномоментно. За годы работы компании было построено более 70 проектов, суммарной площадью 2,9 млн. м.кв. Только в Киеве мы построили уже более 50 жилых домов, все из которых сданы в эксплуатацию, покупатели получили документы на свои квартиры и с удовольствием проживают в своем жилье.

- Расшифруйте более детально формулировку "жилье под ключ"?

- Эту идею внедрила на строительном рынке наша компания. Она состоит в том, что квартира полностью отделывается за счет застройщика, с использованием выбранных вариантов типовой отделки, как правило у нас это один вариант для каждого из стояков, то есть, если в доме четыре варианта однокомнатных квартир, то это четыре различных цветовых решения для этих квартир. В эту опцию входили: ламинат, обои под покраску, отделка санузлов керамической плиткой, оснащение всей необходимой сантехникой и кухонный гарнитур с плитой, вытяжкой и необходимым минимальным набором техники для того, чтобы человек мог быстро заехать и жить в квартире. Для многих покупателей это решение было интересным, поскольку цена в несколько раз отличалась от стоимости выполнения ремонта своими силами, это намного дешевле и быстрее, ведь застройщик сам контролирует выполнение ремонтных работ в квартире, поставки мебели и дает гарантию один год на выполненные работы, то есть покупателя не оставляют один на один с ремонтом. Уже более 50% квартир в наших комплексах продаются с отделкой. Мы усовершенствовали это решение, сделали кухни нового образца со встроенной техникой, холодильником. Это очень удобно как для семей, которые хотят быстро переехать и жить в квартире, так и для тех, кто покупает квартиры с целью сдачи в аренду. Ремонты в наших квартирах уже практически готовы к моменту сдачи дома в эксплуатацию. Дополнительным бонусом являются чистые подъезды, отсутствие ремонтного шума.

- В Киеве осталось достаточно мало земли под застройку. Каким образом вы как застройщик пополняете свой портфель?

- Земельных участков в центральной части Киева или спальных районах под застройку не так много, но есть большой запас земли, которая находится в промышленных зонах, складские территории, они на сегодняшний день не используются по своему целевому назначению, поскольку размещение этих объектов в городе не целесообразно. И они могут быть переформатированы в многофункциональные или жилые комплексы. Одним из ярких тому примеров ЖК "Нивки Парк", который строится на территории 10 га бывшего завода. На момент приобретения этого участка на нем были разрушенные склады, часть из них сдавалась в аренду, производства не было. Мы придумали концепцию каскадного 16-ти этажного жилого комплекса, с закрытыми дворами для пешеходов, детским садом, паркингом и т.д. Кроме того, есть запас для перспективных проектов за счет аварийных зданий в Киеве и возможно в скором времени заработает программа выселения ветхого жилья и реконструкции жилых районов. Этот законопроект сейчас разрабатывается. Для застройщиков эта программа интересна тем, что большое количество старого жилья расположено возле станций метро, зеленых зон и существующей инфраструктуры, кроме того они, при небольшом количестве квартир внутри занимают большую территорию. Для сравнения 4-5 зданий "хрущовок" – это половина современной высотки на 200-ти квартир. Выполняя снос таких домов, можно освободить большие территории, построить новые дома, обеспечить хорошую придомовую территорию и это будет эффективным использованием пространства. Я уже не говорю о том, что старые дома не являются энергоэффективными, жильцы в них сталкиваются с проблемой изношенных коммуникаций, с высокими коммунальными платежами.

- Есть ли у Вас совместные проекты с иностранными строительными компаниями? Как Вы считаете, какие плюсы и минусы такого сотрудничества для отечественного строителя?

- На сегодняшний день у компании пока нет партнерства с иностранными компаниями, хотя я не исключаю что в будущем такое партнерство возникнет, поскольку мы рассматриваем варианты строительства не только в Украине, но и за границей. Из опыта общения с игроками на украинском рынке, которые имеют иностранных партнеров, могу сказать, что этот опыт полезен с точки зрения подхода иностранных компаний к архитектуре, проектированию, за границей действительно есть чему поучиться, поэтому в международных поездках сотрудники компаний всегда обращают внимание на новинки в жилых комплексах, которые они посещают.

- Как Вы считаете, сейчас выгоднее инвестировать в покупку жилья в Киеве или в пригороде столицы?

- Я могу сказать, что этот выбор зависит от цели инвестирования. На сегодняшний день по ценовой политике пригород и спальные районы практически сравнялись в цене. Если покупатель ищет комфортное жилье для проживания семьи с ребенком, то очень часто выбор в пользу пригорода делается в силу того, что там более низкая плотность застройки и этажность, больше придомовая территория, а в то же время с точки зрения транспортной доступности, то из пригорода добраться до центра не занимает много времени. Но если квартира приобретается с последующей целью продажи ее, либо сдачи в аренду, то тогда в этом плане более интересен сам город. Кстати, у нас есть комплекс "Озерный Гай Гатное", который строится в пригороде. Это участок на 50 га, со своими озерами и территорией, которые обустраиваются компанией. Этот комплекс по своей цене соответствует некоторым объектам в Киеве. Но его очевидными плюсами являются низкая высотность, озера с лебедями, собственный пляж, школа, торговый центр. В таком комплексе более размеренное проживание, закрытая охраняемая территория.

- Расскажите, пожалуйста, о следующих запланированных проектах вашей компании.

- В этом году компания планирует начать продажу 8-ми новых жилых комплексов, некоторые из них будут расположены в спальных районах столицы, а часть практически в центре Киева. В феврале стартует продажа объектов "INTERGAL CITY", также планируется продажа и строительство двух объектов в Голосеевском районе столицы, на Татарке и т.д. Это комплексы комфорт и бизнес класса, с улучшенными фасадами и планировочным решениям, качественным внутренним наполнением и инфраструктурой. На их территории предусмотрен паркинг, и детские садики, и уникальное благоустройство с ландшафтным дизайном. Предусмотрены магазины, салоны красоты, чтобы жильцы получали услуги, не отходя далеко от дома.

- Расскажите подробно об ЖК "INTERGAL CITY" – инфраструктура, технологии, программы лояльности и т.д.

- ЖК "INTERGAL CITY" на сегодня является одним из самых технически сложных проектов компании. На утверждение концепции этого объекта у нас ушло более полугода, потому что у архитекторов была задача проанализировать существующие строения на участке и предложить нашей компании компромисс между высоким стилем, комфортом проживания и функционирования и желаемыми технико-экономическими параметрами так, чтобы мы не создали некий аналог Китайской стены. В результате архитекторы придумали нестандартное решение – здания овальной формы с футуристическим фасадом, с применением дорогих материалов, кроме того, учитывая небольшую придомовую территорию, была придумана концепция многоуровневых эксплуатируемых кровель и террас. В этом комплексе у жильцов будет своя отдельная терраса, на которой будут располагаться детские и спортивные площадки, озеленение, лаунж зона, кафе, кондитерские. Для офисных помещений будут несколько своих террас с ресторанами и прогулочными зонами. Кроме того, будет смотровая площадка, которая будет доступна и для жильцов, и для внешних посетителей. Кроме того, огромное внимание уделялось транспортно-пешеходной схеме объекта, чтобы не пересекались потоки разных посетителей. Это было достаточно сложно, потому что обычно в таких комплексах проблемно обеспечить комфорт жильцам. Офисная часть этого проекта составляет около 30 тыс.кв.метров, это здание, в котором будет расположен ТРЦ. В жилой секции предусмотрены магазины, салоны красоты на первом этаже. Будет фитнес зал с большим бассейном для взрослых и грудничков, центр детского развития, планируются спортивные зоны с возможностью тренировок на свежем воздухе. Дополнительно мы будем озеленять прилегающую территорию и реализовывать дополнительную транспортную сеть к комплексу.

- Расскажите о социальной ответственности Вашего бизнеса. Кому Вы помогаете? Кого поддерживаете?

- С точки зрения менеджмента компании социальная ответственность бизнеса начинается, в первую очередь, с сотрудников, для которых создаются комфортные условия работы, достойная оплата труда. Более того, если рассматривать наше офисное здание, в котором располагается компания, то оно оборудовано своей столовой, в которой за символическую плату можно пообедать. У нас есть своя футбольная команда, которую спонсирует компания. Кроме того, компания всегда оказывает поддержку своим сотрудникам в разных жизненных ситуациях, заботится об их здоровье. Еще мы чувствуем свою ответственность перед нашими покупателями, и мы единственная компания, которая прописывает социальные гарантии и условия своей помощи покупателям в договоре. Каждый наш покупатель, который приобретает квартиру в рассрочку, может быть уверен в том, что в случае если кто-то из кормильцев в семье потеряет трудоспособность или резко ухудшится финансовое положение, мы фиксируем в договоре, что берем на себя обязательства пересмотреть, улучшить условия рассрочки, сделать скидку на остаток невыплаченных денег. Еще мы стараемся не ущемлять интересы жильцов в тех районах, в которых компания строит объекты. В прошлом году в партнерстве с парком ВДНХ мы благоустроили 5 га лесопарковой зоны, установили аллею сказок, декоративный сад камней, сделали спортивные площадки. Эта территория доступна всем. В 2019 году запланирована реконструкция некоторых парков за счет нашей компании, поскольку мы считаем, что важно не только создавать красоту на территории своих объектов, но и нужно участвовать в жизни микрорайона, помогать с ремонтом площадок соседних домов, очищать водоёмы.

- Когда в Украине появятся банковское финансирование население, ипотека, для того, чтобы представители среднего класса могли себе позволить купить жильё бизнес-класса?

- Сегодня представители среднего класса могут себе позволить приобрести жилье бизнес класса за счет рассрочек от застройщика, поскольку еще в 2008 программы кредитования у нас в стране практически свернулись. Наша компания пошла в этом вопросе намного дальше остальных, поскольку мы до недавнего времени предлагали программу рассрочку до 8-10 лет с минимальным первым взносом в 10%. Но с позапрошлого года банки, которые имеют запас оборотных средств, обратились к застройщикам с инициативой разработки партнерских программ, которые бы позволили привлечь банковские средства для того, чтобы покупатели могли на 20-30 лет взять кредит и приобрести квартиру от застройщика. Наша компания заключила ряд соглашений с банками, которые с процентной ставкой от 5% годовых предоставляют ипотечные кредиты. Цифры уже впечатляют, в 2017 году наша компания продала 3 квартиры с помощью ипотечного кредитования, а в 2018 – более 50. В общей массе это скромный объем продаж, но наблюдается устойчивый рост. В 2019 году мы прогнозируем, что этот рост сохранится, по таким программам сейчас работают многие крупные застройщики.

- Что можете пожелать пользователям, которые еще только планируют покупку жилья?

- При выборе квартиры в новостройке я рекомендую обращать внимание на качественные параметры этого жилья, на репутацию застройщика, которая будет гарантией, что вы получите свою квартиру в срок. У компании "Интергал-Буд" на сегодня нет ни одного просроченного или недостроенного объекта. Кроме того, наши стройки отличаются темпами строительства, 3-4 этажа в месяц видны невооруженным глазом. Очень важно при выборе посещать строительство и наблюдать динамику стройки, дает ли вам застройщик гарантии качества и сроков, что вы получите кроме своих метров, и какая у него перед вами ответственность. В нашем случае покупатель всегда имеет право предъявить претензии в случае, если квартира не соответствует шоу-руму. Еще обращайте внимание за счет каких ресурсов компания строит. Важно, чтобы застройщик строил новые объекты независимо от продаж. К сожалению, на рынке ещё есть застройщики, которые строят по принципу пирамид.













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