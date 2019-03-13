ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Дмитрием Иоргачевым, "Одесский кабельный завод "Одескабель"

12 марта 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Дмитрием Иоргачевым, Генеральным директором компании "Одесский кабельный завод "Одескабель", лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Промышленник года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Дмитрием Иоргачевым, "Одесский кабельный завод "Одескабель" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/785/fc3/5c8785fc36999.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/785/fc3/5c8785fc36999.jpg 2019-03-13T09:13:00+02:00 Украина 12 марта 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Дмитрием Иоргачевым, Генеральным директором компании «Одесский кабельный завод «Одескабель», лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Промышленник года ".

- Дмитрий, почему для себя вы выбрали именно эту специальность и отрасль?

- Почему я стал директором кабельного завода? Начнем с отрасли. Кабель, это то что окружает нас везде и то что делает нас современными людьми. Электричество, свет, тепло, связь, интернет… все приходит к нам по кабелям. Если где-либо рвется кабель люди теряют тот комфорт, к которому привыкли и о котором даже не задумываются. Кабельная отрасль всегда была на острие прогресса. А директором я стал сознательно. В этой профессии я знаю и вижу цель, которую нужно достигнуть. Мне нравиться сотрудничать, трудиться и достигать выбранной цели.

- Кем мечтали стать в детстве?

- Директором. Мой отец занимал руководящую должность. В детстве я много времени проводил у него на работе, мне было очень интересно наблюдать за рабочим процессом, за тем как отец общался с людьми, как он решал разнообразные задачи, как всё начинало оживать и двигаться, когда он приходил на работу. Конечно, я мечтал быть таким как мой отец. Сегодня я понимаю, что всегда представлял себя на руководящей должности, и, видимо, никак иначе. Получается, я мечтал быть директором. Ну, а ценные уроки и наблюдения, усвоенные ещё в детстве – как я сейчас вижу – помогают мне и сегодня.

- Кому бы вы могли сказать спасибо? Кто те люди, которые поддержали, помогали, учили?

- Наверное, в жизни каждого из нас есть такой человек, который становится, словно, ориентиром: в делах, поступках, в сложных ситуациях. Для меня такой человек – академик, профессор, президент международной ассоциации "Интеркабель" – Пешков Изяслав Борисович. Изяслав Борисович всю жизнь проработал в кабельной отрасли, благодаря ему я стал кабельщиком, благодаря его поддержке – руководителем кабельного завода. Он для меня пример, и не только в бизнесе.

- Сегодня много говорят о социальной ответственности бизнеса. Как вы строите свой диалог с местными властями для улучшения города, в котором работаете?

- Социальная ответственность бизнеса, по моему мнению, в первую очередь именно в работе этого бизнеса. В любом бизнесе работают люди. На сегодняшний день единицы среди Одесских промышленных предприятий могут похвастаться большим количеством рабочих мест. На ПАО "Одескабель" количество работников составляет более 900 человек. Все они получают достойную заработную плату. Заметьте, за почти 70 лет, ни разу не было задержки в выплатах. Это означает, что несколько тысяч членов семей наших сотрудников имеют стабильную уверенность в завтрашнем дне. А если учитывать тысячи людей, задействованных в логистике, в продаже и в монтаже нашей продукции по всей стране, то получается, что эта тысяча наших сотрудников дает стабильный заработок значительному количеству людей. Пожалуй, зарплата работника – сегодня это главная социальная составляющая. Но есть и многие другие аспекты. Наша концепция устойчивого развития многоаспектная. Мы не забываем об экологической ответственности. Завод "Одескабель" очень аккуратно относится к вопросам экологической безопасности и внимательно следит за соблюдением всех норм и требований по сохранению окружающей среды. На ПАО "Одескабель" внедрена и успешно действует Интегрированная Система Менеджмента, одной из составляющих которой является международный стандарт SA 8000: 2008 "Система социальной ответственности", предусматривающий корпоративную социальную ответственность предприятия перед обществом. Данный стандарт стал одним из основополагающих принципов ведения бизнеса и корпоративных отношений на ПАО "Одескабель".

Я, лично, считаю сбалансированную благотворительную деятельность важным вопросом для крупного предприятия. Поэтому, в 2002 г. Был создан Благотворительный фонд "Одескабель", в котором я являюсь учредителем и председателем Правления. У нашего предприятия есть подшефные организации, мы плотно с ними взаимодействуем – за последние годы были проведены капитальные ремонты зданий, укомплектованы спортивные залы и мастерские, проведена полная замена систем отопления в наших подшефных школах-интернатах и специализированных школах. Начиная с 2006 г. постоянно оказываются шефская помощь воинским частям в вопросах юридического консультирования военнослужащих, учебно-патриотического воспитания молодежи и молодых военнослужащих, подписание на печатные СМИ и пополнение библиотечного фонда, содействие в трудоустройстве членов семей военнослужащих, безвозмездный отпуск кабельно-проводниковая продукции.

Мы стараемся не оставаться в стороне от жизни нашего любимого города – благотворительный фонд выделял средства на ремонт и восстановление Одесского Кафедрального Спасо-Преображенского Собора и Одесского Оперного театра, мы стараемся ежегодно выделять средства к празднованию Дня г. Одессы.

- В практике ведения бизнеса в Украине в условиях кризиса первое, что попадает под графу "оптимизация расходов" – социальная сфера. Используете ли подобную практику в это нелегкое время?

- Напротив, в условиях кризиса оптимизировать нужно в первую очередь бизнес процессы. Социальная сфера на нашем предприятии находится в ведении профсоюза и не только не сокращается, но и увеличивается.

- Всегда считалось, что на предприятиях – заводах самые высококлассные специалисты. Откуда берете кадры? Есть ли проблема с молодыми специалистами? Нехватка специалистов рабочих профессий? Может, привлекаете на работу зарубежных специалистов?

- Мы гордимся нашими трудовыми кадрами и династиями. Несколько поколений одесситов работают на нашем предприятии. И я могу смело утверждать, что сегодня у нас нет проблем с квалифицированными сотрудниками.

Наша компания старается быть ответственным работодателем: предлагает достойные зарплаты, полный социальный пакет, гарантированный государством и дополнительный гарантированный Коллективным договором завода. Практика показывает, что Одесские учебные заведения разного уровня готовят грамотных специалистов, которые быстро осваивают сложное оборудование.

На нашем заводе используется самое инновационное оборудование в Украине. На открытии нового производственного комплекса, которое прошло прошлым летом все желающие смогли убедиться, что наши производственные линии – лучшие, и даже не все кабельные заводы Германии или Италии имеют такой парк новинок. А это значит, что наши специалисты, которые в совершенстве освоили самое передовое оборудование, становятся привлекательным трудовым ресурсом не только для кабельщиков Украины, но и в самой Европе будут рады такому ценному персоналу.

Ленивых и не желающих учиться и совершенствоваться на заводе "Одескабель" не держат.

- Что для вас означает "успешное" предприятие?

- Я не измеряю успех поверхностными вещами, такими как деньги. Скорее, я верю, что успех измеряется положительным влиянием, которое ты оказал на жизнь других.

- Какими чертами должен обладать успешный руководитель?

- Не думаю, что, достигая успеха можно оставаться равнодушным. Любое дело успешно существует только при условии, что в него вкладывают душу, энергию, знания, умение и опыт. Это и есть ответ – быть успешным – значит не быть равнодушным.

- Как удается в сложных экономических условиях удерживать рынки сбыта? Какие рынки для вас важнее?

- ПАО "Одескабель" имеет около 200 компаний-партнеров во всем мире. География нашего экспорта – это поставки в более чем 20 стран, в числе которых страны Европы: Германия, Англия, Франция, Норвегия, Италия, Испания, Австрия, Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Литва, Румыния, Молдова, а также Грузия, Азербайджан Израиль, Армения, Алжир.

Кроме того, более 10 европейских компаний поставляют нам новейшее оборудование, и более сотни лучших отраслевых поставщиков материалов обеспечивают наш завод.

Завод является членом многих международных ассоциаций, объединяющих предприятия кабельной промышленности. Работая в их составе, мы получаем всю необходимую информацию и четко понимаем цели, направления и перспективы развития производства, его оснащение необходимым оборудованием, материалами, которые используются в Европе. Это позволяет не только ориентироваться на мировом рынке, но и выстраивать свою техническую и экономическую политику.

- Каким был для завода 2018 год? Каковы основные его итоги?

- Для ПАО "Одесский кабельный завод "Одескабель" 2018 год стал годом роста, из важных событий стоит отметить запуск нового комплекса по производству современных LAN-кабелей.

По итогам работы в 2018 по сравнению с 2017 годом, объем реализации нашей продукции вырос на 12%, а доля экспорта в общем объеме составила 32%

Ориентация на потребителей, разработка новых продуктов, реализация масштабных проектов практически во всех отраслях промышленности позволили ПАО "Одескабель" добиться высоких результатов на энергетическом рынке и получить, награду SEF AWARDS 2018 за лучший продукт устойчивой энергетики Восточной Европы.

ПАО "Одескабель" – это уникальное производственное предприятие, объединяющее в себе на протяжении почти 70 лет передовой производственный опыт и постоянное следования тенденциям рынка. Сейчас, Одесский кабельный завод – крупнейший производитель кабельной продукции телекоммуникационного и энергетического сектора в Украине.

Благодаря широкому ассортименту кабельно-проводниковой продукции на складах, которые есть почти по всей Украине и возможности производить кабельные изделия крупными партиями в кратчайшие сроки, ПАО "Одескабель" является опорным поставщиком с комплексными решениями для большинства предприятий энергетического сектора и успешно справляется с ролью основного комплексного поставщика для целого ряда проектов в телекоммуникациях.

- Какие благотворительные или социальные инициативы поддерживаете?

- В настоящее время завод "Одескабель" – это компания, для которой собственный положительный имидж – не пустой звук, а реальные дела на почве благотворительности и меценатства, путем оказания конкретной адресной помощи социально незащищенным слоям населения и коммунальным предприятиям г. Одессы.

Деятельность БФ "Одескабель" осуществляется на бескорыстной и добровольной основе, она направлена на оказание целевой материальной, финансовой, консультативной и другой помощи малоимущим слоям населения, воинским частям, общеобразовательным школам и детским дошкольным учреждениям и другим бенефициарам.

За период деятельности фонда, была оказана благотворительная и шефская помощь на общую сумму более 5 млн. грн. Но помощь измеряется не только финансовыми средствами. Самое главное – это то, что деятельность Благотворительного Фонда "Одескабель" направлена ​​на оказание целевой помощи тем, кто в ней наиболее нуждается!

- Оставляет ли ваша должность директора время на семью, отдых, спортзал, общение с друзьями?

- Конечно, на первом месте семья. На втором – Спорт. Несколько лет назад открыл для себя большой теннис. Активная, эмоциональная, подвижная игра. Она даёт возможность хоть на несколько часов отключиться от текущих вопросов и, что немаловажно, позволяет быть в форме и держать удар – во всех смыслах.

- Какую литературу любите читать?

- Увы, работа оставляет мало времени даже на профильную литературу. Но когда нахожу время – нравится читать о реальных исторических личностях, которые что-то изменили, улучшили, открыли в сферах своей деятельности. Это, по-своему, вдохновляет.

- Что вас огорчает?

- Никак не могу привыкнуть, что человек может пообещать и не сделать.

- Что для вас значит победа в программе "Человек года"?

- Пожалуй, это будет свидетельством общественного признания вектора развития компании, который позволяет заводу по праву быть лидером не только в своей отрасли, но и одним из образцовых предприятий страны.













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