ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Леонидом Гребинским, Главой Правления АО "КРИСТАЛБАНК"

6 февраля 2019 года в пресс-центре «Сегодня» состоялось интервью с Леонидом Гребинским, Главой Правления АО «КРИСТАЛБАНК», лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Финансист года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Леонидом Гребинским, Главой Правления АО "КРИСТАЛБАНК" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/af3/a9c/5c5af3a9cb682.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/af3/a9c/5c5af3a9cb682.jpg 2019-02-07T09:00:00+02:00 Украина 6 февраля 2019 года в пресс-центре «Сегодня» состоялось интервью с Леонидом Гребинским, Главой Правления АО «КРИСТАЛБАНК», лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Финансист года ".

СПРАВКА:

О Председателе:

Леонид Гребинский возглавляет КРИСТАЛБАНК с 2016 года, имеет 25-летний стаж работы в банковском секторе, 21 из которых – на должности Председателя Правления в коммерческих банках Украины.

О Банке:

КРИСТАЛБАНК – первый в Украине банк, созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц со статусом "Переходного банка" в 2014 году.

Сегодня КРИСТАЛБАНК имеет 23 отделения по Украине, предоставляет полный спектр банковских услуг корпоративным клиентам и частным лицам.

КРИСТАЛБАНК признан "Банком года-2017" и "Банком года-2018" в номинации "Банк года № 1 по условиям ипотечного кредитования" по версии международного клуба "Банкиръ".

- Как Вы считаете, в чем заключается социальная значимость премии "Человек года"?

- Премия "Человек года" помогает высоко оценить профессиональные и общественные достижения, поддержать деятелей культуры, ученых, бизнесменов, которые вносят значимый вклад в развитие нашего общества.

- Вы лауреат в номинации "Финансист года". Почему вы выбрали для себя именно профессию банкира?

- Профессию банкира я выбрал очень давно. Я закончил Киевский институт народного хозяйства и работал в налоговой инспекции. В 1992 году была большая инфляция и низкий уровень зарплат в бюджетной сфере. И однажды, по телевизору я увидел, что банк "ИНКО" ищет молодых специалистов, для открытия филиалов по Украине. В итоге я встретился с руководством банка, и втроем – я, Держовец и Подольский открыли филиал банка в Кременчуге. И с 1992 я работаю в банковской системе. Много было сделано за эти годы. В 1996 году мы открыли "МТ банк", который успешно развивался, в 2005 году прошло объединение двух банков "МТ банк" и "Индустриал банк", там я познакомился с Дворецким, Сацким Виталием Антоновичем и продолжал работать много лет. И три года назад проявился новый проект "КРИСТАЛБАНК ", это первый банк, который был переходным от Фонда гарантирования вкладов. Мне было интересно, и я к нему присоединился.

- Могли себе представить в 90-е годы, что достигнете таких высот?

- Тогда я был молодой, мне нужно было кормить семью. Работать в налоговой мне нравилось, я был хорошим специалистом, но зарплата была очень маленькая, и я думал только о том, как заработать денег для семьи. А когда перешел в банк, начал зарабатывать, знакомиться с людьми, тогда и понял, что нужно развиваться и идти вперед.

- Кем мечтали стать в детстве?

- я хотел стать летчиком, у них была красивая форма..

- Это была ваша мечта или родителей?

- Нет, только моя. Отец хотел, чтобы я стал техником, инженером, а стал экономистом.

- Кому бы вы могли сейчас сказать спасибо?

- Первые люди – это моя семья, родители, я им очень благодарен, потому, что, когда у тебя в жизни все хорошо, ты живешь, дышишь, любишь. Ну, а рабочий путь был очень длинным, за это время познакомился с многими людьми. В начале карьеры я был молодой, активный. Игорь Держовец был моим первым руководителем, который меня направлял в работе, Василенко Станислав Кузьмич – Председатель Наблюдательного Совета – человек, к которому я всегда шел за советом, Сацкий Виталий Антонович, Герой Украины, был моим наставником в работе.

- Можете назвать основные качества, которыми должен обладать банкир?

- Главным качеством должна быть честность. Каждый банкир должен относиться к чужим деньгам, как к своим. Если это есть, тогда банкир – настоящий, не зависимо от того, на какой он должности. Должно быть правильное отношение к деньгам.

- Говорят, что у банкиров какое-то особое отношение к деньгам. Если ли у вас какие-то правила – например, никогда не одалживать?

- В работе я к ним отношусь как к средству, которым нужно распоряжаться грамотно, чтобы они возвращались с прибылью для банка, для людей. А по жизни я, конечно, никогда не кредитую и не одалживаю деньги своим друзьям, потому что можно потерять и деньги, и друзей. Если нужно, то я всегда помогу, но без акцента на том, что человек мне должен их возвращать.

- Что вы больше всего цените в своей работе?

- Больше всего я ценю коллектив, с которым работаю, потому что ежедневная работа, а тем более в банке, предполагает мобильность, конкуренцию. Это люди, с которыми ты начинаешь и заканчиваешь день, мы живем одной большой семьей, преодолевая трудности, добиваясь успехов.

- Расскажите о банке, в котором работаете?

- "КРИСТАЛБАНК" – это переходной банк, я его возглавляю уже три года, и уверен, что он самый надежный в нашей стране. Тяжело нам было в начале, потому что от предыдущего банка нам досталось в "наследство" много чего, и в первое время нам нужно было избавиться от всего плохого, и развивать только хорошее. Сейчас мы развиваем технологии, ищев партнеров и делаем свою философию в этой жизни. Хотим, чтобы банк помогал развиваться стране, людям, осуществлялись их мечты. Сейчас мы развиваем программу ипотечного кредитования, для нашей целевой аудитории.

- "КРИСТАЛБАНК" – "Банк года №1 по условиям ипотечного кредитования 2018 года", на каких условиях проходит программа ипотечного кредитования?

- Реально мы понимаем проблематику, с которой образаются к нам клиенты. На старте у человека всегда меньше денег, соответственно, по новой программе в первые 18 месяцев процентная ставка кредита составляет всего 0,01%, и клиент за это время может погасить кредит, либо собрать финансы, для того, чтобы в дальшем, при повышении ставки, он мог спокойно обслуживать свои зарплаты, и не тратить дополнительные средства для аренды жилья.

- И какие еще достижения у банка в 2018 году?

- 2018 год был очень продуктивным на награды. Мы улучшили кредитный рейтинг банка, много сделали для развития продуктов, сделали новые it-программы, открыли новые отделения, расширили продуктовую линейку, выдали много кредитов и, баланс банка вырос на 15%.

- "КРИСТАЛБАНК" делает ставку на работу с частными лицами или юридическими?

- Мы работаем и с частными, и с юридическими лицами, потому что развиваем банк для всех. Когда ведется работа только с физическими лицами – это доходный сегмент, но это дорогое удовольствие для банка, потому нужно сильно развивать it- технологии, так как необходимо в ногу с мировым обществом. Корпоративный бизнес он более семейный, все равно нужно прийти в отделение, пообщаться и на это мы делаем ставку. В нашем банке мы рады всем клиентам.

- При выборе банка, на какие характеристики\параметры должен обратить внимание человек, чтобы быть уверенным, что банк будет в состоянии вернуть депозитный вклад через год?

- Нужно просто прийти к нам и это будет правильно. Если человек хочет проанализировать банковскую систему, то в данный момент она достаточно капитализирована. Наш регулятор, Нацбанк, доволен капитализацией. Самое главное, при выборе банка, нужно смотреть на его ликвидность, прибыльность. Это два важные фактора, которые показывают эффективность работы банка. Сейчас вся отчетность находится в свободном доступе в интернете.

- Какие депозиты сегодня в Украине популярнее: гривневые или валютные?

- Если брать банковскую статистику, то более 60% составляют валютные депозиты. Но более доходными я считаю гривневые депозиты. Я бы рекомендовал разделять депозиты на гривневые и в валюте, особенно это важно в путешествия, чтобы избежать двойной, а то и тройной конвертации. А это всегда дополнительные затраты.

- Мне многие советуют хранить свои сбережения в разных банках и в разных валютах. Считается, что это повышает надежность сохранности вклада. Это правильный совет?

- В теории это верно, если взять "кошик валют", то действительно лучше иметь разные валюты, но еще раз повторю, что лучше всего хранить гривны, и именно в украинском банке. Вы при этом поднимаете доверие к своей стране, своей валюте, развиваете промышленность.

- Вы так делаете?

- Да, я храню деньги в банке в котором работаю.

- Как студент может устроиться на практику в ваш банк? Есть ли потом шанс остаться работать на постоянной основе?

-Конечно, ведь молодежь – это будущее нашей страны и нашего банка. Я всегда рад видеть у нас молодых специалистов. Мы создали программу наставников, чтобы учить и помогать молодым специалистам овладеть сложной профессией банкира, которая очень сложная.

- Какие у банка есть социальные проекты?

- Наш банк первым начал предоставлять услуги для слабо слышащих людей. Это было социальной политикой банка, чтобы устранить дискомфорт для людей с ограниченными возможностями. Еще мы каждый год спонсируем детей, больных аутизмом, помогаем хоккейной команде.

- Какой курс валют прогнозируете на 2019 год?

- Это будет год выборов, и как показывает опыт, именно в такие годы происходят разные эксцессы, но я надеюсь, что МВФ все верно рассчитал и видит движение экономики. Для банка, и себя лично, я прогнозирую, что в районе 30 курс будет держаться.

- Какие приоритетные задачи банка на 2019 год?

- В 2019 году мы делаем акцент на разработку новых сервисов и предложим нашим клиентам множество ай-ти решений, облегчающих работу с банковскими услугами. Наши ай-ти инженеры уже активно разрабатывают мобильное приложение интернет-банкинга My CRYSTALBANK, которое позволит клиентам со смартфонов, находясь в любой точке мира, осуществлять до 25 банковских операций.

В том числе наши Клиенты получат возможность расчетов через бесконтактные системы платежей. Для проведения платежа достаточно будет поднести смартфон к считывающему терминалу.

В 2019 году мы планируем также расширить партнерскую сеть с строительными компаниями и выйти на рынок с новыми ипотечными программами, позволяющими выгодно приобрести жилье.

На данный момент мы активно сотрудничаем с лидером строительной отрасли – Киевгорстрой, предлагаем самые выгодные ставки на рынке ипотечного кредитования, и планируем расширять возможности по кредитованию недвижимости не только в столице, но и по всей Украине.

- Планируете ли Вы запуск новых отделений?

Конечно, мы планируем развивать региональную сеть и в 2019 выйти с планами в новые регионы , это Винница, Полтава и Николаев.

- А какими банковскими услугами пользуетесь лично Вы?

Пользуюсь практически всеми банковскими услугами, которые предлагает наш Банк – карточные продукты, депозитные вклады, услугами денежных переводов, аренды банковских сейфов и другими. Я активный пользователь интернет -анкинга My CRYSTALBANK, который позволяет совершать в режиме онлайн платежи, проверять остатки и много других операций, где бы я не находился, 24 часа в сутки.

- Чем гордитесь в этой жизни?

- Моя большая гордость – это моя семья, мои дети и внуки. Ради них я живу и работаю. Хочу, чтобы они жили в мирной стране.

- Назовите три главные духовные ценности в Вашей жизни.

- Первая – это честность, в разных ситуациях я стараюсь так поступать, мне это качество заложил мой отец. Уметь прощать, жить в гармонии с окружающим миром.

- Что для вас счастье?

- Счастье в здоровье родных и близких, их спокойствии и благополучии.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям?

- Сейчас очень сложная ситуация в стане, поэтому всем я хочу пожелать только мира и добра.









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