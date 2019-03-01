ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Максимом Степановым, председателем Одесской ОГА

28 февраля 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Максимом Степановым, председателем ОГА, лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года – 2018". Номинация – "Региональный лидер года".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Максимом Степановым, председателем Одесской ОГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8da/348/5c78da348d87b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8da/348/5c78da348d87b.jpg 2019-03-01T11:40:00+02:00 Украина 28 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Максимом Степановым, председателем ОГА, лауреатом XXIII общенациональной премии «Человек года – 2018». Номинация – «Региональный лидер года».

О ЛАУРЕАТЕ:

Председатель Одесской областной государственной администрации; магистр по международной экономике, кандидат экономических наук; орден "За заслуги" III степени



- Максим, Вы стали лауреатом национальной премии "Человек года — 2018" в номинации "Региональный лидер года". Что для Вас значит эта номинация?

- Это значит, что в области делается что-то действительно системное и заметное на территории всей страны. И это приятно, так как это признание работы всей команды – областной и районных госадминистраций, которые каждый день, кропотливо с утра и до вечера, делают свою работу. И самое главное, что есть результат. За то время, когда я возглавляю исполнительную власть в области, были сделаны вещи, которыми можно гордиться, люди их видят, они ощущаемы.

- Как Вы считаете, в чем заключается социальная значимость премии "Человек года"?

- Учитывая, что лауреатов выбирают эксперты, человеку, будь то топ-менеджер или предприниматель, есть куда стремиться, чего-то достигать, присутствует желание выиграть. В этом и состоит социальная миссия: в разных номинациях побеждают люди, которые уже что-то сделали для страны, общества, социума.

- Казалось бы совсем недавно Вы были у нас на интервью в качестве руководителя полиграфкомбината "Украина", а сегодня – как председатель Одесской ОГА! Что Вас сподвигло пойти в политику?

- Я пять лет руководил полиграфкомбинатом "Украина", горжусь этим периодом в моей жизни, потому что очень многое было сделано. Было создано современное по европейским мировым стандартам предприятие. Но в этой жизни всему есть начало и конец. На тот момент главы госадминистраций назначались на конкурсной основе, и я принял решение принять участие в конкурсе. Были мои амбиции, желание, силы и возможности сделать что-то не только в масштабах одного предприятия, но и для страны. Ведь, кроме того, что Одесская область – лучшая в Украине, она еще и самая большая, с огромным потенциалом – это и сельское хозяйство, туризм, море-хозяйственный комплекс.

- Как семья отнеслась к Вашему назначению?

- Они были очень рады, испытывали чувство гордости, но с другой стороны, семья находится в Киеве, а я большую часть времени провожу в Одессе. Видимся редко, и от этого страдает сын. Они не могут переехать в Одессу, это связано с работой супруги, она врач, ребенок учится в школе.

- Как давно вы занимаете пост?

- 12 января 2019 года исполнилось ровно два года.

- Помните свой первый день в новой должности?

- Конечно, помню! Сначала был процесс представления, потом была официальная программа с Президентом Украины. Затем я вернулся, зашел в пустой кабинет и понял, что находиться в нем не могу – он слишком мрачный. На следующий день я решил, что готов переехать в любой другой кабинет в здании, пока тот приведут в рабочее состояние. Первые дни прошли в сильном напряжении, потому что нужно было в кратчайшие сроки разобраться в процессах. Тем более, что в самом начале я работал один, без полноценной команды, только с помощниками, которые с первого дня были со мной.

- Как подбирали команду?

- Учитывая, что у нас для госслужбы проводятся конкурсы, было большое количество людей на ключевые должности, чей потенциал я знал и рекомендовал принять в них участие. Они в состоянии были выиграть их каждый в своей сфере. Например, мой заместитель, которая курирует направление экономики, Светлана Шаталова, была моим замом на полиграфкомбинате "Украина", Сергей Колебошин руководит направлением образования, а в прошлом – директор гимназии. Первый зам, Александр Терещук, на данный момент стал главой Киевской ОГА. Важно, что удалось подобрать профессионалов, которые точно знают, что и как нужно делать.

- С чего начали работу? Что было в приоритете?

- Одесская область – это 33 тыс. кв. километров, что в полтора раза больше, чем Израиль. Это огромная территория, с большим количеством проблем. Начиная от дорог, которые находились в катастрофическом состоянии, заканчивая, на тот момент, проблемами в образовании, медицине, экологии. При этом, я прекрасно понимаю людей, которые живут в области: для них глава госадминистрации – это последняя инстанция, которая точно всё может сделать. Поэтому рабочий день начинался с вопросов о дорогах, медицине, образовании и так по кругу.

- С какими сложностями столкнулись и как их решали?

- Их было огромное количество, и на первом этапе существовало недоверие людей. А еще мне досталась область, в которой по сути была полностью парализована власть. Из 26 районов, в 18-ти не было глав районных администраций, нужно было решать конкретные задачи, в том числе социальные, а распоряжения давать некому. Такая же ситуация была в департаментах. Важно было оперативно собрать команду.

- В каком состоянии сейчас школы, детские сады и больницы в области? Вводите ли какие-нибудь новшества?

- Одесской области сейчас есть чем гордиться в образовании. Все наши технологии, которые мы внедряем, потом масштабируются на территории Украины, начиная от создания опорных школ. Например, в мае 2017 года только 37% школ были подключены к интернету. И уже к 1 сентября с интернетом были почти все, и сразу начали везде подключать Wi-Fi.

Без новых технологий и современной системы образования сложно говорить о развитии страны. Мы запустили программу "Be Smart" – это бесплатные курсы для подготовки выпускников к ЗНО от лучших преподавателей страны. Начали вплотную заниматься профтехобразованием, потому что раньше система ПТУ была, как нелюбимая невестка. Сначала изменили структуру управления, создали центры образования, потом соединили ПТУ с конкретными работодателями, которым нужны определенные специалисты. В результате мы увеличили госзаказ и начали обновлять материально-техническую базу: купили 7 тракторов, оборудовали 11 научно-практических центров для студентов.

Следующим важным направлением была медицина, начинали с создания госпитальных округов, потом сконцентрировались на сельской и экстренной медицине. В рекордные сроки создали единую диспетчерскую экстренной медпомощи, закупили новые неотложки, снабдили их трекерами, поставили в каждой приборы для ЭКГ и телеметрии, которые передают данные в центр. Одновременно запустили программу борьбы с острым коронарным синдромом, создавая реперфузионные центры. Для сердечников вовремя доехать до больницы с ангиографом – фактически значит остаться в живых. И все это бесплатно для населения. Кроме того, мы первые в стране еще в конце 2017 года запустили работающую систему телемедицины.

- В чем заключается суть проекта телемедицина?

- У нас существует проблема с дефицитом врачей в сельской местности. Их либо нет вообще, либо есть сельский ФАП, где работает только фельдшер. А он не может поставить диагноз и назначить лечение больному. А теперь у них есть медицинский диагностический чемоданчик, куда входит ЭКГ, тонометр, глюкометр и т.д. Все это подключено к планшету, и информация передается врачу узкой специализации. Это происходит в считанные минуты. Сначала мы внедрили телемедицину в одном районе, теперь стремимся к тому, чтобы применить во всей области.

- В одном из интервью Вы сказали, что в области полностью ликвидирована очередь на гемодиализ. Как это удалось?

- Да, у нас, как и везде, есть больные, которые страдают хронической почечной недостаточностью. У них не работают почки, и им необходима процедура гемодиализа, которая заменяет функцию почек. Без нее люди жить не могут. Раньше в области существовала очередь, не было мест на процедуры, по сути очередь была за жизнью. Все это порождало коррупционные вещи. За год мы построили в Одессе самый большой центр нефрологии и диализа в Украине. Он рассчитан на 240 больных, и там, в современных условиях, абсолютно бесплатно люди проходят эту процедуру. Потом открыли небольшие отделения в отдаленных районах. И все, очереди на гемодиализ больше не существует.

- В каком состоянии дороги в области? Сколько проблемных километров требуют ремонта и сколько нужно средств, чтобы отремонтировать дороги?

- Дороги в Одесской области, как и по всей Украине, находятся в плачевном состоянии. Оно появилось не вчера, а накопилось за десятилетия. Теперь наверстываем и постепенно будем закрывать этот вопрос.

За два года был реализован проект строительства дороги Одесса – Рени, которая глобально не ремонтировалась со дня ввода в эксплуатацию. На сегодняшний день сделали почти 300 километров, включая объездную дорогу вокруг Рени. Раньше все грузовики ехали через город, теперь трафик не будет мешать людям.

Кроме того, мы отремонтировали дорогу на Вилково и открыли "Украинскую Венецию" всей стране. Открыли дороги, которые ведут к границе с Молдовой, капитально отремонтировали участок дороги Одесса – Киев. За два года суммарно восстановили 450 километров, и еще 800 в планах. Конечно, этого объема недостаточно, потому что, если взять дороги местного и государственного значения, то всего их насчитывается около 8 300 километров. Нам важно финансирование для их ремонта, но нужно еще научиться правильно эксплуатировать и обслуживать эти дороги. Уже год я направляю обращения министерствам, чтобы поднять штрафы за перегруз на дорогах. Ведь каждый третий штраф в Украине, который был выписан за перегруз, – родом из Одесской области. За деньги областного бюджета мы купили шесть мобильных комплексов для взвешивания автомобилей. И будем еще докупать. Чтобы транспортные компании боялись нарушать габаритно-весовой контроль, штрафы нужно увеличить минимум в пять раз. Сейчас мы подали законопроект в Верховную Раду. Мы говорим о вложении десятков миллиардов гривен в дорожное строительство ежегодно. И если не будем беречь уже сделанные участки, то через 5-7 лет они снова придут в негодность.

- Как Вы оцените экологическое состояние в области и что предпринимается для его улучшения?

- Естественно, экологии нужно уделять как можно больше внимания. Начиная от строительства мусороперерабатывающего завода возле Одессы, чтобы избавиться от полигонов, и заканчивая экологическими проблемами, которые возникают в акватории Черного моря. Их решение находится в подчинении Министерства экологии, и к сожалению, экологические инспекции, которые у нас действуют и должны заниматься этой работой, применять санкции к предприятиям-нарушителям, мягко говоря, этого не делают. Так что проблемы с каждым годом только накапливаются.

- Что в области делается для привлечения туристов?

- Каждый год количество туристов, посетивших область, увеличивается. В 2018 году по сравнению с 2017 годом – на 500 тыс. человек. И в этом году ожидаем не меньше 6,8 млн. туристов. Чтобы реализовать прогноз, мы разрабатываем много новых туристических маршрутов не только в Одессе, но и по области. Это гастрономические туры, зеленый туризм по национальным паркам и биосферным заповедникам и другим интересным местам. Кроме того, мы проводим различные фестивали, развиваем лечебный туризм. Нами был разработан законопроект о придании статуса курорта государственного значения Куяльницкому лиману. Этот законопроект поддержали депутаты. За всеми нашими действиями "подтягивается" развитие инфраструктуры. Помимо дорог, в 2017 году я добился начала строительства взлётно-посадочной полосы – это большой проект, которого Одесса ждала 15 лет.

- Какие планы на ближайший год?

- Планов очень много. Если мы говорим о дорожном строительстве, то подготовлены проекты ремонтов на 708 километров почти на 12 млрд. гривен. Можем начинать по ним работать. Есть планы развития в образовательной сфере. В конце прошлого годам мы запустили проект "Учитель+" – это дистанционное образование. Он начинался с того, что во многих сельских школах, например, нет учителя физики или биологии. Но дети же не должны от этого страдать. В этом году мы полностью наладим этот проект, докупим компьютерные классы, подключим те сельские школы, где остался дефицит кадров. Еще нам предстоит серьёзный проект по экстренной медицине. Мы должны полностью обновить парк санитарных автомобилей. Проектов очень много во всех сферах.

- Общаетесь ли с жителями в соцсетях?

- Конечно, мне многие пишут о своих проблемах, и я всегда реагирую. Люди считают, что глава ОГА не только всё может, но и несет ответственность буквально за все в каждом селе, на улице или в доме. Иногда доходит до смешного, когда вопросы людей совсем не в моей компетенции.

- За время Вашей каденции изменилось ли отношение людей к власти?

- Наверное, очень редко бывает, когда люди одобряют, а тем более любят власть. Но я точно знаю, что за время своего пребывания на должности, все что я обещал – выполнил. Если что-то не получается реализовать, то всегда объясняю людям причины, по которым это невозможно в данный момент. Я никогда не задавался вопросом, как меняется отношение к власти, просто всегда честно делал и продолжаю делать свою работу.

- Как Вы оцениваете реформу децентрализации: плюсы и минусы?

– Это однозначный плюс! Только по Одесской области поступления в местные бюджеты, начиная с 2015 года, выросли почти в 3 раза. Сейчас суммарно – это 16,2 млрд. гривен. И это же не просто цифры. За них громады строят школы, садики, дороги, закупают дорожную и уборочную технику, строят водопроводы, проводят уличное освещение. И они сами решают, куда направлять деньги. Кстати, по итогам обсуждения планов развития в каждом районе мы создали карту объектов, которые будем реализовать в ближайшие 3 года. Там более 2 тысяч проектов.

- С кем сейчас ведете переговоры по совместному сотрудничеству? О каких проектах идет речь и когда на них можно будет посмотреть? Сколько денег и на что область собирается привлечь (кредит, инвестиции) в ближайшие пять лет?

– У нас есть подписанные меморандумы с инвесторами, которые хотят строить солнечные и ветроэлектростанции. Это как раз тоже перспективы ближайших трех лет. Общая сумма по этим проектам – около 700 млн. долларов.

Отдельно будем предлагать инвесторам развивать медицинский туризм на территории Куяльницкого лимана. Сейчас разрабатываем концепцию курорта, чтобы было предметное техзадание.

А вообще в области работают американские, сингапурские, китайские компании – география инвесторов очень обширна во многом благодаря портам.

- Какими достижениями на должности председателя Вы гордитесь?

– Мне сложно выбрать что-то одно. Когда этим живешь каждый день и знаешь, что люди ждут здесь амбулаторию, там дорогу, а еще где-то школу или детский сад, все становится важным. Но, пожалуй, самое главное достижение – это все-таки тысячи спасенных жизней благодаря нашим медицинским программам.

- Насколько эффективно Вы взаимодействуете с общественностью?

– Лично у меня достаточно конструктивные отношения и со СМИ, и с общественностью. Мы встречаемся, общаемся, есть диалог. Это естественные процессы для гражданского общества.

- Считаете ли себя открытым для идей, проектов, встреч?

– Да, это так и есть. И если идея действительно стоящая, мы прорабатываем ее, пока не запустим. Мы же так и начинали, например, работу по "Учитель+", по BeSmart, по обновлению базы ПТУ.

- Каким должен быть современный губернатор?

– Во-первых, он должен мыслить и планировать стратегически, на 2-3 шага вперед. Во-вторых, быть технологичным, видеть, как развиваются разные отрасли и динамично реагировать. Что я имею в виду? К примеру, сейчас мы строим инфраструктуру – мосты, дороги, аэропорты. А значит, задействуем инженеров, дорожников, сварщиков. Их нужно было заранее, 5-10 лет назад готовить в тех же ПТУ и заполнять эти вакансии, а не так, что наши рабочие уехали на заработки в Польшу, а к нам теперь на подряды приезжают турецкие бригады.

- Что считаете своим самым большим достижением на сегодня?

– Могу даже самое главное достижение в жизни назвать – это моя семья. Я ею горжусь, ради них живу и работаю.

- Оставляет ли ваш пост главы области время на семью, отдых, спортзал, общение с друзьями?

– Честно говоря, нет, потому что сейчас наша семья разделена на 2 города. Но именно они вдохновляют меня на работу и делают абсолютно счастливым человеком.

- Какое ваше самое заветное желание?

– Назову самое заветное из профессионального: наладить жизнь людей с точки зрения комфорта, социальной защищенности в масштабах области так, чтобы им было неважно, как зовут губернатора. Главное – все работает, кто бы не сидел в кресле.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям?

- Хочу пожелать всем любить: любить жизнь, свою страну, окружающих. Еще мира всем нам и нашей стране, оптимизма, успеха!











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