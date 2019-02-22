ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Русланом Майструком, Тетиевским городским главой

21 февраля 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Русланом Майструком, Тетиевским городским главой, лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Лидер ОТО года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Русланом Майструком, Тетиевским городским главой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fcf/401/5c6fcf4019248.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fcf/401/5c6fcf4019248.jpg 2019-02-22T12:34:00+02:00 Украина 21 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Русланом Майструком, Тетиевским городским главой, лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Лидер ОТО года ".

- Руслан, Вы стали лауреатом национальной премии "Человек года — 2018" в номинации ЛИДЕР Общественного территориального объединения ГОДА. Что для Вас значит эта номинация?

- Мені, звичайно, приємно. Це свідчить про те, що праця моєї команди і мене, як міського голови помітна, що ми рухаємось правильним шляхом, розвиваємося, намагаємось втілити всі свої проекти і напрацювання в життя.

- Как Вы считаете, в чем заключается социальная значимость премии "Человек года"?

- Я вважаю, що це дуже важливий проект, бо коли ти працюєш і хтось оцінює твою працю, то від цього отримуєш задоволення. Це значить, що є інтерес до нашого міста як у інвесторів, так і у людей, які захочуть у нас проживати і працювати.

- Как давно была создана ОТО?

- В 2015 році був прийнятий закон про добровільне об’єднання громад, то я був одним із перших хто спробував створити ОТГ. Я виступив з ініціативою об’єднати весь Тетіївський район. Нас було включено в перспективний план розвитку Київщини, але шість сільських рад відмовилися вступити в громаду і ми не могли внести зміни до перспективного плану. Але з часом законодавчі моменти були врегульовані і ми змогли об’єднатися з тими, хто хотів рухатися з нами в одному напрямку.

- Сколько это населенных пунктов?

- Це 20 населених пунктів і з центром у місті Тетіїв. На сьогодні це 13 старостинських округів. Вибори в нас відбулися в минулому році, 24 грудня і вже рік як функціонує ОТГ.

- Почему населенные пункты не захотели объединиться?

- У зв’язку з децентралізацією вони вже отримали збільшення надходжень до бюджету. Особливо це стосується тих населених пунктів в яких більше населення. Вони вже зрозуміли, що завдяки процесам, які відбуваються в країні, можуть щось робити більше для своїх територій. Але якщо говорити про майбутнє, то сьогодні змін до перспективного плану бути не може і в 2020 році коли вся Україна піде в єдиному форматі на вибори, то вони будуть в нашій ОТГ. Сьогодні ми співпрацюємо за певними напрямками, зокрема, первинна медицина, центральна бібліотечна система, знаходяться в повністю в нас.

- Как Вы оцениваете реформу децентрализации: плюсы и минусы?

- Я хочу подякувати президенту за те, що він взагалі розпочав цю реформу, бо інші про це тільки говорили. Сьогодні вона дає можливість рухатися вперед, розвиватись, це фінанси, самостійне управління тим, що є на території громади. За цим майбутнє.

- Какие главные события случились в городе в 2018 году?

- В 2018 році відбувся старт Тетіївської міської ОТГ, що стало найважливішою для мене подією, до якої я йшов 3 роки. 2018 – це рік формування професійної команди однодумців, які мають чіткі цілі та побудови системи управління. Адже децентралізація – це можливості, це доступ до фінансування – як державного, так і міжнародних донорських програм. І чим професійніша команда – тим успішніша громада. За 2018 рік була запроваджена міська аналітика; щоденний енергомоніторинг; електронні щоденники та журнали в школах громади, підготовлено "Стратегію розвитку Тетіївської міської ОТГ до 2023 року"; "План місцевого економічного розвитку", який погоджено Світовим банком; "План сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року", який передбачає зниження викидів CO2 на 30% до 2030 року; "Інвестиційний паспорт". Громада стала переможцем 1 Фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми "U-LEAD з Європою" та проекту "Цифрова громада" від Global Gis. Зроблено ремонт приміщення для Центру надання адміністративних послуг, закуплено техніку для ремонту доріг та техніку для прибирання доріг, запроваджено "Громадський бюджет" на території всієї громади, проведено інтернет в амбулаторії, ФАПи та школи у всі старостинські округи громади.

- Как подбирали людей в команду? Какие были ключевые требования?

- Звичайно в Україні сьогодні існує кадровий голод, і підібрати якісну команду – це питання не з легких. Коли спілкуєшся з людиною, яка хоче чогось досягнути, то її оцінюєш достатньо швидко. Є люди, в яких горять очі, які хочуть покращити територію для проживання. На сьогодні в команді громади професіонали, які володіють іноземними мовами та мають досвід у написання проектів, в тому числі міжнародних. Буває, що переманюємо спеціалістів. Але в нас зараз дійсно потужна команда.

- Чем мотивируете специалистов, когда их переманиваете для работы?

- Перш за все ідеєю створити новий якісний простір на невеликій території нашої Київщини.

- Для реализации идеи всегда нужно видеть конечную цели. Какие цели вы перед собой ставите?

- Сьогодні дійсно потрібно думати на 20-30 років наперед, для того, щоб місто розвивалося, щоб там хотіли жити люди і вкладали кошти інвестори. Світ змінюється, міста в Україні зараз конкурують між собою, але пройдуть роки і ми будемо конкурувати з іншими містами в світі. І це буде непросто для тих міст,які ще живуть минулим. В нашій громаді ми розробили стратегію розвитку ОТГ до 2023 року, і якщо ми втілимо всі проекти, які там прописані, то наша громада буде найкращою в Україні.

- Какие ключевые моменты этой стратегии?

- Стратегія – це дуже великий документ, якщо говорити тільки про проекти для реалізації, то їх більше 130. Але загалом- це і бізнес, і створення комфортних умов для проживання в громаді, медицина, освіта, культура.

- Какие инвестиционные проекты рассматриваете для развития города? Привлекаете ли самостоятельно инвесторов?

- Дуже важливим було те, що в 2018 році нам передали з державної власності більше 3 тис.га землі сільськогосподарського призначення. Її зараз достатньо для розміщення інвестиційних площадок. Зараз у нас на фінальній стадії знаходиться проект по розміщенню близько 70 га сонячних електростанцій. Це дасть змогу наповнити бюджет і створити нові робочі місця. Крім цього майже 100 га землі у нас закладені під технопарк. Головною задачею на сьогодні є можливість надати інвестору умови для співпраці.

- Как Вы оцените экологическое состояние в городе и что предпринимается для его улучшения?

- Екологія це важливий момент, про яку ми завжди думаємо. Ми є підписантами Угоди мерів Європи, тобто ми взяли на себе повноваження зменшити викиди СО2 в атмосферу до 2030 року на 30 відсотків. І багато років працюємо в цьому напрямку. Були утеплені всі садочки в місті, це як і економічно вигідно, так і є одним з пунктів Угоди мерів.

- Откуда черпаете идеи для проектов? Это Ваши инициативы или граждан?

- Звичайно ми комунікуємо з громадою, яка вносить свої пропозиції, але, здебільшого, це напрацювання мої і команди. Я дуже багато їзджу по світу, і якщо десь бачу реалізовану ідею, то намагаюся втілити її в життя в нашій громаді.

- Какой город для Вас есть образцом для подражания?

- Ще до початку в Україні процесу децентралізації, я вивчав практику в Польщі, як у них пройшов цей процес і яких результатів вони спромоглися за досить короткий проміжок часу. Тоді я міг тільки мріяти, що подібне буде відбуватися в Україні. Але мрії здійснюються.

- А какие ОТО в Украине внедрили у себя проекты, которых еще нет у вас?

- На сьогодні, напевно, з нашої ОТГ потрібно брати приклад. Можу перерахувати багато проектів, які були реалізовані і які ще заплановані. Ми відкриті для спілкування, ділимося з колегами досягненнями, бо хочемо, щоб вся Україна розвивалася.

- Считаете ли себя открытым мэром для идей, проектов, встреч? Общаетесь ли с горожанами в соцсетях?

- Я, напевно, одним з перших почав таким чином спілкуватися з городянами. В людей було багато запитань, і ми започаткували в соцмережах проект " Запитання до мера". На перших порах було тисячі запитань, люди дуже активно підтримали його. Але поступово кількість запитань зменшилась. У нас є електронні петиції, громадський бюджет, тобто кожен житель може подати на розгляд свій проект і зацікавити своїх сусідів за нього проголосувати.

- Как реагируют люди на изменения, которые произошли после создания ОТО?

- Кожна реформа має своїх прихильників і тих, хто проти неї. Але основана маса людей підтримують зміни, бо бачать, що змінюється місто та населені пункти, і в цьому році в нас заплановано багато проектів саме для населених пунктів, які ввійшли в громаду.

- Какие планы города на ближайший год?

- Найближчим часом у нас має відкритися ЦНАП, який буде найпотужнішим на Київщині. Також починає працювати перший мобільний інклюзивно-ресурсний центр, ми зробили в ньому ремонт і діти мають доступ до новітніх технологій. Ще цього року ми закупили техніку для ремонту доріг із субвенцій на інфраструктуру. Європейські технології прийшли до нас. Крім цього ми запускаємо в "Картку жителя ОТГ" та перший електроавтобус.

- Какие социальные проекты были реализованы?

- В цьому році для новонароджених жителів громади ми започаткували проект "Пакунок для новонароджених", для підтримки молодих сімей. І для дітей в цілому ми робимо дуже багато, створюємо умови для зацікавлення їх спортом. У нас є Чемпіони світу, Європи.

- Достаточно ли в городе спортивных площадок?

- На сьогодні у нас сучасне футбольне поле з рулонним газоном, поле для міні-футболу. Але ми хочемо, створити сучасні спортивні майданчики в школах ОТГ.

- Каким должен быть современный мэр?

- Мер міста не повинен бути тільки господарником, бо світ змінюється. Є багато новинок, які мер повинен бачити і втілювати в себе в громаді. Ми дійсно працюємо над тим, щоб громада була електронною. Ми єдині виграли програму Global Gis. Це проект "Цифрова громада". Це дає можливість управляти всіма земельними та інфраструктурними ресурсами, які є в нас на території.

- Какое у вас образование?

- За освітою я вчений – агроном і багато пропрацював в цьому напрямку. Але на посаді мера потрібні були нові знання. Я багато стажувався закордоном.

- Как семья отнеслась к Вашему решению балотироваться на пост?

- Головні рішення в сім’ї приймаю я, але вони знають, що всі мої дії були спрямовані на те, щоб втілити мрію в життя.

- О чем мечтаете?

- Я мрію, щоб наша ОТГ була комфортною для проживання людей, привабливою для інвестицій та туристів, і мої мрії здійснюються.

- Интересен ли город для туристов?

- Тетіїв дуже цікавий для туристів, бо це історичне місто з історією. У нас є багато цікавих місць, де ми встановлюємо історичні пам’ятки. Зараз ми працюємо над розробкою бренду міста.

- Что можете пожелать нашим зрителям, читателям?

- Хочу побажати нашим людям навчитися відрізняти правду від брехні. Ми живемо в непростий час в різних інформаційних потоках. Потрібно навчитися аналізувати справжні вчинки, дії. Тоді ми будемо вибирати правильних людей, які хочуть розвивати країну.













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