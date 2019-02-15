ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Сергеем Тарасовым, агрохолдинг "I&U"

13 февраля 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Сергеем Тарасовым, учредителем агрохолдинга "I&U", лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года – 2018". Номинация – " Аграрий года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Сергеем Тарасовым, агрохолдинг "I&U" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58a/e0d/5c658ae0dd0a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58a/e0d/5c658ae0dd0a2.jpg 2019-02-15T10:00:00+02:00 Украина 13 февраля 2019 года, в пресс-центре «Сегодня», состоялось интервью с Сергеем Тарасовым, учредителем агрохолдинга «I&U», лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года - 2018". Номинация - " Аграрий года ".

О ЛАУРЕАТЕ:

Сергей Тарасов – Учредитель агрохолдинга "I&U", кандидат экономических наук Украины, член – корреспондент инженерной академии наук Украины, член Наблюдательного совета Центрального национального технического университета г. Кропивницкого и Почетный Профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Украины.

I&U Group — аграрный холдинг, который более 20 лет реализует различные сельскохозяйственные проекты в Украине.

Компания занимается выращиванием зерновых, масличных культур и сахарной свеклы в Кировоградской области. Ее земельный банк составляет около 50 тыс. га.

Строительство "Комплекса по переработке органических отходов", который запланировал реализовать агрохолдинг "I&U Group", завершится до конца 2019 г. Пакет финансирования будет включать в себя кредит ЕБРР в размере €13 млн и льготный кредит Фонда чистых технологий (ФЧТ) в размере €2 млн.

Строительство комплекса по переработке органических отходов превратит отходы сахарного производства в сырье для производства электрической и тепловой энергии, органических удобрений.

- Почему Вы для бизнеса выбрали именно аграрную тему?

- Мне не нужно было искать бизнес-тему долго – она, можно сказать, была у меня под ногами. Ведь так сложилось исторически, что Кировоградская область всегда была преимущественно аграрной, а затем уже индустриальной и так далее. Как известно, одни из лучших черноземов в Украине – на этих территориях. Это кластер, в котором есть все: специализированные учебные заведения, производства, инфраструктура – и он формировался столетиями.

- Если бы вы были министром АПК, что в отрасли изменили бы в первую очередь?

- Однозначно, что я бы ввел один вид налога, начисляемый с 1 гектара в обороте, и ушел бы от всяких других систем. Это дало бы возможности для развития агробизнеса, потому что появились бы правила, единые для всех. Ведь АПК – это, по сути, сфера идеальной конкуренции: каждый может найти в этом бизнесе свою нишу. Такое простое и прозрачное налогообложение свело бы к нулю возможности манипуляций, несправедливого распределения дотаций и компенсаций, – то есть того, что на сегодняшний день ломает все законы нормальной конкуренции.

Что еще я бы изменил в АПК? Наверное, давно бы уже сделал землю товаром. Как результат, увеличилась бы капитализация каждого агропредприятия и это позволило бы инвестировать еще больше денежных средств в бизнес, в том числе и из зарубежных источников.

- Когда был создан ваш агрохолдинг?

- Самое первое наше предприятие, АФ "Перспектива", возникло еще в 1998 году, а агрохолдинг как таковой – в 2018. За эти годы по нарастающей было создано множество агрофирм в разных районах и разных областях. Кроме того, был приобретен сахарный завод и в последние годы построено 2 мощных элеватора. С определенного момента мы являемся группой компаний, и, по международным стандартам де-юре имеем все признаки агрохолдинга.

- В названии брэнда компании всегда отражен главный смысл её деятельности. В чем он у вас?

- "Ай Энд Ю Груп Юкрэйн" ("I&U Group") – означает "инновации и рост вверх", т.е. смысл заключается в том, что компания уделяет особое внимание инновациям, которые позволяют ей расти. Мы изучаем новые технологии, то же производство биогаза, используя технологии, которые в Украине еще не использовались. И это целиком соответствует нашей стратегии, отраженной в названии бренда.

- Что было наиболее сложным на этапе становления компании?

- Пожалуй, наиболее сложным было остаться в ладу с собой. Ведь в 90-е годы было не просто заниматься бизнесом, оставаясь при этом в законодательном поле, и избежать конфликтов с фискальными или силовыми структурами. Гиперинфляция позволяла зарабатывать и иначе – тем, конечно, кто понимал законы экономики.

- Кто потребитель вашей продукции? Большая часть остается в Украине или уходит на экспорт?

- Продукция сельского хозяйства в современных реалиях Украины экспортно ориентирована. И в любом случае, даже если мы продаем продукцию в Украине, к примеру, тот же подсолнечник, то мы понимаем, что подсолнечное масло в основном экспортируется. Ведь наше население потребляет его меньше, чем производит промышленность, и Украина среди лидеров по экспорту этого продукта на мировом рынке.

- Как удается в сложных экономических условиях удерживать рынки сбыта? Какие рынки для вас важнее?

- Тут можно выделить 2 момента. Если говорить о зерновых культурах, то мы не работаем в целом с конечным потребителем. Продажи идут через оптовый рынок, особенно по сельскому хозяйству, где есть биржевые позиции, и цена диктуется международными рынками. Поэтому какой-то явной конкуренции здесь нет.

А если мы говорим о сахаре, то есть некоторые сложности по сбыту. Есть зависимость от внутренней цены и экспортных позиций. Известно, что мировая цена на сахар упала и держится на довольно низком уровне. Себестоимость продукта выше, чем цена реализации, это приводит к убыткам, некоторые заводы в Украине сейчас на грани выживания. Поэтому самое главное – иметь постоянных клиентов, которые покупают этот продукт. Для многих компаний, которые производят большой объем сахара, – для них уже вопрос не только цены, а еще и объема продаж, которые надо успеть реализовать. Так что главное здесь – надежные клиенты, в том числе из других стран, тех, которые узнаваемы на рынке.

А во-вторых, важно удерживать качество продукции. Всегда. Если это сахар, то должно быть безупречным все, начиная с упаковки, чтоб не было претензий ни по каким параметрам или условиям поставки. Кто-то может продавать влажный сахар – у нас он всегда сухой и соответствует международным стандартам, претензий по качеству практически не бывает. Это все немаловажно и дает нам возможность конкурентного преимущества, продавать свою продукцию, быть востребованными. Кстати, у нас есть возможность и отгрузки по железной дороге, чего нет у многих других сахарных заводов. Авторитет, имя компании на рынке, список клиентов, – все это нарабатывается десятилетиями, а нашей компании уже более 20 лет.

- Какие основные принципы работы агрохолдинга?

- Это три основных принципа:

1.Вертикальная интеграция – то есть получение финансового эффекта от совмещения

связанных друг с другом направлений. Например – выращивание-трансфер-переработка -

логистика и т.д. То есть, выращиваем зерно, перевозим его своим же транспортом, потом

храним его на своих же элеваторах, после чего реализуем. За счет этого есть экономия

средств и, соответственно, получение дополнительного дохода.

2.Диверсификация, поскольку, кроме агросферы, мы начинаем развивать новые направления деятельности.

3. Надежность, порядочность.

- Расскажите о социальной ответственности вашего бизнеса. Кому вы помогаете? Кого поддерживаете?

- Компания давно перешла на принципы системной благотворительной политики. Из года в год мы тратим все больше средств на эти темы, и речь идет о многих направлениях – от поддержки социальных объектов и инфраструктуры в тех селах, где действуют наши агрофирмы, а их уже достаточно много – и до масштабных проектов в сфере культуры.

Финансируем спортивные команды, турниры, поддерживаем украинскую армию. Например, международный фестиваль в поддержку детей, пострадавших в зоне АТО, который проводился в Израиле, или резонансный "Поезд дружбы"; фестиваль "Україна жіночого роду", национальная премия "Мати року" – ежегодно этот список пополняется и расширяется.

- Легко ли быть лидером агрохолдинга, стабильно входящего в топ-рейтинги агросферы по многим позициям?

- Легко – если действительно быть лидером.

- Вы стали лауреатом премии ЧЕЛОВЕК ГОДА в номинации АГРАРИЙ ГОДА. Как вы считаете, почему вас номинировали?

- Почему бы и нет? Вопрос, наверное, не ко мне – как говорится, другим виднее.

- Используете ли импортные технологии, внедряя их в Украине?

- Практически постоянно. Начиная с отбора образцов грунта с помощью GPS координат по каждому полю, внедрения новых сортов и гибридов агрокультур, например, системы

Конвизо смарт, технологий автоматического регулирования секций на опрыскивателях, сеялках, расбрасывателях удобрений – и до использования автоматизированной системы мониторинга и контроля на всех этапах развития культур – от высева семян до сбора урожая.

Можно сказать и о ресурсосберегающих технологиях хранения агропродукции, и о многом другом…

- Успешный проект – это не только инвестиции, но и люди. Сколько человек работает на вашем предприятии?

-1800 на сегодняшний день.

- Как справляетесь с таким большим коллективом?

-Надо понимать, что есть структура компании – высшее, среднее и низшее звенья. В каждом есть директора, которые курируют деятельность своих предприятий. Соответственно, у каждого из них есть своя команда. Классическая вертикальная интеграция при управлении компанией. На определенных уровнях идет обсуждение и решение вопросов.

- Как подбираете персонал?

- Смотря какой. Если работников для агрофирм, то в основном этим занимаются директора и отдел кадров: они знают регион, обращаются в службы занятости. Объявления даем в разные источники, иногда радио подключаем и газеты. Если речь идет о более топовом персонале – руководителях направлений – то это тоже разные варианты и каналы – по надежным рекомендациям в основном. Ну а в целом, если говорить о топ-менеджменте -

привлекаем рекрутинговые компании, которые занимаются подбором персонала, ищут специалистов по всей Украине, которые бы отвечали именно нашим требованиям. Проводим собеседование, стандартная процедура.

- Много ли в компании молодых специалистов?

- Мы работаем над привлечением молодых специалистов, контактируем с вузами, особенно это касается ТОВ "Новомиргородский цукор". По агрофирмам тоже. Бывает, что у нас проходят стажировки студенты. Кроме этого, есть злободневные профессии и специальности, дефицитные на рынке труда – например, механизаторы, агрономы, многие

рабочие профессии, где мы особенно заинтересованы активно подтягивать молодежь. Хотя критерии определения "молодые специалисты" размыты – ведь, согласно законодательству, молодыми у нас считаются люди до 35 лет.

- Приходилось ли переманивать профессионалов у конкурентов?

- На данный момент в этом нет надобности. Тем более, что периодически на разных предприятиях нашего региона происходят свои внутренние кризисы, обусловленные разными причинами. И тогда возникает возможность пополнить кадровый ресурс, в той степени, в какой нам это

нужно на тот момент.

- Как ваши сотрудники повышают квалификацию?

- Разными путями. Есть курсы повышения квалификации. Проводим 2-3дневные семинары, которые компания финансирует. Часто приглашаем известных бизнес-тренеров из Киева, Днепропетровска и т.д. Сегодня, к примеру , в конференц-зале центрального офиса тоже проходили такого рода занятия – специалисты аграрной сферы часто приезжают к своим коллегам, особенно в межсезонье, чтобы поделиться опытом и знаниями – по агрономии,

инженерным темам. Или же приезжают представители агрокомпаний и тоже проводят встречи или курсы по секторам. А еще мы сами отправляем свой персонал на обучение в ту или иную компанию – это касается логистов, юристов и ряда других профессий, оплачиваем для них учебу на семинарах, участие в важных конференциях. Бухгалтеры особенно часто ездят на подобные семинары или курсы, поскольку украинское законодательство подвержено частым изменениям, а технологии обновляются.

- Кадровый вопрос в сельском хозяйстве всегда стоял очень остро. У вас он закрыт или есть потребность в кадрах?

- В компании такого масштаба априори не может быть закрытым раз и навсегда кадровый вопрос. Как говорится, нет пределов совершенству. Так что он всегда открыт.

- Вы строгий руководитель?

- Скорее да, чем нет. Ведь понятно, что, как руководитель, я сформировался в тот период, когда в нашем обществе доминировал авторитарный стиль лидерства. Сегодня многое изменилось, атмосфера в бизнес-структурах стала более демократичной.

- Какие способы мотивации существуют в компании?

- На сегодняшний день мы рассматриваем методы мотивации следующим образом. Во-первых, учитываем, как долго человек проработал в компании. При необходимости мы предоставляем людям ссуды, на приобретение жилья или по другим причинам. Для передовиков предусмотрены надбавки к окладу, премии. Проводим периодически

поощрительные программы награждения лучших представителей по профессиям – механизаторов, агрономов и т.д. И в профессиональные праздники также премируем

лидеров – в День работников сельского хозяйства, День бухгалтера, День работников пищевой промышленности, День водителя. Часто, кроме премий, наши передовики или

сотрудники со стажем работы в компании более 10 лет, получают ценные подарки – бытовую технику, оздоровительные путевки или другое. Это тоже своеобразная мотивация.

- Что можете пожелать нашим читателям?

- Пожелания? Отвечу одним известным афоризмом: "Работай, как будто хочешь прожить сто лет. И молись, потому что можешь умереть завтра".









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