ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Владимиром Шалимовым, ЖК "Левада"

7 марта 2019 года в пресс-центре "Сегодня" состоялось интервью с Владимиром Шалимовым, Главой правления компании "Агробудмеханизация". Жилой комплекс "Левада" от компании-застройщика "Агробудмеханизация" стал лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Жилой комплекс года ".

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Владимиром Шалимовым, ЖК "Левада" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/618/bc6/5c8618bc6fde4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/618/bc6/5c8618bc6fde4.jpg 2019-03-11T10:16:00+02:00 Украина 7 марта 2019 года в пресс-центре «Сегодня» состоялось интервью с Владимиром Шалимовым, Главой правления компании «Агробудмеханизация». Жилой комплекс «Левада» от компании-застройщика «Агробудмеханизация» стал лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года - 2018". Номинация - " Жилой комплекс года ".

-Напомню, что Жилой комплекс "Левада" от компании-застройщика "Агробудмеханизация" стал лауреатом премии " Человек года – 2018" в Номинация – " Жилой комплекс года ". Как Вы считаете, почему ЖК "Левада" стал номинантом в премии "Человек года"?

- Для меня основным является строить комфортное жилье для людей, которое будет не только светлым и теплым, но и иметь парковую зону возле дома, спортивную площадку. Все это складывается в комфортность жизни. Мы строили микрорайон для того, чтобы людям там было комфортно жить. И люди именно так и считают.

- Каким должен быть успешный бизнес-проект? Что является показателем успеха для Вас лично?

- Для меня успешный бизнес-проект заключается в том, чтобы создать такую продукцию, которая будет востребована и куплена людьми, получить за нее прибыль, без стыда смотреть в глаза людям и слышать от них благодарность.

-Вы являетесь главой правления компании "Агробудмеханизация". Расскажите немного о компании?

- Это строительная компания, объединяет ряд компаний. Вся идея ее выхода на рынок в том, чтобы охватывать крупные объекты с максимальным выполнением всех работ, не привлекая никого извне. Дочерними компаниями "Агробудмеханизация" являются:

"Агрострой", "ПМК-508", "Бориспольский комбинат строительных материалов", "Энергия-плюс ЛТД". Мы создали эти компании, и как показывает опыт – это самый оптимальный и правильный подход к строительству крупных объектов – жилым комплексам, школам, заводам, детским садам. Эти объекты строятся под ключ и передаются в таком виде заказчику. А заказчик при этом имеет дело с одним заказчиком без поиска субподрядчиков. Мы востребованы на рынке.

-Многие говорят, что заниматься строительством в Украине сложно. Разделяете ли Вы эту точку зрения?

- В Украине сложно есть и будет сложно работать в любой отрасли до тех пор, пока мы не искореним коррупцию и не начнем защищать производственников, пока не сделаем реформу налогового кодекса. Нам сложно, но мы работаем.

- Существует ли кадровый кризис на рынке строительства?

- Не секрет для всех, что сейчас очень большой кадровый кризис и происходит отток человеческих кадров из страны. Люди уезжают в поисках высокой зарплаты и новой жизни. А так как наши люди ответственные и профессиональные, то они и востребованы, особенно на Западе. Кроме того, за последние десять лет в нашей стране практически нет подготовки рабочих кадров. От ПТУ осталось одно название. В нашей компании работают в основном семейные династии. Мы решаем кадровой вопрос очень просто, в домах, которые строим выделяем сотрудниках по льготным ценам квартиры. У нас есть благоустроенные общежития, привлекаем людей – переселенцев с Востока. Еще мы мотивируем людей поднятием заработной платы. Могу сказать так, что эта проблема существует, но она решаема.

-Чем мотивируете сотрудников?

- Если компания работает с людьми, у нее есть программа лояльности для сотрудников, то проблем с кадрами у нее нет. Для своих сотрудников мы делаем многое: выделяем квартиры, премируем, организовываем комплексные обеды, заплату от выработки.

- Расскажите о тенденциях на рынке недвижимости. Изменились ли за последнее время предпочтения потенциальных покупателей?

- В последнее время люди стали более требовательными, выбирая квартиру, они уже знают какой должна быть теплопроводность стены и окно, смотрят на звукоизоляцию перекрытий. И это очень хорошо, потому что это стимулирует нас строить только качественное жилье. С этого года мы начали монтировать окна пятикамерными. В связи с ростом цен на газ и коммунальные платежи, люди начали покупать квартиры с меньшим метражом. Кроме того, обращают внимание на инфраструктуру вокруг дома, парковки, площадки, парки.

- Как Вы считаете, сейчас выгоднее инвестировать в покупку жилья в Киеве или в пригороде столицы?

- Инвестиция в жилье – это всегда залог будущего для детей. Каждый выбирает исходя из финансовых возможностей и потребностей.

- Как Вы думаете, почему люди выбирают недвижимость за Киевом? Зачем ехать так далеко, если нет автомобиля?

- Несмотря на то, что стоимость квартир в наших комплексах такая же как и в Киеве, их покупает молодежь. Они предпочитают уходить из мегаполиса. Им нравится структура пригорода. В Борисполе очень хорошие коммунальные хозяйства, тепло – и водоснабжение. Ежегодно 50-60 млн. гривен тратим в городе на ремонт дорог. В этом году мы сдали детский сад и школу, которая стала лучшей в Украине. В ней в каждом классе телевизоры, оборудование. Сейчас работаем над темой медицинского обслуживания. Кроме того, в Борисполе нет такой плотности застройки, как в Киеве.

- Сколько времени нужно, чтобы добраться до центра Киева?

- я добираюсь за 45 минут. Автобусы ходят каждые 15 минут до метро. Расскажите, пожалуйста, об инфраструктуре на территории комплекса.

- Как решаются вопросы с ЖЭКом, садиками, школами, магазинами?

- Как только мы сдаем дом, его принимает ЖЕК, заселяет людей, заключает с ними договора. Дальше ОСББ обслуживает дома. В ЖК Левада спроектированы и уже построены: детские и спортивные площадки, зона отдыха с собственным парком и озером, закрытый двор. Строится небольшой торговый центр.

- На какой сегмент ориентированы Ваши Жилые комплексы? Кто может себе позволить купить в них квартиру?

- Любой человек со средним достатком. Наши квартиры покупают пенсионеры, бывшие военные, молодежь. Мы предоставляем хорошую рассрочку до двух лет.

- Какие технологии используются при строительстве? Используете ли прогрессивный зарубежный опыт?

- Всегда, когда я попадаю заграницу, то обращаю внимание на строительство жилых домов. Например, я был поражен, когда узнал, что в Берлине запрещается строить дома более 22 –х метров в высоту по причине опасности при пожаре. Поэтому в нашем комплексе дома не выше 10 этажей и обязательно соблюдается плотность застройки территории.

Отличительной особенностью жилого комплекса "Левада" является использование красного кирпича и натуральной минеральной ваты в технологии строительства. Построенные по такой технологии дома соответствуют самым современным требованиям по энергоэффективности и экологичности.

- Как продумана система безопасности на территории комплекса?

- У нас установлено видеонаблюдение, есть забор по периметру. Можно без опаски отпускать детей гулять.

- Какими из реализованных проектов вы гордитесь больше всего?

- За 18 лет, которые я руковожу компанией, у нас было много реализованных проектов. Они работают и приносят нашей стране максимальную позу и блага. В 2004 году мы приняли участие в достройке второго блока Хмельницкой АЭС. Это была очень интересная работа, Европа не верила, что мы запустим этот проект. Но в этом году мы его запустили. Еще мы работали на Ровенской АЭС. Еще мы строили "АШАН" во Львове. Мне он интересен тем, что там бывает очень много людей. В Днепре мы построили третью очередь "Каравана", и там мы впервые построили кинотеатр. В 2017 году мы сдали большой завод в городе Броды. Еще мы гордимся нашим жилым кварталом.

- Расскажите, пожалуйста, о следующих запланированных проектах вашей компании.

- Сейчас мы работаем над проектом постройки таунхаусов, и много молодых семей интересуются таким жильем. Это небольшие котеджные застройки, так называемые "квартиры на земле", это домик на 5-ти сотках земли. Потребление газа в таких домах будет аналогичным потребление газа в двухкомнатной квартире в Киеве.

- Есть ли у вас мечта, которая еще не осуществилась?

- Да, есть, я хочу, чтобы в Украине не было войны, чтобы не гибли наши люди. Еще хочу, чтобы вернулся наш Крым, по горам, которого, я любил ходить с рюкзаком, и чтобы наши люди жили не хуже, чем в Европе.







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