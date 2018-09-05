Чем будут кормить нардепов: легендарная столовая Рады обновила меню

Сегодня, 13:47

Средний чек за обед в парламентской столовой составит 180 гривен


С началом новой парламентской сессии обновилось меню в легендарной столовой Верховной Рады.

Среди традиционных украинских блюд: котлета по-киевски за 45 гривен, сельдь под шубой – 32 гривны и зразы – по 18.

Бутерброд с красной икрой, филе семги, поджаренные тигровые креветки с помидорами черри – значительно дороже: от пятидесяти пяти до ста шестидесяти гривен.

Десерты будут продавать по 45 гривен, напитки – от 12. Таким образом, средний чек за парламентский обед составит 180 гривен.

Ранее мы писали о самых популярных блюдах в столовой Рады. Так, наиболее популярные блюда в столовых Верховной Рады – украинский борщ с пампушками, грибная юшка и котлеты, рассказал журналистам директор государственного предприятия "Їдальня" управления делами аппарата Верховной Рады Николай Бобренко.

Как сообщил Бобренко, на предприятии работают два производства, которые готовят блюда для трех столовых и нескольких буфетов Верховной Рады, в том числе столовой "под куполом".

Также сообщалось, что столовая Верховной Рады начала обслуживать простых украинцев.
видео, Верховная Рада, столовая

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"Сегодня"

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