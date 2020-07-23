Чем кормить котенка: советы ветеринаров

Котенок в доме – это море позитивных эмоций, но вместе с тем и море хлопот. Перед хозяевами встает множество задач и вопросов, например, как правильно кормить котенка. У малыша активно развиваются все органы и системы, потребность в питательных веществах повышена, их дефицит может привести к задержке развития. Некачественная пища особенно опасна для неокрепшего организма. Поэтому важно знать, чем можно кормить котенка и как это правильно делать.

Норма еды для котенка

В 1,5-2 месяца малышей обычно отлучают от матери и переводят на густую, твердую пищу. Норма еды для котенка зависит от возраста и от типа корма. Чтобы малыш получал в нужном количестве и в оптимальных пропорциях все питательные вещества, рекомендуется давать ему готовый корм, разработанный специально для котят.

Как часто кормить котенка, тоже зависит от возраста. В 2-3 месяца – до 6 раз в день. С 3 до 4 месяцев на завтрак можно давать целый пакетик влажного корма и еще по половине – на обед и ужин, в перерывах – сухой корм. После 4 месяцев можно придерживаться той же схемы и нормы влажного корма, дневную норму сухого корма увеличивать на 1 г в месяц. После полугода количество кормлений можно сократить до 4, после 9 месяцев котенка достаточно кормить 3 раза в день, а ближе к году – дважды в день, как взрослых.

Чем можно кормить котят

Разговор о том, чем и как кормить котенка, начнем с перечисления главных ошибок.

Нельзя:

кормить котенка едой для взрослых кошек;

давать еду со своего стола;

чередовать натуральное питание и готовые корма.

Последние 2 табу распространяются и на взрослых кошек, но для маленького котенка их нарушение особенно опасно.

Хозяевам, которые задумались, чем кормить котенка, необходимо сделать выбор между домашним рационом и готовыми кормами. Самостоятельно готовить еду для котенка сложно и хлопотно. Чтобы обеспечить питомца полезной для здоровья пищей, лучше купить готовый корм. Его состав идеально сбалансирован под потребности растущего организма. В каждой порции содержится нужное количество питательных веществ, все необходимые витамины, минералы.

Но какой же готовый корм выбрать, ведь их так много?

Рекомендуется включать в рацион сухие и влажные корма, лучше одного бренда. Можно купить для котенка корм класса премиум или прислушаться к совету ветеринарных специалистов и остановить выбор на продукции класса супер премиум. Состав таких кормов лучше сбалансирован, набор полезных для здоровья добавок более богатый.

Если вы не знаете, к какому классу относится сухой или влажный корм для котенка, изучите внимательно состав. В качественном корме он детально расписан, на первом месте мясные ингредиенты, в лучших кормах указан сорт, вид, процентное содержание мяса. В кормах супер премиум большой набор витаминов, минералов и других функциональных добавок, отсутствуют синтетические добавки. Выбирая влажный или сухой корм для котенка, также стоит обратить внимание на бренд.

Сухой корм для котенка

Предлагаем вашему вниманию подборку сухих кормов для котят класса супер премиум. Рационы различаются процентным содержанием мяса (мясного белка), белков и жиров, набором добавок.

Purina Pro Plan Kitten (Junior) Chicken , для котят от 3 недель. Соотношение белков и жиров 42/21%. Помимо животного белка (20% курятины) корм содержит много белков растительного происхождения, которые плохо усваиваются кошками. А основной источник растительного белка – пшеничный глютен (клейковина) – к тому же является сильным аллергеном. Корм содержит витамины, минералы, незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, небольшую добавку молозива. Optimeal Kittens , для котят до года. Содержит минимум 30% обезвоженного белка из курятины и 5% свежей мякоти курицы в виде фарша. Баланс белков и жиров 40/18. Содержит растворимую растительную клетчатку для улучшения пищеварения, комплекс пребиотиков маннанолигосахаридов Actigen для нормализации кишечной микрофлоры, комплекс бета-глюканов (природных иммуномодуляторов) MacroGard. Такая поддержка защитных сил и пищеварения особенно важна для котят, у которых пищеварительная и иммунная система только формируются, особенно с учетом нагрузки на иммунитет в связи с вакцинацией. Также в состав корма входят богатые витаминами, антиоксидантами травы и ягоды, комплекс минералов. Royal Canin Kitten , для котят 4-12 месяцев. Содержит 36% белков, отобранных по принципу максимальной усвояемости, 18% жиров. В состав корма входит дегидратированный белок мяса птицы. Какой именно, не указано, не конкретизировано и процентное содержание мясных ингредиентов. Корм содержит пребиотики и клетчатку для пищеварения, комплекс антиоксидантов для поддержания иммунитета, омега-кислоты, витамины и минералы. Brit Care Cat Crazy I am Kitten , для котят 1-12 месяцев. В составе 25% высушенной курятины, 22% куриного филе, куриный жир (консервирован токоферолами, которые используют преимущественно в кормах премиум-класса), 38% белков, 20% жиров, омега-кислоты, натуральные пребиотики и антиоксиданты, витамины, минералы. Экстракт юкки Шидигера способствует пищеварению.

Влажный корм для котенка

Влажные корма супер-премиум для котят отличаются более разнообразным составом.

Purina Pro Plan Junior Nutrisavour . Кусочки с индейкой для котят, возраст 6 недель-12 месяцев. Содержит 12,5% белков, 4% жиров, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты ее переработки, омега-кислоту ДГК, витамины и минералы. Общей процент мясных и рыбных ингредиентов составе корма не указан, конкретизировано только содержание мяса индейки – 4%. Optimeal Kittens , для котят 4-12 месяцев. Корм содержит 12% белков, 4,3% жиров, отличается высоким содержанием мяса, в том числе курятины – минимум на 80% состоит из мяса в кусочках. Как и сухой корм этого бренда, содержит комплекс добавок для поддержания пищеварения, микрофлоры кишечника и иммунитета, обогащен витаминами и минералами. Royal Canin Kitten Instinctive в соусе, возраст 2-12 месяцев. Корм изготовлен из мяса, субпродуктов (процентное содержание не указано), злаков, содержит молоко и молочные продукты, маннанолигосахариды, антиоксиданты, минералы. Соотношение белков/жиров – 12/4%. Purina One Junior для котят и лактирующих кошек с лососем и морковью, подходит для котят от 6 недель, юниоров старше года. Баланс белков и жиров – 12,5/4%. Изготовлен из мяса, субпродуктов животного происхождения, рыбы, содержит 4% лосося, 0,6% сушеной моркови. Процентное содержание мяса не указано. Обогащен витаминами, минералами, содержит ДГК.

Обратите внимание, котенку необходима жидкость. Даже если он ест влажный корм, всегда должен быть доступ к мисочке с чистой свежей водой, а при кормлении сухими рационами это особенно важно.

Правильное питание котенка – залог здоровья взрослой кошки

Неправильно сбалансированный рацион, питание низкого качества в период роста котенка представляют серьезную угрозу для его полноценного роста и развития, будущего здоровья. Лучше всего сбалансированы под потребности котят промышленные корма, но не все заслуживают доверия. Поэтому перед покупкой потратьте пару минут на изучение состава, чтоб убедиться, что корм действительно пойдет на пользу вашему маленькому питомцу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама