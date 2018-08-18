Чем закупаются власти ко Дню Независимости: розы и шоу

Чуть больше недели осталось до 27-й годовщины Дня Независимости, а местные власти уже начали соревноваться в организации торжественных мероприятий и буквально штурмуют систему электронных госзакупок ProZorro. "Сегодня" узнала у аккредитованной онлайн-площадки Zakupki.prom.uа, чем порадуют в праздник украинцев чиновники и во сколько это обойдется.

Цветы и театр

Поскольку столичные власти традиционно организовывают церемонию возложения цветов от первых лиц страны к памятникам Михаила Грушевского и Богдана Хмельницкого, то Киеврада уже закупила декоративное оформление, звуковое оборудование, 250 цветочных композиций из хризантем, 250 флажков, 2 букета из 15 темно-вишневых роз и прочее. Также тендер проводился на техническое обеспечение для праздничного мероприятия у здания мэрии — на это все потратили 187 тыс. грн.

Тем временем в Харькове местные власти приобрели театрализованную концертную программу: торги были мультилотовыми, то есть в рамках одного тендера закупались услуги на проведение сразу нескольких мероприятий — ко Дню Харькова, Дню Независимости и финалу конкурса "Город талантов". За все это чиновники выложили 435 тыс. грн. Тем временем в Ивано-Франковске горсовет за 384,6 тыс. грн закупил к празднику техоснащение для концерта, цветы, полиграфическую и сувенирную продукцию,

Управление культуры Днепропетровской ОГА объявило тендер на организацию ежегодного авиафестиваля "Свободное небо", который приурочен ко Дню Независимости. При этом одновременно закупили сразу несколько услуг: организация авиашоу, подбор ведущих, концерт украинских артистов, фестиваль уличной еды и фестиваль воздушных змеев и прочее. В итоге найти организатора праздника для жителей Днепра удалось за 2,4 млн грн бюджетных средств.

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Звезды и песни

Также популярными праздничными закупками в этом году стали услуги звезд. К примеру, в Краматорске тоже готовятся к празднику — тут закупили выступление украинских групп: "Бумбокс", Familia Perkalaba, рок-варьете "КораЛЛі", "Пенсія" и "Друга ріка" за 189 тыс. грн. Еще 150 тыс. потратили на услуги технического обеспечения мероприятия. В свою очередь чиновники города Стрый Львовской области на День Независимости решил подарить жителям концерт мэтра украинской эстрады Павла Дворского за 75 тыс. грн. А в пгт Макаров на Киевщине предпочитают современную культуру: здесь сельсовет второй раз выбирает ведущим Дня Независимости Андрея Джеджулу за 162 тыс. грн. Причем заказчики так волновались, что создали в системе сразу две закупки на 162 тыс. грн и 48,6 тыс. грн, загрузив в них договора с одинаковой суммой в 162 тыс. грн. Позже в примечаниях к тендеру с меньшей суммой указали, что произошла техническая ошибка.