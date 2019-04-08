Чем живет единственная в мире школа кобзарей: уникальные лиры и нехватка детей

На Киевщине возрождают забытое кобзарское искусство

Музыка. Часто ученики «перерастают» увлечение бандурой. И людей, готовый посвятить ей всю жизнь, остается мало. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Чем живет единственная в мире школа кобзарей: уникальные лиры и нехватка детей Лось Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/73c/599/5ca73c5996add.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/73c/599/5ca73c5996add.jpg 2019-04-08T04:20:00+03:00 Украина На Киевщине возрождают забытое кобзарское искусство

Стретовка — небольшое село в Кагарлыкском районе Киевской области. От Киева машиной ехать чуть больше часа, но кажется, что попадаешь совсем в другую эпоху: здесь тихо и спокойно, природа и остановившееся время. Тут находится единственный в Украине колледж, где учат кобзарству.

Сейчас учатся всего 21 человек, хотя рассчитан он на 60. Из-за того, что поступает мало детей, даже стал вопрос о том, чтобы закрыть это уникальное учебное заведение — единственное в мире, где обучают игре на старосветских инструментах. Но, к счастью, печальной судьбы удалось избежать. Директор колледжа Светлана Колосовская выглядит спокойной:

"Мы не думали, что нас могут закрыть. Детей у нас всегда было немного, и прогнозировать в этом плане что-то сложно: в один год поступит 3 человека, а в следующем — уже 19. Приезжают учиться к нам со всей Украины, местных тут всего двое. Обычно в такой ситуации в учебных заведениях культуры просто расширяют количество специализаций, чтобы учеников было больше. Но как открыть "Бухгалтерский учет" в кобзарском колледже? Мы надеемся, что дети к нам в этом году таки придут".

Тут честно признаются: хотя бандура очень популярна в музыкальных школах, дети "перерастают" ее, и готовых посвятить свою жизнь этому инструменту остается мало. Отсюда и дефицит студентов. Выпускники колледжа группа "Шпилясті кобзарі" развернули целую промокампанию в поддержку своей альма-матер: провели несколько онлайн-концертов и флешмобов, а потом и вовсе пошли на шоу "Голос страны" — чтобы всей Украине рассказать об уникальном учебном заведении.

Учебное помещение тут делят с общеобразовательной сельской школой, в которой учатся 30 детей. Ничего особенного — обычные классы, разве что парты выстроены полукругом. В классах всего 1—2 ученика. Кроме общеобразовательных предметов, тут преподают историю украинской и зарубежной музыки, сольфеджио, бандуру, вокал, фортепиано. Также среди предметов — история кобзарства, игра на старосветских бандуре и кобзе, а также ремонт и изготовление этих инструментов. Хотя колледж называется кобзарский, после его окончания выпускники получают диплом исполнителя-бандуриста, преподавателя и бандуриста капеллы. Чтобы поступить, после 9-го класса нужно сдать творческий конкурс плюс диктант. После 11-го класса принимают по результатам ВНО. Обучение бесплатное.













История колледжа

Стретовский колледж кобзарского искусства был открыт в 1989 году. За год до этого в Киеве был создан комитет по спасению украинской песни, который и поспособствовал его появлению. Восстановление практически забытого искусства оказалось сложной задачей: во время репрессий, в 30-е и 60-е года XX века, были уничтожены сотни народных певцов. К тому же советские чиновники с опаской относились к проявлениям всего, что касалось украинской национальной культуры. Когда основатели колледжа Борис Олийник и Василий Литвин продумывали концепцию, то решали, где будет лучше ученикам: в столице, где много культурных событий, но в то же время соблазнов, или в глубинке. Остановились на втором варианте, чтобы ученики могли полностью посвятить себя творчеству.

Вначале в колледж принимали только юношей, но в 2010 году традицию изменили, начав прием и девушек. Интересно, что первой "кобзариней" стала юная музыкант из Беларуси. Выпускники работают в национальной капелле бандуристов им. П. Майбороды, в коллективе "Берегиня", а некоторые стали преподавателями в родном колледже.

Мастерская: бандуры и уникальные древние лиры

В колледже есть собственная мастерская, где ремонтируют академические инструменты и изготавливают старосветские бандуры. Их вытачивают из цельного массива дерева, из мягкой древесины — сосны. Берут особый кусочек дерева: не сердцевину, но и не края. Старосветская бандура проще в изготовлении и легче по весу, но на ней можно исполнять только старинные песни. Для более сложных произведений нужны академические бандуры. В них есть детали из металла, поэтому изготовить их вручную невозможно. Инструменты в огромном дефиците (детские вообще найти невозможно): черниговскую фабрику, где их изготавливали, закрыли еще в 90-е годы прошлого века. Сейчас там отремонтировали станок и делают несколько инструментов в год, но это капля в море. Купить новую академическую бандуру можно разве что на львовской фабрике "Трембита". Но там производят бандуры другого типа — львовского, а они отличаются от классических. Причем стоят эти инструменты 40—60 тысяч гривен. Но в самом начале работы колледжа дела шли настолько хорошо, что каждому выпускнику дарили новенькую профессиональную бандуру.

Ярослав Джусь, выпускник колледжа, инициатор создания группы "Шпилясті кобзарі" и ее художественный руководитель, объясняет:

"Чтобы снизить себестоимость, необходимо обеспечить конвейерное производство. Возможно, стоит искать новые пути в производстве бандур — изготавливать карбоновые или пластиковые, как это делают, например, в Канаде. Но такой проект нуждается в инвестициях. Мы сейчас сосредоточены на музыкальном продвижении современной бандуры, но в планах и открытие производства".

Главный в мастерской — мастер Тарас Козуб. Когда мы пришли, он как раз ремонтировал инструмент. Я прошу разрешения попробовать поработать вместе с ним. Нужно специальным, очень острым крючком, аккуратно нажимая, проводить по дереву, "вычесывая" сердцевину. Когда беру инструмент в руки, Тарас предупреждает:

"Оно очень острое, берегите пальцы".

Мастер рассказал, что я держу в руках уникальный инструмент. Его нашел отец Тараса в заброшенном доме, приделал ручку, и вот он служит уже много лет. Также показывает свою гордость — старосветскую лиру. Он сделал всего три — в школу, преподавателю и себе. Стоит такая минимум $1000, а за границей и все $2000, но очередь к мастеру на несколько лет вперед. Он начинает крутить ручку, и мы слышим удивительно пронзительную мелодию — то ли скрипки, то ли сопилки.

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Общежитие: райские условия и спонсоры

Это буквально мечта каждого студента: поскольку учащихся мало, то у каждого своя комната, и обустроить ее можно так, как хочешь. Ничего не закрывается, а зачем? Все свои, воровать некому. На кухню "Шпилясті кобзарі" привезли подарок от спонсоров — новую индукционную плиту и микроволновку, приготовили яркие плакаты для хорошего настроения и вдохновения.

В общежитии есть музыкальный кабинет, из которого доносится музыка. Тут же — комната преподавателей, где они ночуют: учителя из Киева приезжают на пару дней, преподают, общаются и немного отдыхают от суеты мегаполиса.

Прошусь зайти в гости в комнату к одной из студенток. Ее зовут Аня Герасименко, ей 16 лет, учится на первом курсе. Сама из Мариуполя. И хотя играет на бандуре, но в народном костюме в капелле бандуристов себя не видит: признается, что мечтает выучиться, уехать в Корею и стать там "айдолом" (певцом популярного во всем мире направления k-pop). По поводу студенческой жизни немногословна. Да и рассказывать особо нечего: на отдых времени совсем мало. Говорит, что просыпается в 5—6 утра, приводит себя в порядок, немного играет на бандуре, чтобы размяться, и идет на занятия. Возвращается к 15:00, готовит обед и отправляется на дополнительные занятия. Устает так сильно, что уже в 22:00 засыпает. А вот выходные Аня проводит в Киеве: там она танцует, поет и участвует в четырех корейских кавер-группах.









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"Шпилясті" выпускники

Популярный музыкальный коллектив бандуристов "Шпилясті кобзарі" — все выпускники колледжа, которые объединились в группу. Они принимали участие во многих талант-шоу, а сейчас их гастрольный график расписан на месяцы вперед. Какое-то время в колледже даже преподавал лидер группы Ярослав Джусь — пожалуй, главный пропагандист бандуры в нашей стране.

Директор говорит, что период, когда тут учились "Шпилясті" (выпустились в 2008—2010 гг.), — золотое время колледжа. И сейчас ребята всячески помогают альма-матер. В 2018 году организовали фестиваль Bandura Music Days, который собрал более двух тысяч зрителей. Этой весной ребята планируют проехать по городам Киевской области и на личном примере показать молодежи, что бандура — современный музыкальный инструмент.

Дружат и после выпуска. Фото: pinterest.com

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