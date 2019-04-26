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Чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід — амбасадор бренду Mitsubishi в Україні

Официально
Сегодня, 10:20

Компанія "Mitsubishi Motors Україна" починає співпрацю з українською спортсменкою Дар’єю Білодід

Наймолодша чемпіонка світу з дзюдо стане обличчям проекту "М’який шлях" і пропагуватиме спортивний підхід до керування автомобілем.

Спорт — це невгамовні амбіції, випробування на міцність і жага рухатися вперед. Усе це, як ДНК, пронизує характер спортсмена й відповідає ідеї бренду Mitsubishi — Drive Your Ambition.

Чому дзюдо? Тому що саме дзюдо як бойове мистецтво та філософія життя дуже популярне в Японії, на батьківщині бренду Mitsubishi. Дар’я Білодід — наймолодша чемпіонка світу з дзюдо й чи не найпопулярніша українка в Японії. А ще дівчина має активну життєву позицію, нині вона Посол доброї волі з питань туризму та культурних зв’язків між Японією й Україною.

"Як японська інвестиційна компанія ми дуже зацікавлені у олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо у 2020 році. А як компанія, що досить довго працює на українському ринку, ми хочемо зробити свій внесок у спортивний розвиток країни. Я запитав себе – хто ж буде потенційним олімпійським чемпіоном 2020 року? Дар’я була першою, про кого я подумав. Вона наймолодша світова чемпіонка з дзюдо за всю історію розвитку цього спорту і, як ніхто, достойно репрезентує цінності бренду Mitsubishi", — зазначив Нішіно Кейсуке, генеральний директор "Mitsubishi Motors Україна".

Проект "М’який шлях", натхненницею якого стане Дар’я, має на меті підвищувати обізнаність водіїв щодо свідомого керування автомобілем і безпеки на дорозі. Ключовим для Дар’ї протягом співпраці з брендом стане безпечне водіння і, звісно ж, допомога спортсменам-дзюдоїстам на батьківщині та популяризування цього виду спорту.

"Перша суспільна ініціатива, яку ми плануємо реалізувати – це соціальний проект про безпеку на дорозі. Я нещодавно сама стала водієм і розумію, як це важливо, адже водій має нести відповідальність не тільки за себе, а ще й за інших людей", — коментує Дар’я Білодід.

Дар’я Білодід, як і всі вольові спортивні натури, надає перевагу надійним машинам, що спрямовані на результат. У межах співпраці чемпіонка керуватиме автомобілем, який щомиті готовий рухатися до перемоги й драйвити — Mitsubishi Eclipse Cross. Ідеальний варіант для людини зі сталевим характером, цей кросовер легко долає будь-які труднощі на дорозі та вражає своїм сучасним спортивним дизайном.

"Україна та Японія схожі більше, ніж здається на перший погляд. Дві країни, які гідно пережили довгий і складний процес формування своїх культур та традицій. Саме тому дзюдо. Адже насамперед — це філософія. Окрім фізичного виховання, велику увагу приділяють духовності й концентрації, вчать, як бути стриманим, триматися гідно та поважати супротивника", — розповідає Нішіно Кейсуке, генеральний директор "Mitsubishi Motors Україна".

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Тег Mitsubishi, Дар’я Білодід, Mitsubishi Motors Україна

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