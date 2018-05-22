"Черные списки" России: в МИД указали на опасность для украинцев при поездках в Беларусь

Сегодня, 12:57

Формально Беларусь – союзник России, и это создает ряд трудностей для Украины, отметил Боднар

Украинцам нужно быть осторожными в Беларуси. Фото: facebook.com/GpkGovBY
Украинцам нужно быть осторожными в Беларуси. Фото: facebook.com/GpkGovBY

Украинцам при пересечении границы Беларуси может грозить опасность, так как в этой стране действуют "черные списки" России в отношении граждан Украины.

Об этом рассказал "Обозревателю" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Он напомнил, что формально Беларусь – союзник России, и это создает ряд трудностей для Украины.

"Это формальное решение существует с 90-х годов. И в данном случае нам нечего возразить. С другой стороны, это наш сосед, сосед важный и с точки зрения торговли, и с точки зрения человеческих связей. У нас есть сферы сотрудничества, где нет конфликтов или противостояний", – сказал Боднар.

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Дипломат отметил, что украинцы при поездке в Беларусь могут быть задержаны, если они есть в "черном списке" России.

"Черные" списки, которые действуют на территории РФ, автоматически распространяются на территорию Беларуси. В чем-то, к сожалению, это приводит к проблемам для наших граждан. Кое-где у Беларуси есть возможности влиять на это, а иногда – нет, поскольку это давно согласованный формат. Однако мне кажется, что это не навсегда. Поскольку Беларусь понимает необходимость открываться для внешнего мира", – пояснил Боднар и призвал граждан Украины проверять, не находятся ли она в таком списке.

Ранее ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал об опасности поездок украинцев в Беларусь. Он отмечал, что белорусские и российские спецслужбы активно сотрудничают и отслеживают граждан Украины.

Напомним, 24 августа прошлого года украинец Павел Гриб отправился в город Гомель (Беларусь), но домой так и не вернулся. Как заявил его отец, операцию по похищению парня организовали российские спецслужбы. Читайте все подробности исчезновения украинца.
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