Червоний Хрест та Кока-Кола передали обладнання броварській лікарні для допомоги пацієнтам з COVID-19

Товариство Червоного Хреста України за підтримки фундації Coca-Cola передало Броварській багатопрофільній клінічній лікарні обладнання для забезпечення життєдіяльності пацієнтів, які отримали діагноз COVID-19.

Зокрема, лікарня отримала аналізатор газів крові з аналізом електролітів, метаболітів та гемоглобіну, аналізатор Сobas С 111, 2 монітори стану пацієнта та витратні матеріали для введення в експлуатацію.

"Ми дуже вдячні компанії Кока-Кола та Товариству Червоного Хреста України за надане обладнання, яке дозволить нам швидко реагувати і суттєво покращити якість лікування хворих з COVID-19 у нашій лікарні, і зокрема тих, хто перебуває в реанімації. На сьогодні на лікуванні в Броварській лікарні знаходиться 13 хворих з COVID-19, з них 3 у відділенні інтенсивної терапії", – повідомив Валентин Багнюк, директор Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Від початку пандемії представники бізнесу активно підтримують українські місцеві громади та допомагають вразливим категоріям населення. Так, Кока-Кола Беверіджиз Україна (виробництво якої розміщене у Броварському районі) передала понад 12 000 пляшок води та напоїв місцевій лікарні, Товариству Червоного Хреста у Броварах, відділу сім'ї та молоді Броварської міської ради та виконавчому комітету Великодимерської селищної ради.

"Наша компанія є частиною громади і завжди робить усе можливе задля вирішення гострих питань. З початку пандемії ми почали надавати допомогу соціально незахищеним верствам населення та опорним лікарням. Ми раді, що сьогодні ми передаємо броварській лікарні критично необхідне обладнання для боротьби з COVID-19", – повідомив Андрій Бублик, директор зі зв’язків з громадськістю та державними установами Кока-Кола Беверіджиз Україна.

Нагадаємо, що за підтримки Товариства Червоного Хреста України та фундації Coca-Cola шість ключових лікарень по всій Україні також буде забезпечено життєво важливим обладнанням: це 3 апарати для штучної вентиляції легенів, 12 моніторів стану пацієнта, 5 аналізаторів електролітів та газів крові, 1 аналізатор крові/pH/електролітів/метаболітів та 1 біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD.

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