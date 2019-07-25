Четыре важных вопроса о полисе "Зеленая карта"

Если вы собрались в поездку за границу на автомобиле, то, наверняка, вам знакомо словосочетание "зеленая карта"

Это полис страхования автогражданской ответственности, действующий за пределами Украины. Его наличие обязательно при пересечении границы, и он пригодится в случае, если вы стали виновником ДТП на территории иностранного государства – ущерб пострадавшим выплатит страховая компания.

Что такое Зеленая карта?

Если вы планируете поездку в одну из 48 стран системы "Зеленая карта", пусть даже транзитом, вы должны иметь страховой полис "Зеленая карта". Это аналог нашего ОСАГО, только действует данный полис для поездок за рубежом. С начала 2019 года этот полис проверяют на границе Украины. И, к сожалению, нередки случаи, когда пограничники обнаруживают поддельные полисы. Это бывает тогда, когда водитель впопыхах приобретал страховку у подозрительных лиц прямо на границе. Поэтому рекомендуем покупать полис не с рук и не в последний момент, а позаботиться о нем заранее, например, купить онлайн. Также, чтобы подтвердить валидность полиса, на новых бланках в левом нижнем углу зеленого бланка появился QR-код, по которому можно его проверить.

Как купить полис "Зеленая карта" в Украине?

В Украине заключать договоры международного страхования "Зеленая карта" имеют право 9 страховых компаний, являющихся полными членами МТСБУ, среди них и страховая компания АСКА, которая недавно начала продажи полиса онлайн на своем сайте. Купить полис можно в офисе страховой компании, но онлайн-покупка, где клиент самостоятельно рассчитывает тариф и вносит сведения об авто и срок пребывания за границей, во многих случаях более удобна. Кстати, оплаченный полис сразу попадает в базу МТСБУ (орган, который контролирует этот вид страхования) и вы можете спокойно пересекать границу. Еще важно помнить, что срок действия полиса не может быть меньше, чем период пребывания водителя заграницей.

Как поступать в случае ДТП за границей

Действия страхователя при наступлении ДТП за рубежом описаны на втором листе страхового сертификата "Зеленая карта". Консультацию вы всегда можете получить в страховой компании АСКА, как во время покупки полиса, так и по горячей линии. Проконсультировать могут также на горячей линии МТСБУ.

Из важных моментов следует отметить, что водитель должен предоставить другим участникам ДТП копию своего страхового сертификата "Зеленая карта" или дать его сфотографировать. Оригинал "Зеленой карты" всегда должен оставаться у водителя. Если оба участника ДТП являются гражданами Украины, возмещение будет выплачиваться по украинскому закону об ОСАГО уже по прибытии в нашу страну.

Сколько стоит полис "Зеленая карта"?

Цены на полис "Зелена карта" устанавливает МТСБУ, и они являются едиными для всех 9-ти страховых компаний, среди которых и АСКА. Стоимость полиса зависит от срока пребывания за границей (от 15 дней до 1 года), категории транспортного средства (легковой автомобиль, прицеп, автобус, грузовой автомобиль, мотоцикл) и территории действия полиса (Европа или страны ближайшего зарубежья). Например, на сегодня (24.07.2019), стоимость полиса для легкового автомобиля на 15 дней для поездок по Европе составляет 719 грн.

Купить полис "Зеленая карта" можно на сайте, при этом доставка бумажного полиса будет произведена бесплатно в указанное вами отделение "Новой почты".

Рекомендуем заранее оформлять полис, чтобы не иметь неприятностей на границе. Путешествуйте спокойно с полисом "Зеленая карта" от страховой компании АСКА!

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