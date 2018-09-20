Чиновники наживались на ремонте дорог: СБУ раскрыла схему присвоения средств
Правоохранители проводят санкционированные следственные действия
Сотрудники Службы безопасности Украины выявили незаконную схему присвоения должностными лицами Службы автомобильных дорог средств Дорожного фонда через закупку некачественных строительных материалов, что приводило к преждевременному разрушению дорожного покрытия.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники во время тендерных закупок "санкционировали" использование коммерсантами некачественных строительных материалов, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия", – сообщает пресс-центр СБУ в четверг.
В рамках начатого досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники коммерческих структур, задействованных в схеме, использовали в документации поддельные аттестаты производства асфальтобетонных смесей.
""Разрешения" предпринимателей были якобы зарегистрированы в органе добровольной сертификации дорожно-строительных материалов ГП "Дорожный контроль качества". Таким образом, злоумышленники подтверждали наличие у них соответствующей материально-технической базы, в частности асфальтобетонных заводов, необходимых для прохождения квалификационного отбора и победы в открытых конкурсных торгах", – сказано в сообщении.
В то же время досудебное следствие установило, что необходимая сертификация заводов фактически не производилась и соответствующие аттестаты коммерсантам не выдавались.
"Из-за отсутствия реальных аттестованных асфальтобетонных заводов работы выполнялись с использованием материалов сомнительного происхождения, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия. Зато согласно утвержденным актам выполненных работ материалы оплачивались по нормативам высокого качества", – подчеркнули в СБУ.
Начато уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).
Правоохранители проводят санкционированные следственные действия.
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Напомним, Юрий Луценко дал старт проверке дорог в Украине. Он пригрозил уголовной ответственностью за разрушенные новые или отремонтированные дороги.
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