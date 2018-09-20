Чиновники наживались на ремонте дорог: СБУ раскрыла схему присвоения средств

Сегодня, 20:45

Правоохранители проводят санкционированные следственные действия

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили незаконную схему присвоения должностными лицами Службы автомобильных дорог средств Дорожного фонда через закупку некачественных строительных материалов, что приводило к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники во время тендерных закупок "санкционировали" использование коммерсантами некачественных строительных материалов, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия", – сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

В рамках начатого досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники коммерческих структур, задействованных в схеме, использовали в документации поддельные аттестаты производства асфальтобетонных смесей.

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""Разрешения" предпринимателей были якобы зарегистрированы в органе добровольной сертификации дорожно-строительных материалов ГП "Дорожный контроль качества". Таким образом, злоумышленники подтверждали наличие у них соответствующей материально-технической базы, в частности асфальтобетонных заводов, необходимых для прохождения квалификационного отбора и победы в открытых конкурсных торгах", – сказано в сообщении.

В то же время досудебное следствие установило, что необходимая сертификация заводов фактически не производилась и соответствующие аттестаты коммерсантам не выдавались.

"Из-за отсутствия реальных аттестованных асфальтобетонных заводов работы выполнялись с использованием материалов сомнительного происхождения, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия. Зато согласно утвержденным актам выполненных работ материалы оплачивались по нормативам высокого качества", – подчеркнули в СБУ.

Начато уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

Правоохранители проводят санкционированные следственные действия.

Генеральная прокуратура узнала о крупных хищениях бюджетных средств при строительстве и ремонте дорог в Одесской области

Напомним, Юрий Луценко дал старт проверке дорог в Украине. Он пригрозил уголовной ответственностью за разрушенные новые или отремонтированные дороги.
СБУ, ремонт, дороги, чиновники, хищение

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Источник:

"Сегодня"

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