Чтение – это индивидуальный процесс, его нельзя измерять "Гамлетами на душу населения"

Вы провели в Киеве яркий и запоминающийся фестиваль "Булгаков-FEST". В чем его идея?

Идея достаточно проста. Многие современные мегаполисы соревнуются друг с другом в высоте небоскребов и площади торговых центров, не имея того культурно-исторического наследия, которым может гордиться наш Киев. Нам повезло, у нас есть Киев Булгакова, Малевича, Довженко, Богомольца, Вертинского, Сикорского, Патона, Врубеля и многих других великих киевлян. Каждое такое имя может быть не только страницей истории, но и частью современной городской культуры. Именно это мы и хотели сказать нашим фестивалем.

От памятников и мемориальных досок пора переходить к живым, интерактивным культурным формам. Надеюсь, наш фестиваль станет ежегодным и заложит одну из новых киевских традиций, когда классика получает свое новое, современное прочтение.

Тогда почему именно Булгаков, а не какой-либо другой известный киевлянин?

Булгаков был киевлянином, много писал о Киеве, формировался здесь как личность. Здесь находится самый известный музей его имени. Без Булгакова невозможно представить себе Андреевский спуск, а без Андреевского – Киев.

К тому же, среди киевоведов и любителей книги, с которыми мне повезло общаться, очень много поклонников творчества Булгакова. Из общения с ними, по-сути, и родилась идея булгаковского фестиваля.

Многие патриотически настроенные интеллектуалы ставят в упрек Булгакову то, что он критиковал Петлюру, Скоропадского и Независимую Украину начала 20-го века…

Вы знаете, древнегреческий философ Платон критиковал демократию и считал ее худшей из форм правления. При этом его никто не считает врагом современного демократического общества.

Булгаков действительно нелестно отзывался о том, что видел в начале 20 века своими глазами. Думаю, что это была распространенная в те годы точка зрения. Большевиков он, кстати, подвергал еще более нещадной критике…

Наш фестиваль – не о политических взглядах писателя, а о его любви к Киеву. Тоталитарные режимы обычно навязывают точку зрения, будто личность носит односложный характер: враг или герой, свой или чужой, и третьего не дано. А на самом деле, человек, как луковица – можно, к примеру, одновременно быть талантливым писателем, заядлым игроком, хорошим товарищем, обладать тонким музыкальным слухом и быть невыносимым в повседневной жизни… Все это совмещается в отдельном человеке, если он не боится быть самим собой. Так что давайте не отказывать Мастеру в его праве на собственное политическое мнение относительно событий столетней давности, очевидцем которых был он, а не мы. При этом, разделять его мнение совсем не обязательно.

Россияне считают Булгакова своим писателем…

То же самое они говорят и о Гоголе. А еще недавно был открыт памятник князю Владимиру в Москве. И что теперь?!.. Главное – что мы, а не они, думаем об этом.

Как вы оцениваете итоги фестиваля и какими видите его дальнейшие перспективы?

Я очень рад, что наш фестиваль имел успех у киевлян. Мы предполагали, что это событие многих заинтересует и многим понравится, но все равно были приятно удивлены количеством присутствующих. Следующий "Булгаков-FEST" станет еще более продолжительным и разнообразным по своей программе. Попробуем снова всех удивить.

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Каким вы видите "Булгаков-FEST" через несколько лет?

Мне бы очень хотелось, чтобы со временем наш фестиваль стал международным. Это позволит Киеву стать еще более знаменитым и продемонстрирует его огромный культурный масштаб, туристический потенциал. Учитывая тот факт, что произведения Булгакова переведены на 90 языков мира, дефицита иностранных гостей точно не будет.

У вашего благотворительного фонда наверняка есть и другие проекты. Расскажете о них?

У нас есть проект "Иншокнига". Это попытка осовременить украинскую литературную классику. Знакомые всем со школьной скамьи произведения, не меняя языка, содержания и структуры авторского текста, мы хотим представить в новом авангардном дизайне. Думаю, многим это понравится. Первой книгой в этой серии будет "Чорна Рада" Пантелеймона Кулиша.

Также рассматриваем для реализации проект в сфере так называемой "дополненной реальности". Это когда виртуальная картинка накладывается на реальные объекты. В Киеве много исчезнувших памятников истории и архитектуры, которые хотелось бы воссоздать хотя бы виртуально.

Одним словом, ищем что-то новое и интересное, что соответствовало бы идее нашего Фонда "Культурные Новации".

А какой смысл вкладываете вы в понятие "Культурные Новации"?

Главный смысл заключается в том, что культура является основой развития общества. Вся современная смарт-цивилизация стала возможна только благодаря тому, что 7-8 тысяч лет назад кто-то изобрел протописьменность, из которой потом развилась письменность и т.д.

Если мы хотим изменить экономику, ментальность и повседневные жизненные привычки людей, надо начинать именно с культуры.

Считаете ли вы эффективной государственную политику в культурной сфере?

Вы знаете, если бы не существование Министерства культуры, то мало кто вообще мог бы предположить, что в Украине существует государственная культурная политика. Это отдельная и бесконечная тема для обсуждения… Но могу с уверенностью сказать одно – государственная культурная политика делается масштабными проектами, а не полумерами и не мелкими финансовыми вливаниями.

Поскольку к власти пришли люди профессиональные в вопросах шоу-бизнеса, и с этим тезисом вряд ли кто сможет поспорить, то есть надежда, что мы вскоре увидим и правильный менеджмент, и хорошие, большие проекты.

Букинистика – это не только ваше увлечение, но и бизнес. С чего началось ваше знакомство с книгой?

Мое знакомство с книгой началось в раннем возрасте. Уже в садике я умел читать, этому меня научила моя бабушка. В первом классе я уже пришел и записался в районную библиотеку. У нас была большая семейная библиотека, с которой и начался мой путь в букинистику.

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Википедия говорит, что "букинистика" как бизнес – это торговля полиграфической продукцией. Верно ли это утверждение?

Отчасти верно. Также сюда надо добавить искусствоведческую экспертизу, реставрационные работы, консультационные услуги, издательскую деятельность, исследовательскую работу и соответствующий менеджмент.

Насколько интересным для вас является дело, которым вы занимаетесь? Что вас привлекает больше всего в вашей работе?

Букинистика открывает уникальные возможности – воочию видеть уникальные издания, общаться с коллекционерами и потомками великих авторов, получать опыт и знания, которым никогда не научат ни в одном вузе. К тому же, это высокоинтеллектуальный и всегда востребованный бизнес.

Наверняка среди ваших клиентов есть известные политики и чиновники. Что читают представители новой политической элиты?

Я давно в букинистическом бизнесе, и на основе собственных наблюдений открыл одну важную закономерность: должно пройти около 2-х лет, чтобы новая политическая элита начала серьезно интересоваться книгой. Т.е. осмысленно что-то коллекционировать, иметь четкие предпочтения и понимание предмета. Видимо, за эти два года формируется какое-то новое социальное самосознание и отношение к себе. Так что предлагаю немного подождать, чтобы можно было говорить о литературных предпочтениях новой власти.

Бывали ли какие-то курьезные случаи в вашей работе?

Помню, как однажды один народный депутат звонил и просил за любые деньги достать ему Пересопницкое Евангелие. Я максимально корректно постарался объяснить, что это не просто книга, а национальный символ, на котором принимают присягу президенты Украины во время своей инаугурации, что этот литературный памятник написан от руки и существует в одном единственном экземпляре, который хранится в государственной библиотеке.

Видимо, он хотел преподнести кому-то незабываемый подарок и помощники посоветовали название редкой книги. (Смеется).

Часто можно услышать, что читающих людей становится все меньше, и что мы давно уже не являемся самой читающей нацией…

Это спорное утверждение. Сегодня появляется не только больше информации и ее источников, но и стирается грань между чтением и "не чтением". Раньше такая грань была более очевидной, а сегодня она размыта. Читая с электронных носителей, современный человек делает это между делом, без отрыва от основной деятельности и повседневных занятий.

Вообще, чтение – это глубоко индивидуальный процесс. Я не думаю, что его можно измерять "Гамлетами на душу населения" и потом выводить какие-то национальные показатели. Пусть как можно больше людей читает то, что им нравится, и так, как им это удобно!..

Как вы относитесь к утверждениям, что рано или поздно интернет и электронные книги вытеснят традиционную бумажную книгу с культурного пьедестала?

Уверяю вас, что старой-доброй книге ничего не угрожает!

Электронная музыка никуда не вытеснила традиционную. Кино не уничтожило театр. Компьютеры и искусственный интеллект не заменили собой творческое человеческое мышление и креатив. Электронная книга также ничем не угрожает традиционной книжной культуре. Это параллельные, а не взаимоисключающие явления.

В чем же, по-вашему, заключается такая уникальность традиционной книги?

С книгой ничто не сравнится по ее способности тренировать и развивать мышление человека. Ведь чтение – это не только накопление информации, это формирование схем и типов мышления, это глубина мышления, это система образов и мыслительные привычки, это развитие нейронных сетей, красота речи и объем словарного запаса. Книга – это даже не отдельный тренажер, а целый спортзал для мозга!

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