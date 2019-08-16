Что нужно знать, чтобы не стать жертвой почтовых аферистов Многие пенсионеры сегодня предпочитают покупать товары через каталоги, но далеко не все проверяют продавцов на честность.

А зря, ведь за последние несколько лет количество мошенников в этой сфере значительно выросло. Так что же нужно знать, чтобы не стать следующей жертвой почтовых аферистов? Ответ на этот вопрос знают в "Родинном Клубе".

Для начала, давайте разберемся, кто же такие "Родинний Клуб". Эта компания уже много лет продает товары через каталоги, которые стали очень популярными среди населения из отдаленных сел и маленьких городков, где ассортимент в магазинах довольно скудный, а также среди пожилых людей и пенсионеров, которые предпочитают покупать товары, не выходя из дома и не используя при этом интернет.

Удобная доставка, широкий и уникальный ассортимент быстро помогли каталогам завоевать популярность на украинском рынке. Но, пожалуй, главной причиной успеха компаний, которые занимаются таким бизнесом, являются маркетинговые акции, которые они регулярно проводят.

При заказе товара из почтового каталога каждый клиент получает шанс выиграть крупную денежную сумму. Но это только в том случае, если организатор работает честно.

Очень часто мошенники прикрываются известным именем, изменив всего одну букву в названии компании, и рассылают людям каталоги, вынуждая вносить предоплату за товары, которые так и не приходят.

Вот несколько советов от "Родинного Клуба", придерживаясь которых вы не попадете на удочку к аферистам:

Если вы решили заказать товар из каталога, чтобы стать участником акции, то постарайтесь узнать как можно больше информации об организаторе. Если есть возможность, поищите сайт. На нем должны быть размещены видео-интервью с победителями предыдущих розыгрышей.

Внимательно читайте правила участия и определения победителя. Это должны быть официальные документы со всеми подписями и штампами. Никогда не соглашайтесь стать участником, если у вас остались какие-то вопросы.

Помните, что честная компания не будет требовать от вас предоплату за товары.

Надеемся, что теперь вы точно знаете, как уберечь себя от почтовых аферистов. Советуем рассказать об этой статье своим близким, чтобы жертв обманщиков становилось меньше.

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