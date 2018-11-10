Что такое публичная оферта и какие договора подписываются с ЖЭКом

"Что такое публичная оферта? Я говорю, что у меня с этим жэком нет никаких договорных отношений. А мне говорят, что поскольку услугами я пользуюсь, то подтверждаю свое присоединение к договору, который выложен у них на сайте. Кто прав?" — Виктор Владимирец, г. Киев.

Отвечает Екатерина Гутгарц, партнер ЮК "АБГ":

"Публичный договор — это вид договора, по которому одна сторона (хозяйствующий субъект) обязуется продать товар, предоставить услугу или выполнить работу каждому, кто к ней обратится. В качестве примера можно привести розничную торговлю, банковские услуги, перевозки общественным транспортом, услуги связи и т. д. При этом условия публичного договора являются одинаковыми для всех потребителей — кроме тех, кому по закону предоставлены льготы. Предприниматель не может предоставлять одному потребителю преимущества перед другим при заключении публичного договора и не может отказаться от его заключения, если имеет возможность предоставления определенных товаров, работ или услуг.

Соответственно публичная оферта — это предложение заключить публичный договор, которое содержит все существенные условия такого договора. Договор считается заключенным, если стороны в пре­дусмотренной законом форме достигли согласия в отношении всех существенных условий договора.

Относительно договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день специальным законом, который регулирует данные правоотношения, является ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" от 24.06.2004. С 1 мая 2019 года вступят в силу положения нового ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" от 09.11.2017. Согласно закону о ЖКУ — 2004, потребитель обязан заключить договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, подготовленный исполнителем на основе типового договора. Если потребитель отказывается от подписания договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, но фактически пользуется ими, то обязан их оплачивать в полном объеме. В то же время в случае исчезновения потребности в получении услуги или отказа потребителя от пользования услугой исполнителя потребитель вправе расторгнуть договор в порядке, установленном законом. Такое уведомление следует отправить исполнителю в письменном виде, лучше всего — заказным письмом с уведомлением о вручении.

ЗУ "О ЖКУ" — 2017, который вступит в силу с 1.05.2019, предусматривает несколько иной порядок заключения договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Так, потребителю направляется проект договора, разработанного на основе типового. В течение 30 дней потребитель может рассмотреть проект и либо подписать его, либо сообщить о своем отказе, либо подать свои возражения или протокол разногласий. Если же потребитель не сделает ни того, ни другого, ни третьего — договор считается заключенным в той редакции, которая была ему направлена. В любом случае отказ потребителя от заключения договора с исполнителем коммунальной услуги не освобождает его от обязанности оплаты уже фактически потребленной коммунальной услуги, предоставленной таким исполнителем".