Что задумали украинские шеф-повара

Встреча шефов

Восемьсот лучших специалистов, поваров, владельцев ресторанов, которые работают по всей Украине, встретились в Киеве. К ним приехали 15 шеф-поваров, звезд украинской и мировой кухни. 30 ноября в Киеве состоялось событие года – Creative Chefs Summit 2019.

В большом переполненном зале, на кухне-сцене длиной в 18 метров, в кулинарно-интеллектуальном диалоге сходились по два звездных шефа. Камеры ловили каждое движение поваров, транслируя его на большие экраны за их спинами.

Украинцы vs европейцы

В первом кулинарном выступлении встретились итальянка Изабелла Поти и украинец Виктор Тимчишин. Изабелла – звезда итальянской кухни: шеф-повар и партнер мишленовского ресторана Bros 'by Floriano Pellegrino. Ее первое блюдо – спагетти с чесноком, прогорклым жиром и острым перцем чили. торое – равиоли со свининой и фисташково-базиликовым соусом.

Одновременно с ней выступал шеф-повар киевского ресторан Guramma Italiana, который считается одним из первопроходцев современной украинской кулинарии – Виктор Тимчишин. Он готовил стейк торнедо Россини с муссом из зобной железы, черным языком и диким морским гребешком. А также морковный десерт с мукой из черемухи. При этом он использовал свои новые техники приготовления и подавал блюда в специально заказанной у гончара посуде.

5 разновидностей масла для креатива

Какая же главная кулинарная идея 2019 года захватила поваров? "Обновленная классика" – такой слоган саммита. Как из аутентичных блюд, применяя новые креативные дополнения, сделать актуальный шедевр? Возможно ли к старым проверенным блюдам применить новые рецепты, техники, новую подачу продукта?

Итак, главная задача поваров сегодня – возвращение к надежной классике и ее осовременивание. И именно этой концепции соответствует линейка масел ТМ "Стожар" Premium Select, которая прекрасно подходит, чтобы сделать старое по-новому. Ведь сразу 5 видов масла – льняное, конопляное, тыквенное, ореховое и кунжутное – создают выбор для креативных подходов. На саммите шеф-повара могли подобрать масло именно под свой вкус.

Конечно, о вкусах не спорят. Однако, отвечая на наш вопрос, украинский шеф-повар Виктор Тимчишин, отметил: "По моим ощущениям, сейчас у украинских поваров есть потребность в локальных качественных продуктах – потому линейка шеф-масла "Стожар" и привлекла внимание украинских поваров на этом саммите. Вообще же, рыбным блюдам хорошо подходит льняное масло, салатам – конопляное. А, к примеру, мясо ягненка прекрасно сочетается с ореховым маслом из линейки Premium Select".

Справка. HOTELIERO. Миссия клуба отельеров и рестораторов – HOTELIERO, который выступает организатором события – "трансформировать Украину в наиболее гостеприимную страну в Европе до 2022 года". Также HOTELIERO является организатором национальной премии "Соль" – "Оскара" для украинской ресторанной индустрии.

Справка ТМ "Стожар". Масло "Стожар" производит украинская компания KERNEL, крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в мире. Ассортимент бренда составляет классическое рафинированное подсолнечное масло для приготовления при высоких температурах, а также линейка крафтовых масел первого холодного отжима Premium Select (льняное, конопляное, ореховое, кунжутное и оливковое).

В 2019 г. бренд "Стожар" стал партнером клуба HOTELIERO для того, чтобы совместно работать над развитием гастрономической культуры Украины.

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