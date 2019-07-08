Дадут образование и помогут начать бизнес: в Раде хотят вернуть заробитчан в Украину

Социальная помощь и перспективы в Украине. В парламент внесли проект закона о защите трудовых мигрантов

Фото: Roman Pilipey/архив "Сегодня".

В Украине хотят создать новое ведомство. Оно будет заниматься только заробитчанами: помогать трудовым мигрантам найти легальную работу за границей и консультировать по любым вопросам. Но его главная цель – вернуть трудовых мигрантов в страну. Об этом говорится в зарегистрированном в Раде законопроекте № 10383. В том, что может измениться для заробитчан, разбирался сайт "Сегодня".

Отобрали паспорт и заставляли отрабатывать

Владимир приехал в Варшаву из Ивано-Франковска осенью прошлого года. Там через кума он нашел работу в такси. Работодатель дал мужчине авто, карту на горючее, жилье и смартфон с аккаунтом в Uber. Оформить официально пообещали позже.

Все деньги автоматически перечислялись на счет работодателя. Однако через некоторое время к украинцу появились претензии. Работодатель заявил, что тот плохо работает и за ним теперь числится долг, который надо отработать.

Еще некоторое время заробитчанин трудился, но потом попросился съездить домой – взять теплые вещи и сделать рабочую визу, так как срок пребывания по безвизу подходил к концу. На это поляк попросил паспорт, чтобы проверить даты въезда. Но документ не отдал, а положил в карман и сказал, что отдаст его, когда тот отработает 500 долларов. И предложил украинцу поработать на стройке.

Фото: А. Бойко

Владимир решил обратиться за помощью в посольство. Там у него попросили 50 долларов за оформление "удостоверения личности для возвращения в Украину" и фотографии. Но на тот момент у украинца было только 20 злотых (5 долл.). Поэтому помощь пришлось искать в интернете. Так мужчина вышел на профсоюз "Трудовая солидарность". Организация дала украинцу денег на пропитание и помогла обратиться в полицию. В Варшавском отделении заявление не приняли, поскольку его работодатель находился в пригороде и заявление надо было подавать там. У Владимира оставался рабочий автомобиль, в котором он спал. Утром глава профсоюза с заробитчанином пошли в нужное отделение полиции. Мужчину допросили, дали статус потерпевшего и освободили.

А когда Владимир повторно пришел в участок взять бумаги о том, что проходит по делу как потерпевший, полицейский ответил: "Да отработай, чего ты сюда ходишь".

Тогда профсоюз подключил журналистов и через полчаса ему выдали нужные бумаги. Однако делом никто в правоохранительных органах так и не занимался. В полиции говорили: приди завтра, потом "снова завтра", потом "в понедельник. Но Владимиру продолжало "везти": профсоюз привлек к делу польских журналистов, а мужчина получил возможность ночевать в машине на стоянке под полицейским участком. Украинский профсоюз вместе с польскими журналистами и общественниками давали деньги на еду, на несколько дней заробитчанина поселили в хостел.

Все это время работодатель отказывался общаться с профсоюзом и слал украинцу угрозы. Однако благодаря давлению профсоюза и журналистов паспорт удалось вернуть.

"Человек смог вернуться в Украину, но работодатель ответственности не понес. Там (в Польше – Ред.) тоже есть коррупция и развито крышевание эксплуататоров заробитчан", – рассказал Виталий Махинько, председатель профсоюза заробитчан "Трудовая солидарность".

"Единое окно" для заробитчан

Проект № 10383 вносит изменения в закон "О внешней трудовой миграции". Для заробитчан хотят создать новый орган, который будет работать по принципу "единого окна", где трудовые мигранты смогут найти легальную работу или получить правовую консультацию.

Этот же орган будет поддерживать связь с заробитчанами за границей, заниматься связями с иностранными властями, подписывать договора о сотрудничестве и соцзащите украинцев.

Фото: Pixabay

Орган, который бы занимался трудовыми мигрантами нужен, считает Виталий Махинько. Но для начала надо, чтобы заработали существующие органы. Так, Минсоцполитики занимается лицензированием, Министерство иностранных дел – защитой украинцев за границей, Служба внешней разведки – борьбой с нелегальными каналами миграции...

"У нас есть законодательство и органы, за которыми закреплены функции. Где гарантии, что новый орган будет выполнять свои функции? Если и создавать новую структуру, то как координационный центр между существующими, и уже на его базе разрабатывать предложения. Люди, которые готовили законопроект, совсем не ориентируются в миграционной политике. Это третья или четвертая инициатива, и все написаны без понимания ситуации. Авторы не понимают ни украинского законодательства, ни тех стран, где сосредоточены заробитчане, ни того, от чего защищать рабочих", – комментирует Виталий Махинько.

Одна из задач этого органа – вернуть заробитчан назад в страну. В частности, создав возможность начать бизнес в Украине.

Новшества коснутся и посредников по трудоустройству. Новый орган будет выдавать лицензии для такой деятельности и контролировать его работу.

В проекте закона говорится и о том, что государство будет обеспечивать заробитчан пенсиями из частных фондов и делать все, чтобы избежать двойного налогообложения доходов. Как это будет воплощаться, в законопроекте не описано.

Образованию в проекте уделено особое внимание. Так, заробитчане и их дети, которые находятся за границей, должны получать украинское образование. Обучение может быть дистанционным или на базе иностранных вузов в экстренной форме. Этим должно будет заняться Минобразования совместно с новым органом. В первую очередь господдержка образования касается получения полного общего среднего образования по украинским стандартам для детей мигрантов. Все это должно финансироваться из госбюджета.

Лицензии для посредников

Посредников по поиску работы прижмут. Не так давно в парламенте зарегистрировали еще один законопроект № 10272 – он запретит агентствам брать деньги за трудоустройство. Таким образом депутаты хотят очистить рынок от мошенников и упростить поиски работы украинцам.

Законопроект № 10272 предлагает три изменения:

запретить компаниям по трудоустройству за границей брать деньги с соискателя за устройство на работу;

ввести ответственность за нарушение запрета;

упростить трудоустройство иностранцев в Украине.

Платить агентству за сотрудника будет работодатель. Подобные компании должны получать прибыль от иностранных работодателей, для которых они рекрутируют персонал. Подобная система работает во многих развитых странах мира, и именно бесплатность трудоустройства остановит волну мошенничества, которая растет вместе с количеством трудовых мигрантов, отправляющихся за границу, говорится в пояснительной к законопроекту.

Посреднические фирмы будут штрафовать, если они нарушат запрет брать оплату. Штраф немаленький – от 34 тыс. до 51 тыс. гривен.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как инвестиции украинских заробитчан заметны в их родных селах.

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