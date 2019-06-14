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День донора в Украине: почему важно сдавать кровь

14 июня, 15:05

Ежегодно благодаря сдаче крови врачи спасают миллионы жизней во всем мире


Во всем мире сегодня отмечают День донора. Для Украины этот праздник молодой: впервые о нем заговорили девять лет назад. Ежегодно, благодаря сдаче крови, врачи спасают миллионы жизней во всем мире. Что нужно, чтобы стать донором – узнавали журналисты "Сегодня" в Киевском городском центре крови.

Несмотря на то, что еще рано, в Центре крови многолюдно. В основном люди сюда пытаются зайти перед работой. Для самой процедуры необходимо иметь при себе паспорт. Перед сдачей крови проводят ее анализ – для этого могут принять около 40 миллилитров. Стандартный объем одной сдачи крови – 450 миллилитров. Сбор крови длится около 10 минут, а одна ее порция может спасти до трех жизней. При этом такие процедуры донорам только на пользу.

В Украине около 70% доноров сдают кровь только один раз. Этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность и помочь всем, кому нужна кровь, говорят врачи. К примеру, летом доноров не хватает, особенно с отрицательным резус-фактором. Больше всего донорской крови в Украине собирает город Днепр. В том числе и из-за близости к территориям, где продолжаются военные действия.

Отметим, что, если до 50 лет вы так ни разу не были донором, есть риски, что вас уже не допустят к сдаче крови. Также не могут стать донорами беременные, кормящие мамы, люди с такими болезнями как гепатит или ВИЧ и СПИД. Не примут кровь и у тех, кто имеет слабое зрение.

Ранее мы рассказали, где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов медучреждений.

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Тег кровь, донор, Украина, День донора

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