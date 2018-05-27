День Киева: Порошенко показал шикарную панораму столицы

Сегодня, 11:30

На опубликованной главой государства панораме открывается ошеломляющий вид на весь город

Фото: www.president.gov.ua
Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев и, в частности, жителей столицы с днем Киева. Соответствующее поздравление глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех киевлян и украинцев, которые душой и сердцем любят столицу!", – говорится в сообщении.

К поздравлению президент прикрепил шикарную панораму с видом на украинскую столицу.

Напомним, что сегодня киевляне празднуют День Киева – 1536-й день рождения города. В частности, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева.

Также, в канун Дня Киева столичный астролог Любовь Шехматова составила гороскоп для города и горожан на следующий год. По ее прогнозу, в Киеве стоит ожидать строительства спортивно-оздоровительных комплексов, бассейнов, детских садиков, игровых площадок. Будут обустраиваться места для отдыха и развлечений, парковых зон, мест "тусовки" для молодежи.
Порошенко, панорама, поздравление, день Киева

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