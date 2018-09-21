День рождения Рината Ахметова. Обновляется
Высокий европейский уровень ФК "Шахтер" – успех, который был достигнут за время президентства Рината Ахметова
21 сентября день рождения отмечает президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов
Золотые медали, престижные трофеи и титулы – сегодня этими достижениями гордятся миллионы болельщиков "Шахтера". Высокий европейский уровень клуба – успех, который был достигнут за время президентства Рината Ахметова, сообщается на сайте ФК "Шахтер".
Кубок УЕФА, 11 чемпионских титулов, рекордное число побед в Кубке и Суперкубке страны делают "Шахтер" лидером украинского футбола. В 13-й раз "горняки" принимают участие в Лиге чемпионов и подтверждают свои амбиции – быть среди лучших клубов Европы.
"Президент всегда верит в команду и своей энергией вдохновляет ее на новые свершения. Когда "Шахтер" побеждает, он – самый счастливый человек в мире. Желаем Ринату Ахметову быть счастливым еще много-много лет!
Крепкого Вам здоровья, сил и терпения, мира и добра. Пусть команда продолжает радовать игрой и результатами. Пусть впереди будет еще множество ярких и успешных сезонов. Пусть все Ваши мечты непременно сбудутся!" – говорится в поздравлении.
Свои поздравления Ринату Ахметову также высказал главный тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека:
"Президент, поздравляю! Желаю Вам очень много счастья, успехов и здоровья. 52 года – это чрезвычайно важная дата. Надеюсь, Вы проведете этот день со своими родными и близкими, и дальше будете любить и поддерживать наш клуб, и продолжать вдохновлять нас. А мы в свою очередь будем стараться дарить Вам очень много побед".
А также глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко:
"Хотелось бы поздравить с днем рождения человека, который вкладывает душу в украинский футбол, который искренне переживает за развитие украинского футбола, за то, чтобы имидж на международной арене, в Лиге Чемпионов нашего футбола был как можно выше. Я хочу поблагодарить от всего руководства ФФУ за то время, эмоции, чувства искренней любви к футболу, к развитию футбола в Украине, и хочу пожелать, чтобы эти чувства, затраченная энергия, финансы в футбол возвращались эмоциями счастья за победы команды, тех ребят, которые выросли благодаря системному отношению к развитию футбола в Украине, и, конечно же, возвращения в украинский Донецк на родной стадион команды с Лигой Чемпионов, с гимном Лиги Чемпионов, которого все ждут".
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