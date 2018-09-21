День рождения Рината Ахметова. Обновляется

21 сентября день рождения отмечает президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов

Золотые медали, престижные трофеи и титулы – сегодня этими достижениями гордятся миллионы болельщиков "Шахтера". Высокий европейский уровень клуба – успех, который был достигнут за время президентства Рината Ахметова, сообщается на сайте ФК "Шахтер".

Кубок УЕФА, 11 чемпионских титулов, рекордное число побед в Кубке и Суперкубке страны делают "Шахтер" лидером украинского футбола. В 13-й раз "горняки" принимают участие в Лиге чемпионов и подтверждают свои амбиции – быть среди лучших клубов Европы.

"Президент всегда верит в команду и своей энергией вдохновляет ее на новые свершения. Когда "Шахтер" побеждает, он – самый счастливый человек в мире. Желаем Ринату Ахметову быть счастливым еще много-много лет! Крепкого Вам здоровья, сил и терпения, мира и добра. Пусть команда продолжает радовать игрой и результатами. Пусть впереди будет еще множество ярких и успешных сезонов. Пусть все Ваши мечты непременно сбудутся!" – говорится в поздравлении.

Свои поздравления Ринату Ахметову также высказал главный тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека:

"Президент, поздравляю! Желаю Вам очень много счастья, успехов и здоровья. 52 года – это чрезвычайно важная дата. Надеюсь, Вы проведете этот день со своими родными и близкими, и дальше будете любить и поддерживать наш клуб, и продолжать вдохновлять нас. А мы в свою очередь будем стараться дарить Вам очень много побед".

А также глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко: