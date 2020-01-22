День Соборности в Киеве: как на мосту Патона соединяли два берега Днепра, опубликованы яркие фото

Несмотря на масштаб акций, порядок поддерживали несколько копов при одной полицейской машине

Традиция разворачивать на мосту через Днепр большой флаг, символически соединяя Левобережную и Правобережную Украину повторилась 13-й год подряд. С самого утра люди собирались в двух локациях на левом и правом берегу Днепра у въезда на мост Патона. Старт движения был запланирован на 8 утра, во время подготовки всем желающим раскрашивали лица в цвета национального флага. Многие взяли с собой государственные стяги, но партийные флаги приносить с собой нельзя – эту традицию никто не нарушал.

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Несмотря на масштаб акций, порядок поддерживали несколько копов при одной полицейской машине. Их задача была не допустить, чтобы кто-то из присутствующих вышел на проезжую часть. В утренние часы движение по мосту Патона в направлении правого берега особо интенсивное, в тянучке как легковые автомобили, так и грузовики.

Автомобилисты тоже по-своему принимали участие в акции: сигналили, подбадривая патриотов, те приветствовали их в ответ.

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Рисунки на лице – особо популярная часть акции. Девушки с двойными стаканчиками-непроливайками, наполненными гуашью двух цветов, упражняются в творчестве, рисуя как простые линии, так и замысловатые узоры. Они признаются: наносить национальные символы на лицо интересно как детям, так и взрослым. Кто старше – просят просто нарисовать флажок. Кто помладше, что-то интереснее, например, усы национальных цветов. Выглядит интересно

Две колонны, движущиеся друг другу навстречу символизируют УНР и ЗУНР. А их встреча на мосту – объединение этих территориальных формирований в одно государство. У некоторых участников флаги УНР и ЗУНР, впереди каждой колонны барабанщик – он и задавал тон всему движению.

Один из участников, Николай, просит передать привет родным, которые увидят фотографии. Для него День Соборности – особый праздник, который он старается отмечать на мосту каждый год. Сам Николай из Житомира, а его жена – из Донецка. Более 40 лет назад пара с разных берегов Днепра соединилась в крепкую семью, что тоже символично, считает Николай.

Больше фотографий с мероприятия смотрите в фотогалерее ниже:

Напомним, в январе 1918 года на бывших землях Российской империи была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор.

22 января 1918 года был подписан IV универсал Украинской центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР, а ровно год спустя в Киеве на Софийской площади был провозглашён Акт воссоединения УНР и ЗУНР.

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

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