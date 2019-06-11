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Деньги из недр: как улучшилась жизнь громад в газодобывающих районах Украины

Спецпроект
11 июня, 14:50

Средства, которые "Укргаздобыча" направила в местные бюджеты по закону о децентрализации ренты, пошли на строительство дорог, ремонт школ и домов культуры

Фото: pexels
Фото: pexels.

В Украине есть села, бюджет которых вырос в разы в прошлом году. Условия жизни в таких населенных пунктах улучшились на глазах, ведь средства, которых годами не хватало, пошли на решение социальных вопросов – от ремонта дорог до строительства детсадов. Произошло это после того, как вступил в силу закон о децентрализации ренты. Согласно Конституции Украины, недра принадлежат народу, а благодаря закону, 5% рентной платы за пользования недрами направляют непосредственно в бюджеты регионов, где эти недра разрабатывают. Речь идет о миллиардах гривен, которые раньше направлялись напрямую в бюджет всей страны.

"В 2018 году "Укргаздобыча" уплатила порядка 25 млрд рентной платы", – поясняет Юрий Береза, представитель самой большой газодобывающей компании в Центральной и Восточной Европе. В прошлом году "Укргаздобыча" обеспечила почти три четверти добычи газа в Украине (15,5 млрд кубометров).

Компания ведет разработку в 11 областях. Соответственно, там же в местные бюджеты направляются отчисления от ренты. Есть громады, годовой бюджет которых до вступления в силу закона был на уровне 2 млн грн, а с 2018 года лишь за счет процентов от ренты они начали получать по 10 млн грн. В местные бюджеты одной лишь Полтавской области начислили 512,7 млн грн в течение года.

Наши журналисты побывали в селе Базилевщина в Полтавской области, в котором деньги от добычи газа направили на развитие инфраструктуры и повышения уровня жизни. Мы лично убедились, что улицы здесь освещены, а дороги отремонтированы. Хотя в Базилевщине живет меньше тысячи людей,  достаток громады намного выше, чем средний по стране.

"Сельский совет получает 1% ренты от добычи нефти и газа на нашей территории. В прошлом году рента составила 5 миллионов", – рассказывает глава сельсовета.

В этом году за счет отчислений от ренты в селе установили детскую площадку, камеры видеонаблюдения и уличные фонари, а также построили новую дорогу.

Еще больше доходов от ренты получает село Коломацкое в той же Полтавской области. Жители этого села создали объединенную территориальную громаду с соседним населенным пунктом. А по закону отчисления от ренты в бюджет ОТГ выше.

"Как объединенная территориальная община мы получаем 3%... Бюджет на этот год – около 40 млн", – отмечает глава сельсовета Евгений Почечун.

Полученные от ренты средства пошли на капремонт дорог, строительство новых остановок, покупку трактора и нового оборудования, а также на ремонт дома культуры. В этом же году в селе планируют построить детсад и отремонтировать школу.

Таких примеров в регионе – больше полусотни. Только за четыре месяцы этого года местные бюджеты получили 471 млн гривен от "Укргаздобычи", а всего в бюджет страны компания направила 9,4 млрд грн.

Поскольку УГД заключила международные контракты на сервисные услуги, закупила новые буровые установки и спецтехнику, можно ожидать увеличения рентной платы и отчислений в местные бюджеты.


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Тег газ, Укргаздобыча, добыча газа

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