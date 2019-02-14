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Депутаты встретились в Харькове с интеллектуальной элитой страны, – Грановский

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Сегодня, 17:19

В Харькове состоялось выездное заседание Комитета по вопросам науки и образования

Депутаты встретились в Харькове с интеллектуальной элитой страны, – Грановский //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/586/571/5c658657166ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/586/571/5c658657166ac.jpg Украина В Харькове состоялось выездное заседание Комитета по вопросам науки и образования

Народный депутат Украины Александр Грановский сообщил, что на встрече обсуждались изменения в Закон "Об образовании" и другие вопросы. Также депутаты посетили харьковский "ясли-сад" и центр инклюзивного образования.

О выездном заседании комитета Александр Грановский сообщил в Facebook. Он отметил, что встреча состоялась благодаря усилиям и под руководством нардепа Александра Спиваковского, а также при активном участии Тараса Креминя, Алексея Скрипника и Ивана Кириленко. "Не так давно я обещал преподавательским коллективам Харькова приложить максимальные усилия и, в конечном итоге, провести заседание Комитета по вопросам науки и образования именно здесь, именно в Харькове. Моя роль и функция ограничиваются исключительно помощью в организации процесса. Я убежден, что каждый должен заниматься своим делом: с интеллектуальной элитой страны на профильные темы должны беседовать профильные специалисты, то есть, другими словами, члены Комитета – эксперты в области науки и образования", – отметил Грановский.

Члены комитета рассмотрели несколько важных вопросов для образовательной отрасли. Они приняли решения о внесении изменений в Закон "О высшем образовании" в части системы управления высшими учебными заведениями; обратиться к Комитету по вопросам социальной политики в части необходимости скорейшего создания национального электронного информационного ресурса занятости; обратиться к Кабинету министров и рекомендовать в самые сжатые сроки сделать все возможное для утверждения и соответствующего назначения председателя и заместителей Агентства по обеспечению качества высшего образования.

По завершении заседания депутаты посетили коммунальный "ясли-сад" №108, а также Харьковский инклюзивно-ресурсный центр. "Гости были приятно удивлены уровнем профессиональной подготовки персонала и техническим оснащением. Уверен, к сожалению, не все учреждения такого профиля в стране выглядят именно так, так что Харькову есть чем гордиться", - пишет народный депутат.

Также Александр Грановский анонсировал заседание в Харькове еще одного комитета в скором будущем. Ключевая задача таких мероприятий, по словам депутата, "ответить на все большее количество вопросов, интересующих как харьковчан, так и жителей других городов".

К слову, заседание образовательного комитета для Харькова не первый подобный опыт. Ранее Грановский сообщал о встрече депутатов медицинского комитета. На ней было принято 6 важных решений.

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Тег образование, Харьков, грановский, комитет по вопросам науки и образования

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