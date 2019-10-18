Дев’ять проїздів Немирівського шосе: як Автострада ремонтує шлях на Європу через Вінницю

Біля Вінниці ремонтують одну з найбільших транспортних розв’язок, що розташована по Немирівському шосе, – два проїзди з мостом і сім з’їздів. Усі роботи тут виконує Група Компаній "Автострада", яка виграла на це відповідний тендер

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Журналісти видання Vежа перевірили, як триває ремонт на об’єкті, який є частиною транснаціонального транспортного коридору "GO-Highway" та має сполучити Балтійське і Чорне море.

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Екскаватори, асфальтоукладачі, катки та крани... Загалом десятки одиниць техніки та близько сотні робітників уже три місяці ремонтують дорогу в об’їзд Немирівського шосе та Вінниці. Наразі це один з найбільш масштабних проектів поблизу міста, адже це не просто дорога, а ціла розв’язка: два основні проїзди ("Вінниця – Умань" та "Хмельницький – Тиврів") і сім з’їздів протяжністю до півкілометра кожен. Все ремонтують капітально.

Наразі там вирівняли і розширили всі дороги, встановлюють бордюри і водоскиди, а також поступово завершують укладати шари асфальту.

"Старе покриття було стерте і потріскане. Воно робилося ще в 78-му році, коли будувався міст, і з того часу навряд чи тут був капітальний ремонт. Зараз ми поширили всі з’їзди (на метр-три кожен) і украдаємо нові шари асфальтобетону", – розповів нам виконроб Сергій Швець.

Сергій Васильович також зазначив, що старого покриття вони зняли 10 сантиметрів, а нове стелять товщиною у 44 сантиметри. Цю суміш "Автострада" виготовляє на власних заводах, де є спеціальна лабораторія для контролю якості.

"Спершу ми знімаємо старе покриття (глибина в середньому 10 сантиметрів). Фреза одразу це дрібнить, а далі подрібнену суміш везуть на завод, аби додати цемент, бітумну емульсію і нею роблять ресайклінг дорожнього покриття. Це метод, коли є повторна переробка, і він застосовується на ділянках для укріплення основи, якщо це передбачено проектом. Вже поверх цього стелиться асфальтобетон: шар пористого крупнозернистого (10 сантиметрів), шар щільного крупнозернистого (10 сантиметрів), а за тим фінальне гладеньке покриття – щебенево-мастична суміш (5 сантиметрів). Наразі повністю готові третій та п’ятий з’їзди, а на решті кладемо нижні шари асфальтобетону", – пояснив Сергій Швець.

VежА побувала на одному зі з’їздів, де робітники укладали останній шар асфальту. 25 см ми точно наміряли.

Паралельно з цим відбувається встановлення бордюрів та водоскидів. Останні, як нам пояснив Олег Западнюк, майстер шляховий, призначені для того, щоб збирати воду в певних місцях і відводити її з насипу. Таких на усій розв’язці має бути 60 штук.

Крім бордюрів по усій довжині розв’язки пізніше встановлять ще бар’єрне металеве огородження, аби убезпечити водіїв та велосипедистів. Олег Западнюк розповів, що одне із таких огороджень буде між проїжджою частиною та велодоріжкою.

"По п’ятому з’їзду вже виконана робота з будівництва велодоріжки, яка буде з’єднувати Вінницю з Вінницькими Хуторами. Вона закінчувалася за межами Вінниці, але в межах ремонту розв’язки ми її продовжуємо від Вінниці і з’єднуємо з Хуторами. Від основної частини дороги вона буде відокремлена бар’єрним огородженням", – розповів Олег Западнюк.

Спустившись донизу ми побачили, що велодоріжку вже відокремили з обох сторін бордюром. Вона ще не заасфальтована, але тут вже видно комунікації для освітлення всього велошляху.

Втім найбільшим і найскладнішим об’єктом цієї реконструкції є міст, по якому проходить маршрут "Хмельницький – Тиврів". Він наразі повністю перекритий, адже його також капітально ремонтують, розширюючи з двох до чотирьох смуг (по дві в кожен бік). Щоправда, до самого мосту робітники підходити забороняють, навіть попри те, що на ньому працює важка техніка.

"Існуючі посередині опори відреставрували, а з боків доставили нові, щоб розширити дорогу. А вже зверху буде монолітна плита на всю ширину мосту, поверх якої ми будемо стелити асфальт", – пояснює Олег Западнюк.

Попереду ще багато роботи, зокрема – встановлення бар’єрних огороджень, освітлення, розмітки та дорожніх знаків. Зі слів виконавця робіт – до кінця року тут усе вже буде готово.

Проінспектувавши те, як зараз ремонтують дороги у Вінницькій області, ми також поцікавилися у водіїв: чи задоволені новим покриттям вони.

Наприклад Олександр, якого ми зустріли на заправці неподалік, розповів, що у Вінницю їздить по роботі, а сам проживає у Черкаській області.

"Ось тут дорога хороша, може ще в декількох областях. А так… Немає в Україні поки доріг. Якби всі в нас були такі, то було б дуже добре", – вважає чоловік.

Інший водій, який представився Вадимом, такої ж думки.

"В принципі, зараз видно що щось робиться, тому що раніше жодних робіт не було. А зараз… Я їхав з Польщі, то до Києва практично вся дорога робиться, нехай і окремими частинами. Далеко нам ще з дорогами до Польщі, але по цій трасі дорога хороша", – розповів Вадим.

Як з’ясували журналісти VежА, окрім цієї ділянки траси М-12, Група Компаній "Автострада" ремонтує ще чотири, на які виграли тендери (загалом цього року їх було вісім). Усі вони є частиною транснаціонального коридору "GO-Highway".

Із цих чотирьох ділянок дві розташовані за Гайсином. Там так само триває капітальний ремонт покриття з розширенням дороги до 12 метрів (удвічі). Вже зовсім скоро автострадівці планують на вказаному відрізку дороги розпочати роботи у дві зміни, як практикують у Європі, щоб встигнути завершити ремонтні роботи вже в цьому році. В нічну пору буде влаштоване спеціальне освітлювальне обладнання.

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