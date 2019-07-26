Сюжеты о радости и грусти: в Украине снимают цикл документальных фильмов о ВСУ

Авторы проекта показали первые кадры будущего документальных роликов

Фото: Минобороны Украины

Уже три недели в Украине проходит съемка цикла документальных фильмов "Боевые семьи". Проект одержал победу на последнем конкурсе Украинского культурного фонда в программе "Усиление мощности украинского аудиовизуального сектора" и сейчас реализуется при поддержке УКФ и ВСУ. Цикл из четырех мини-фильмов расскажет о традициях, культуре, особенности взаимоотношений в различных родах войск Вооруженных сил Украины. Героями цикла станут солдаты четырех бригад разных родов войск: 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 93 отдельной механизированной бригады, 36 отдельной бригады морской пехоты и 55 отдельной артиллерийской бригады, а также жены и дети военных.

Идею подобного цикла автор проекта вынашивал давно. Говорит, сейчас такой цикл нужен как ВСУ, так и солдатам, и обществу в целом.

"Идея зародилась после того, как началась война и Вооруженные силы Украины стали формировать новое лицо. Мне, как полковнику запаса, была близка эта тема. У меня возникла такая идея. Это первая попытка создания нового имиджа ВСУ. В первую очередь, это пропаганда военных профессий, это показ новых культурных достижений украинской армии, которая теперь имеет сугубо европейское лицо. Она имеет неоценимый опыт ведения гибридного противостояния. И это важно. Сегодня этот цикл необходим для самих ВСУ, для военкоматов, которые ведут призыв, для самой украинской молодежи и общества. Это поможет поднять престиж ВСУ, показать корпоративную культуру каждого из родов войск, а также каждой бригады. Также это поможет молодежи определиться и понять, куда они хотят идти и с чем собираются связать свою жизнь", – говорит автор идеи и сценария Александр Дриз.

Первые кадры цикла документальных фильмов "Боевые семьи"

В новом цикле не будет постановочных кадров, актеров и поддельных эмоций. Только реальные люди, солдаты, которые сегодня несут службу и защищают интересы Украины на востоке страны, вся правда об их службе, боевых буднях, а также их личной жизни и семьях. Это будут динамичные ролики о счастливых и грустных страницах из жизни солдат.

"Эти бригады – это семьи для всех, кто служил в них и сейчас проходит службу. И их определенные традиции будут показаны. Кроме того, во всех бригадах есть семьи, молодые семьи с детьми, там есть династии, где служат, например, отец и сын. Поэтому все это объединяется под таким названием. Каждая из бригад будет отснята на трех локациях: там, где они расположены, то есть зимние квартиры, их полигон, где они проходят обучение, и в ООС при выполнении боевых задач", – добавляет Дриз.

Участие в съемках не будет мешать службе солдат. Наоборот, ВСУ заинтересованы в таком проекте и готовы всячески поддерживать инициаторов в его реализации.

"Для солдата участие в таком проекте – это шанс попасть в историю и стать частью художественного образа, привлечение внимания к себе как к личности. Им важно, интересно, и мешать это не будет, потому что это элемент нашей организационной работы, которую мы планируем заранее. Съемочная группа не будет приезжать, когда враг ведет по нам обстрел. Для ребят, для их семей, для их жен это будет интересно", – отметил представитель главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, полковник Владимир Кашлюк.

На реализацию проекта выделено 2,4 миллиона гривен. Как уточнили в УКФ, в этом году старались поддерживать именно социально значимые проекты.

"Украинский фонд запустил отдельную поддержку визуального сектора, на который было выделено около 400 миллионов гривен. Мы получили более 600 заявок. Поднятие важных, исторических, социально-политических вопросов было приоритетом в контексте поддержанных проектов", – рассказала исполнительный директор УКФ Юлия Федив.

Четыре фильма о бригадах планируют снимать до конца октября. Осенью эти фильмы появятся на экранах. Авторы проекта заключили предварительные соглашения с пятью каналами на показ цикла документальных фильмов.

Напомним, самым известным художественным фильмом об украинских военных является картина "Киборги" Ахтема Сеитаблаева. Сообщалось, что бюджет фильма составил 47 миллионов гривен.

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