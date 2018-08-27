Дмитрий Ротарь – руководитель компании Центр Биржевых Технологий (Черновцы)

Центр Биржевых Технологий. Казалось бы, обычных три слова... Но всякий ли сразу поймет, что они означают? А если и поймет, сможет узнать истинную суть самого предназначения Центра? Вряд ли... Однако избранным удается это сделать. Став руководителем успешного отделения Центра Биржевых Технологий (Черновцы), Дмитрий Ротарь познал эту истину и нашел свой путь к успеху в жизни. И он этим гордится.

Центр Биржевых Технологий – что это?

Центр Биржевых Технологий — это одна из ведущих компаний в Черновцах, которая предоставляет максимальные возможности для того, чтобы реализовать себя в сфере финансовых рынков. Она имеет многолетний опыт успешного функционирования в городе, помогает ему постоянно развиваться и выходить на новые уровни бизнес-активности. Используя новейшие технологии и индивидуальный подход, компания предлагает своим клиентам профессиональные учебно-консультационные услуги, а также способствует повышению уровня их финансовой грамотности. Центр Биржевых Технологий (Черновцы) стал для черновчан проводником в сфере генерации продуктивных инвестиционных решений и предоставил им первоклассные программы обучения торговле на финансовых рынках. Каждый из клиентов имеет возможность максимально эффективно использовать предоставленные компанией возможности и получить новую для себя профессию — профессию трейдера, или же просто стать успешным инвестором.

Центр Биржевых Технологий в городе Черновцы всегда отличался своей безупречной репутацией и доверием клиентов. А назначенный недавно на должность руководителя Дмитрий Ротарь взял на себя ответственность не только поддерживать данный уровень, но и двигаться вперед, достигая новых вершин. В связи с этим он со своей командой, несмотря на соблюдение старых принципов работы с клиентами, начал внедрять новые — более эффективные: он постоянно совершенствует методику ведения семинаров и практических занятий, а также стремится к идеальному качеству предоставляемых услуг.

Личные и командные успехи

Команда ... Нужна ли она в компании такого уровня? Ответ очевиден — да! Успех компании зависит от результатов работы ее сотрудников. Центр биржевых технологий — это место, где работают профессионалы своего дела, талантливые, креативные и умные сотрудники, которые всегда стремятся к самосовершенствованию и болеют за свою компанию. Коллектив Центра — это люди нового поколения, которые вышли на верхнюю ступень финансового развития и стремятся сделать мир лучше. Их командный дух и желание помогать людям стали залогом успеха компании.

Частью такой команды стал и Дмитрий Ротарь. Имея за спиной шестилетний опыт биржевой торговли, стаж работы с аудиторией, а также необходимый багаж финансовых знаний, он пришел на работу в компанию на должность финансового консультанта. Сначала учил и консультировал своих клиентов, а также помогал им зарабатывать на финансовых рынках. А уже через полгода усердной работы был назначен руководителем отделения в городе Черновцы. Теперь он с командой, которую характеризует трудолюбие, дисциплинированность и ответственность, уверенно шагает к своей цели, развивая офис компании и достигая новых финансовых высот.

Лично для Дмитрия Ротаря компания стала ключом к успеху, ключом к счастливому будущему. И в его планах, чтобы каждый житель Черновцов, а также близлежащих районов города, узнал о Центре Биржевых Технологий и возможности заработка вместе с ними. Дмитрий Ротарь надеется, что уже в ближайшем будущем Центр Биржевых Технологий в Черновцах станет компанией, которая каждому гарантирует уверенность в завтрашнем дне.