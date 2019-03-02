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Днепровское отделение Ассоциации имплантологов Украины внедряет новую программу развития отрасли в регионе

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Сегодня, 12:43

За последние годы сфера стоматологических услуг в Украине шагнула далеко вперед.

Днепровское отделение Ассоциации имплантологов Украины внедряет новую программу развития отрасли в регионе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5c/cad/5c7a5ccad8c06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5c/cad/5c7a5ccad8c06.jpg Украина За последние годы сфера стоматологических услуг в Украине шагнула далеко вперед.

Самым значительным достижением можно считать то, что имплантация зубов из услуг для избранных перешла в перечень услуг для всех. На равных с технологиями – совершенствуют свое мастерство и украинские имплантологи. На сегодняшний день Всеукраинская ассоциация имплантологов насчитывает порядка двух тысяч участников, одним из активных является Днепровское отделение.

Чтобы быть в курсе последних научных разработок и тенденций своей профессии, днепровские имплантологи регулярно встречаются и обмениваются опытом. Первая в 2019 году встреча прошла в конце февраля в Днепре, на базе компании по производству дентальных имплантатов Bauer’s Implants. На мероприятие собрались мэтры современной имплантологии из Днепра, Кривого Рога, а также Запорожской и Полтавской областей. В их числе – ученые, главврачи передовых стоматологических клиник, а также практикующие имплантологи.

Заседание начали с торжественной "смены караула" в руководстве. Кандидат медицинских наук, почетный глава Днепровского отделения АИУ Анатолий Эйсмунд, возглавлявший отделение последние 10 лет, передал полномочия своему молодому, перспективному коллеге врачу-имплантологу, специалисту в хирургической и ортопедической стоматологии Евгению Неженцеву.

Анатолий Эйсмунд отметил, что много лет он активно поддерживал и будет поддерживать молодых, перспективных врачей: "Мы закладываем в них наш многолетний опыт, чтобы они смогли достойно продолжать наше дело".

В ходе встречи врачи и ученые делились между собой опытом применения новых методик в имплантологии, представили свои кейсы и протоколы, читали доклады, поднимая важные вопросы и задачи. Прежде всего, перед специалистами не стоит вопрос приживется или не приживется имплантат. Углубленному изучению подлежат темы связанные с малой травматичностью, эстетикой и сокращением сроков реабилитации на имплантатах. Отдельное внимание уделили рассмотрению волонтерского движения по стоматологической реабилитации служащих ВСУ.

Большой интерес и активное обсуждение среди участников заседания вызвал доклад Евгения Неженцева. Специалист представил презентацию клинических случаев с использованием системы Bauer’s Implants Helix и в интерактивном режиме проанализировал их с коллегами.

По словам участников заседания, такие встречи дают возможность получить уникальные знания. Технологии развиваются стремительно, но зачастую врачи не всегда имеют возможность их применять. А такие встречи полезны для изменения ситуации.

Чтобы поддержать Ассоциацию и ее представителей активное участие в организации заседания приняла компания дентальных имплантатов Bauer’s Implants, которая для встречи предоставила площадку на территории своего производства, находящегося в Днепре. Представители компании уверены пределу совершенства нет, поднять имплантологию в Украине на новый уровень можно только совместными усилиями заинтересованных сторон.

Новый глава Днепровского отделения, Евгений Неженцев, поблагодарил Президента и руководителей Ассоциации Имплантологов Украины за дружную и слаженную работу.

Сегодня Днепровское отделение Ассоциации имплантологов Украины насчитывает более 40 докторов – имплантологов, ведет активную деятельность и способствует развитию отрасли, как в своем регионе, так и в Украине в целом. В ближайшее время отделение пополнится новыми специалистами, поддерживать и дальше профессиональные идеи своих коллег будет и инновационное производство компании Bauer’s Implants. Такая совместная работа профессионалов гарантирует выход украинской имплантологии на следующий качественный уровень.

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Тег стоматология

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