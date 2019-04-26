Docudays UA объявил конкурс "Кибербуллинг. Как я перестал(а) быть жертвой"

Пять победителей и победительниц получат ценные подарки – планшеты

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил конкурс письменных работ для детей и подростков до 18 лет на тему: "Кибербуллинг. Как я перестал(а) быть жертвой", основанных на реальных жизненных историях.

Конкурс организован совместно с Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины и Общественным союзом "Украинская анимационная Ассоциация "УАнимА".

Docudays UA инициирует широкую кампанию по предотвращению и противодействию кибербуллингу и намерен совместно со всеми заинтересованными партнерами разработать изменения в законодательство, политики и программы по преодолению вызовов правам ребенка в цифровой среде.

Организаторы уверены, что реализация кампании сделает максимально безопасным использование информационных технологий для детей.

"Мы начинаем конкурс историй, которые лягут в основу анимационных документальных роликов в поддержку кампании по противодействию кибербуллингу, а также для максимального приобщения всех заинтересованных к участию в кампании", – отмечают организаторы конкурса.

Пять победителей и победительниц получат ценные подарки – планшеты.

Финал Всеукраинского детского конкурса состоится в мае 2019 года. В свою очередь победители и победительницы примут участие в создании анимационных документальных роликов на основе рассказанных ими историй!

Они также будут приглашены на презентацию роликов в декабре 2019 года и на фестиваль Docudays UA в марте 2020 года в Киеве!

Конкурсные произведения не будут обнародовать под фамилией автора без его согласия, однако сюжет истории может быть использован для создания элементов анимационного фильма.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 12 мая прислать произведение на украинском языке от 1 до 4 страниц на электронный адрес ksenya.shymanska@docudays.ua, указав в названии письма "Работа для конкурса "Кибербуллинг. Как я перестал/перестала быть жертвой".

Детали конкурса и условия представления работ

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