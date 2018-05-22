"Должна проявить элементарное достоинство": США обратились к РФ из-за украинца Литвинова

Сегодня, 16:42

Американские дипломаты утверждают, что пытками Литвинова заставили признаться в преступлениях, которые он не совершал

Сергей Литвинов. Фото: архив
Сергей Литвинов. Фото: архив

Посольство США в Украине требует от России освободить незаконно удерживаемого украинца Сергея Литвинова. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Сергей Литвинов, разнорабочий, имеющий проблемы с интеллектуальным развитием, арестован в России во время его лечения там. Пытками его заставили признаться в преступлениях, которые он не совершал. Россия должна проявить элементарное достоинство и освободить Сергея!", – подчеркнули американские дипломаты.

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Как сообщалось, Литвинова обвиняли в совершении в составе батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Станично-Луганского района Украины и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, однако эти факты не подтвердились. В связи с этим Литвинов потребовал от российской прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование от имени Российской Федерации.

Кроме этого, Литвинову также инкриминировали разбойное нападение. Российская прокуратура утверждала, что летом 2014 г. Литвинов по сговору с двумя украинскими военнослужащими совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на россиянина. Нападавшие якобы угнали два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и причинили ему телесные повреждения. В частности, по этому делу в апреле Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил Литвинова к 8,5 годам колонии строгого режима.
Россия, США, политзаключенные, литвинов, сенцов, кольченко

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"Сегодня"

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