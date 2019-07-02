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Домашняя аптечка современного украинца: что в ней должно быть?

Актуально
2 июля, 14:12

Какая медтехника должна присутствовать в каждом доме для самостоятельной диагностики и оказания своевременной помощи

Какими лекарствами укомплектовывается домашняя аптечка, наверняка знает большинство сограждан. Сегодня же мы остановимся на том, какая медтехника должна присутствовать в каждом доме, без исключения, в целях самостоятельной диагностики и оказания своевременной помощи.

Чтобы понять, принимать ли жаропонижающее средство, в первую очередь, разумеется, необходимо измерить температуру тела. Поэтому, термометр давно стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. А электронная модель этого прибора – настоящая находка, потому что электронные термометры надежны, удобны, точны и абсолютно безопасны, ввиду отсутствия ртути. А для капризничающих малышей, созданы модели с разноцветными колпачками интересных форм.

В наше время в каждой семье, независимо от возраста проживающих в ней, должен быть тонометр, так как инсульт на фоне высокого давления, этот тихий убийца, значительно помолодел в последнее десятилетие и стал причиной инвалидности и смерти не только пожилых, но и тех, кому еще нет и 40 лет. Наиболее простой, точный и комфортный в пользовании аппарат – электронный тонометр. Если, кого-либо преследуют постоянные перепады артериального давления, врачи рекомендуют обязательно носить с собой портативный автоматический тонометр на запястье, чтобы в любой момент времени, без необходимости снимать одежду, или высоко поднимать рукав, была возможность произвести измерение и вовремя принять соответствующие меры.

Глюкометр необычайно важно всегда иметь под рукой людям, страдающим диабетом, поскольку им жизненно необходимо знать уровень сахара в крови во избежание наступления  комы или даже летального исхода. Каждый такой прибор должен быть в комплекте с тест-полосками исключительно того же производителя, а также – ланцетами для забора крови.

Ингалятор (небулайзер). Будет полезен в тех домах, где обитатели имеют склонность к частым простудам, а также страдают острыми и хроническими заболеваниями дыхательной системы. Аппарат незаменим для больных бронхиальной астмой, чтобы своевременно снять приступы удушья, ведь ингалятор для них – вторые легкие. Современные модели для детей могут быть выполнены в виде персонажей из знакомых сказок, что помогает отвлечь малыша и провести процедуры в виде игры, без лишних слез и беспокойства.

Там, где есть люди, подверженные инфекционным заболеваниям, очень важную роль играет применение медицинских ламп: бактерицидных, инфракрасных, синих. Они отлично лечат и, в том числе, обеззараживают помещение, не давая распространяться микробам и вирусам.

Современные электрогрелки оставили в далеком прошлом своих резиновых предшественниц, которые наполнялись горячей водой и зачастую протекали. Сегодняшние модели имеют большое разнообразие размеров и форм, они абсолютно безопасны, надежны и функциональны.

Сейчас, благодаря интернету, человеку не надо долго высиживать в очереди к врачу и бегать по аптекам. В целях экономии времени, нервов и средств, достаточно воспользоваться услугами проверенного специализированного магазина, позвонить туда и, получив консультацию, сделать заказ с возможностью доставки его на дом.

Учитывая многочисленные положительные отзывы, хорошо себя зарекомендовал медмагазин "Ортоп", имеющий развитую сеть филиалов по всем крупным городам Украины. Здесь, к вашим услугам –  медтехника только высокого качества, с гарантией и сертификатами, а также – квалифицированные специалисты с медицинским образованием, всегда готовые помочь с выбором, чтобы уберечь вас от ошибки.

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Тег здоровье, медтехника, Ортоп

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