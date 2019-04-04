Domino's Pizza активно развивается во Львове и планирует открытие в других городах Украины

Лидер по продаже и доставке пиццы – международная сеть Domino's – открыла во Львове свою третью пиццерию, которая стала 43-й в Украине. Львовская сеть была открыта местными франчайзи

Domino's Pizza активно развивается во Львове и планирует открытие в других городах Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c1/d55/5ca4c1d553f27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c1/d55/5ca4c1d553f27.jpg 2019-04-04T10:40:00+03:00 Украина Лидер по продаже и доставке пиццы - международная сеть Domino's - открыла во Львове свою третью пиццерию, которая стала 43-й в Украине. Львовская сеть была открыта местными франчайзи

Торжественное мероприятие кроме владельцев посетили представители глобального офиса Domino's Pizza из США, топ-менеджемент Domino's Pizza Украины и даже украинский силач и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

Как отметил вице-президент International Фред Ланд, Domino's во Львове должно быть в каждом районе города.

"Мы пришли в Украину в 2010 году и сначала фокусировались преимущественно в Киеве. Мы построили там прочную бизнес-модель, – заявил на открытии Фред Ланд. – В прошлом году открыли заведения в Одессе, а в этом году – во Львове. Уверены, что во Львове есть куда расти нашей компании, развиваться и совершенствоваться, и можно открыть еще несколько заведений".

В компании отметили, что имеют амбициозные планы и на национальном уровне и уже в этом году Domino's откроется сразу в нескольких крупных городах Украины.

"Пицца – пожалуй, самое популярное блюдо во всем мире, поэтому мы решили, что лучшая пицца должна быть представлена и в Украине. Первую пиццерию открыли в Киеве, а сейчас по Украине уже работают 43 пиццерии Domino's. В ближайшие три года планируем удвоить количество заведений и открыть Domino's в Харькове и Днепре", – поделился генеральный директор Domino's Pizza в Украине Андрей Романенко.

Domino's в мире известны эффективной и прибыльной для партнеров системой франчайзинга, которая стала одним из факторов быстрого роста и становления сети в статусе мирового лидера по продажам пиццы. Для обеспечения темпов развития компания использует передовые технологические инновации в работе, как доказательство этому – доходность акций Domino's на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила таких гигантов как Google, Apple, Amazon, Tesla и Netflix.

Компании Domino's Pizza принадлежит сразу несколько мировых рекордов. В 2017 году международная сеть стала лидером по продаже пиццы, при этом сохранив первое место среди конкурентов по скорости доставки. Ведь Domino's гарантирует доставку горячей пиццы в течение получаса с момента заказа. К тому же, независимое исследование показало, что пицца в Domino's – имеет значительно большее количество сыра, чем в других сетях.

Ознакомиться с более подробной информацией о компании и подать заявку на франчайзинг можно на сайте biz.dominos.ua, который разработан для бизнес-партнеров и франчайзи.

Информационная справка

Domino's Pizza – международная сеть пиццерий, которая насчитывает 16 000 заведений в 90 странах мира с общим числом сотрудников более 300 000. В Украине компания работает с 2010 года и на сегодняшний день является лидером. За 8 лет деятельности Domino's Pizza в Украине было открыто 43 заведения сети в Киеве, Львове, Одессе и Броварах. Ключевыми преимуществами сети Domino's являются высокие международные стандарты качества, уютные заведения и доставка еды в течение 30 минут. В мире бренд является абсолютным лидером по доставке пиццы.





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