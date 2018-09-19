Автотрасса Киев – Одесса: как магистраль изменится после ремонта

Сегодня, 12:00

Ремонтные работы на участке магистрали в Киевской области направлены на увеличение пропуской способности дороги

Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В скором времени на автомобильной дороге Киев – Одесса, ближе к Киеву, исчезнут некоторые левоотнесенные развороты и появятся две крупные транспортные развязки. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Службе автомобильных дорог в Киевской области.

По данным Службы, с целью увеличения пропускной способности магистрали планируется создать по три полосы движения в обе стороны. И, чтобы в таких условиях избежать аварийных ситуаций, часть разворотов будет ликвидирована.

"Левоотнесенные развороты по направлениям в Киев (км 19+324, км 22+550, км 24+761, км 26+000) и в Одессу (км 21+841, км 24+199) закрываются. Но при этом проектом предусмотрена установка светофоров возле Южного кладбища и на перекрестке Мархалевка – Глеваха. Сейчас светофорные объекты уже смонтировали, но они пока не подключены к системе электроснабжения "Киевоблэнерго", – рассказывают в САД.

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Кроме того, на этом направлении появятся две транспортные развязки.

"Сейчас Укравтодор провел тендерные процедуры по определению подрядчиков, которые займутся строительством транспортных развязок на разных уровнях у перекрестка Чабаны – Гатное и у Южного кладбища. Сейчас, по информации "Укрдоринвест", отчет по оценке тендерных предложений находится на завершающем согласовании Европейского банка реконструкции и развития", – добавляют в Службе.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказал, как проходит ремонт дорог в КиевеВ городе продолжают бороться и с недобросовестными подрядчиками, которые некачественно отремонтировали межквартальные проезды.

А ранее премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил кадровыми изменениями областям, отстающим по темпам ремонта дорог.
Укравтодор, автобан, ремонт дорог, разворот, Киев-Одесса, автомагистраль

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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