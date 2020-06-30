Доступ к дикой природе Украины в один клик

Современные технологии позволяют каждому из нас, не выходя из дома и не покидая страну, покорить Эверест, погрузиться на дно Марианской впадины, совершить полет в космос и в целом стать ближе к неизведанным тайнам мира и природы.

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В этом нам помогают многофункциональные видеокамеры, которыми можно управлять дистанционно, и, конечно же, интернет.

Среди прочих красот и диковинок нашей планеты с прошлого года в режиме онлайн можно наблюдать за редкими видами диких птиц, которые обосновались в одном из живописных уголков Украины – на Бурштынском водохранилище.

Бурштынское водохранилище – средоточие проживания краснокнижных птиц несмотря на то, что рядом работает промышленное предприятие – Бурштынская ТЭС.

Это яркий пример, как дикая природа интегрируется с современным образом жизни человека.

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Для того, чтобы каждый из нас имел возможность наблюдать за птицами, еще в прошлом году ДТЭК совместно с нидерландской компанией Silence TV Europe и Галицким национальным природным парком установили 4 лайв-камеры, которые транслируют жизнь водоплавающих птиц на Бурштынском искусственном полуострове.

Так компания ДТЭК заботится о сохранении биоразнообразия на Бурштынском водохранилище, что также является одной из Целей устойчивого развития ООН и внедряется в Украине. Компания для себя определила 12 приоритетных Целей и включила их в свою Стратегию ESG. Среди таких инициатив, помимо заботы о птицах, – еще и реализация проектов по озеленению и рекультивации с акцентом на биоразнообразие и защиту экосистем.

Это первые и пока единственные в Украине камеры для бьордвочинга, которые доступны всем желающим. Ученые-орнитологи уже год с помощью онлайн-наблюдения изучают диких птиц этой местности. Кроме ученых наблюдают за птицами и рядовые пользователи сети. В апреле канал достиг отметки в 25 000 просмотров.

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На сегодня на водоеме зафиксировано до 100 различных видов птиц, 19 из которых занесены в Красную книгу Украины.

Редкие породы пернатых, гнездящихся на Бурштынском водохранилище, наблюдают десятки тысяч любителей дикой природы, как в Украине, так и далеко за ее пределами.

В апреле этого года камеры зафиксировали очень редкую птицу Прикарпатья – кулика-сороку (Haematopus ostralegus). Вид распространен в Евразии, Австралии, на океаническом побережье Америки и Африки. Зимует в Западной Европе, Африке и Южной Азии. В Украине гнездится на Азово-Черноморском побережье, по берегам и на островах Днепра, Десны. Общая численность в Украине составляет около 650-800 пар.

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23 мая в объектив камеры попали 2 семейства диких серых гусей с гусятами. Они время от времени останавливаются здесь для гнездования. Также недавно засекли пару лебедей шипунов и редких крячков малых, которые попали в поле зрения онлайн-камер. В Ивано-Франковской области в отдельные годы максимальная численность малых крачек (Sterna albifrons) достигает 40-50 пар. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

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Благодаря возможности круглосуточно наблюдать за птицами на Бурштынском водохранилище, орнитологи получили доступ к новым данным, которые помогают в исследованиях.

"Лебедя-шипуна нет в "Красной книге", но его туда часто почему-то "приписывают". Даже в тестах ВНО я видел вопрос, в котором приведены четыре вида и один из них – лебедь-шипун, который, якобы, занесен в "Красную книгу". Да, он – яркий представитель, символизирует верность, но это не редкий вид. Надо сказать, что есть только один "краснокнижный" лебедь – это лебедь малый, или тундровый. За всю историю на Прикарпатье его обнаружили только один раз – у Бурштынского водохранилища. Это было в прошлом году", – говорит Владимир Бучко, заместитель директора по научной работе Галицкого национального природного парка.

Орнитолог Владимир Бучко, впервые в этом году зарегистрировал птицу – большой крохаль (самца) рядом с Бурштынской электростанцией. Большой крохаль (Mergus merganser) – водоплавающая птица. Один из 7-ми видов рода и один из 3-х видов рода в фауне Украины. В Украине гнездовой, перелетный, зимующий вид.

Как отмечалось в группе Waterbirds. The Halych National Park. The Burshtyn Water Reservoir в поле зрения камер, в течение 31.03. – 5.04. 2020 попали большая поганка (Podiceps cristatus L.), чирок-трескунок (Anas querquedula L.), широконоска (Anas clypeata L.), кряква (Anas platyrhynchos L.), серая утка (Anas strepera L.), песочник малый (Charadrius dubius Scopoli.), черныш (Tringa ochropus L.), набережник (Actitis hypoleucos L.), мартин обыкновенный (Larus ridibundus L.), хохотунья (Larus cachinnans Pall.), мартин чернокрылый (Larus fuscus L.), мартин седой (Larus canus L.), белая трясогузка (Motacilla alba L.).

"Прежде всего это уникальный проект, потому что заповедный полуостров создан на искусственной бетонной дамбе Бурштынской ТЭС. Да, это интересно для науки, для сохранения пернатых и полезно для развития экологического туризма. Видеокамеры мы поставили в тех местах, где есть большое скопление птиц, которые зимуют или мигрируют. Камеры на полуострове не только позволяют нам следить за птицами, но и помогают сохранить гнездовые колонии, которые, надеемся, будут там формироваться. Мы можем видеть, не нападают ли на гнезда птиц хищники и, при необходимости, реагировать", – рассказывает Владимир Бучко.

К слову, энергетики Бурштынской ТЭС тоже позаботились не только о том, чтобы каждый желающий мог наблюдать за дикими птицами, но и о безопасности пернатых. На территории предприятия обустроили систему отпугивания диких птиц. Она помогает защитить пернатых от попадания на производство, в трубы и производственные помещения.

Для тех, кто все же решится увидеть чудо-птиц собственными глазами, вдоль Бурштынского водохранилища создали 9-километровый веломаршрут и соорудили орнитологическую башню. Последняя стала частью орнитологического маршрута из Львова в Галицкий национальный природный парк. Буклеты орнитологического маршрута презентовали в ноябре 2019 на берегу Бурштынского водохранилища.

Справка.

Бурштынское водохранилище – один из крупнейших незамерзающих водоемов западной Украины. Оно построено в 1965 г. в русле реки Гнилая Липа (левый приток Днестра) для обслуживания тепловой электростанции. Площадь водоема 1260 га, средняя глубина 4 м. Это важный кормовой биотоп для большого количества мигрирующих и зимующих водоплавающих птиц. Численность водоплавающих видов птиц самая высокая во время весенней миграции и составляет от 7 до 22,3 тыс. особей. Доминирующим видом является Anas platyrhynchos, менее многочисленными являются Bucephala clangula, Anas рenelope, Aythya fеrina, Anser fabalis, Mergus merganser, Anser albifrons, Anser anser, Mergus albellus. Водохранилище – важный водоем для сохранения европейских и черноморских популяций Mergus merganser (более 4%), Bucephala clangula (более 3%), Mergellus albellus (более 1%), Anser fabalis (более 1%). На водохранилище одновременно регистрировали: до 480 особей Mergus merganser, что составляет более 2,3% от северо-восточно европейской и черноморской популяций; более 2000 особей Bucephala clangula (6,6% от западно-сибирской и северо-восточно европейской и черноморской популяций); 350 особей Mergellus albellus (1,4% от северо-всточно европейской, черноморской и восточно-средиземноморской популяций).

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