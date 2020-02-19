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ДТЭК Нефтегаз пробурит пять глубоких скважин в 2020 году

19 февраля, 11:08

Увеличение объемов бурения и инновации помогут ДТЭК Нефтегаз выйти на новую динамику развития и нарастить добычу до 2 млрд куб. м к 2021 году

ДТЭК Нефтегаз продолжит инвестировать в глубокое бурение и построит пять новых глубоких скважин в 2020 году. Об этом сообщил директор по добыче и переработке углеводородов Алексей Раптанов во время выступления на конференции в рамках специализированной выставки "Нефть. Газ. Сервис – 2020".

"В прошлом году компания заложила серьезную основу для увеличения объемов бурения: мы сократили сроки строительства скважин глубиной более 5500 м до 3,5 месяца, законтрактовали самую мощную в Украине буровую установку SK-3000, которая позволяет бурить на глубину до 10 км. Также мы начали новую программу бурения на Мачухском месторождении – одном из наиболее сложных в мире с точки зрения горно-геологических условий. Таким образом, в 2020 году мы планируем построить пять новых скважин и уже в ближайшем будущем осваивать глубины более 7 км", – прокомментировал Алексей Раптанов.

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Также во время выступления было отмечено, что одним из ключевых факторов для увеличения объемов бурения и добычи газа является внедрение инновационных технологий.

"Нефтегаз стал первой газодобывающей компанией в Украине, которая создала Технологический центр для системного поиска, адаптации и внедрения современных технологий. За прошлый год за счет инноваций мы суммарно сократили сроки бурения скважин на 132 дня. Также в компании был сформирован экспертный совет с привлечением ведущих международных специалистов, который будет содействовать в повышении эффективности производственных и бизнес-процессов. Все это поможет ДТЭК Нефтегаз выйти на новую динамику развития и нарастить добычу до 2 млрд куб. м к 2021 году, увеличив свой вклад в достижение энергонезависимости Украины", – сообщил Алексей Раптанов.

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газ нефть энергонезависимость ДТЭК Нефтегаз

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