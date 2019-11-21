ДТЭК Сети представил план по развитию услуг в Киевской области

Прозрачность и доступность присоединений к электросетям и современный клиентский сервис появятся в Киевской области уже в ноябре 2019 года. До конца 2020 года 90% услуг будут переведены в онлайн, к 2025 году длительность аварийных отключений света снизится на 30%. Это – результат изменения подходов в клиентском сервисе, диджитализации и внедрения технологий "умных сетей", которые ДТЭК Сети начал развивать в Киевской области. Об этом генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх и генеральный директор Киевоблэнерго Виталий Шайда рассказали на первой встрече со СМИ с момента приобретения компании "Киевоблэнерго" группой ДТЭК в мае 2019 года.

Иван Гелюх.

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"ДТЭК Сети понимает потребности современных клиентов, основываясь на них, строим клиентский сервис: упрощаем процессы, услуги через диджитал-каналы, развиваем проактивное информирование и удобные современные центры обслуживания. Главная задача на сегодня – сделать услугу стандартных присоединений к электросетям простой и прозрачной. Для этого мы минимизируем в ней человеческий фактор, переводим в онлайн, без очередей и "посредников". Через сайт клиент сможет подать заявку на стандартное подключение, отслеживать статус ее выполнения. На почту получит готовые техусловия. В ноябре сервис стал доступен для жителей самых "загруженных" районов области – Киево-Святошинского и Ирпенского", – сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх. В декабре услуга также станет доступна для клиентов Бориспольского и Вышгородского районов, а на протяжении 2020 года – во всех остальных районах Киевской области.

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По словам Виталия Шайды, генерального директора Киевоблэнерго, уже в ноябре 2019 года ДТЭК перевел в онлайн заказ таких востребованных клиентами услуг, как проверка, параметризация и ремонт счетчиков. "Ранее клиенты должны были лично приходить в Центр обслуживания клиентов – это время, которое для людей очень ценно. Потому мы сделали оформление заявки на визит специалиста на сайте, можно заблаговременно выбрать удобную дату. Услуга уже доступна для первых 6-ти районов: Киево-Святошинского, Ирпенского, Вышгородского, Бородянского, Макаровского и Иванковского. До конца 2020 года услуга станет доступна всем клиентам области", – рассказал Шайда.

Также в 2020 году компания запустит новый удобный клиентский портал с онлайн-картой плановых и аварийных отключений электроэнергии и мобильное приложение с широким функционалом – "Мережі онлайн". Для клиентов, которым все-таки может понадобиться личное общение с ОСР, – компания создаст комфортные современные центры обслуживания клиентов (ЦОК), первый откроется в Ирпене в феврале 2020 года – с большим светлым помещением, электронной очередью, компетентными консультантами.

Еще одно направление – это цифровизация диспетчерского управления с использованием "умных" технологий Smart Grid. Это позволит значительно оперативнее выявлять и устранять аварии. "Без современных "умных" систем сегодня мы тратим 5-8 часов на поиск только места аварии. Цифровые технологии позволят нам видеть аварии в режиме реального времени и, соответственно, быстрее их ликвидировать. Также сделаем акцент на усиление наиболее аварийных участков сети. За счет комплекса действий планируем к 2025 году сократить длительность отключений на 30%: с текущих 496 до 347 минут" – сообщил Виталий Шайда.

Иван Гелюх рассказал, что операционный холдинг ДТЭК Сети намерен до конца 2020 года ввести единые стандарты услуг во всех 5 регионах, где работают ОСР ДТЭК, – г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях; "Наша цель до конца 2020 года – превратить "облэнерго" в современные европейские сервисные компании. Надежное электроснабжение, быстрая локализация и устранение аварий, комплексное информирование клиентов через цифровые каналы связи, услуги онлайн".

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