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Дубенский замок – легендарные княжеские владения

Актуально
26 июля, 17:44

Дубенский замок – легендарное место в старинном городке Дубно. Когда-то он был одним из самых богатых и знаменитых в Европе, принимая почетных гостей, императоров и королей

Возведение и реставрация

Прежде чем стать величественным и неприступным, замок представлял собой деревянно-земляное укрепление, построенное князем Федором Острожским. Дело своего прадеда продолжил Константин Острожский, сумевший существенно расширить территорию и надежно укрепить сооружение. Каменные стены стали устойчивыми к наступлениям врагов, здесь построили оружейную мастерскую, бастионы со сторожевыми башнями, установили 73 пушки.

В 17 веке замок отреставрировали в стиле Ренессанс. Он преобразился и стал настоящим достоянием города. На территории появилась церковь и несколько подземных ходов, увидеть которые можно и теперь. Замок окружен рвами, которые сейчас поросли травой. Но раньше их наполняли речные воды Иквы. Наступавшие враги никак не могли подступиться к замку. Река и болота не позволяли провезти им свою артиллерию.

Сокровища Дубенского замка

На замок нападали около ста раз, ведь он был настоящей лакомой сокровищницей. Острожские, Заславские, Сангушки и Любомирские были поочередно владельцами замка. Он переходил поколениям в качестве свадебного подарка, постепенно наполняясь богатствами все новых и новых хозяев.

В подземельях его хранились дорогие подарки приезжавших издали гостей, заграничные ткани, изысканные лакомства, сундуки с деньгами и роскошная посуда. Все это привлекало вражеские войска, пытавшиеся завладеть сокровищами замка. В неспокойное время горожане и жители замка прятались в подземных туннелях, пережидая наступления недоброжелателей. Хранившиеся здесь же бочки с вяленой рыбой и мясом, мед и прочая провизия помогали им продержаться долгое время.

Дочь Константина Острожского Екатерина также была целью вооруженных нападений. Татары пытались захватить ее в плен штурмом каменных стен Дубенского.

Современная жизнь замка

Путешествия по Украине приводят любознательного туриста в очень красивые старинные места. Гости замка приезжают сюда за историей, красивыми видами, потрясающими панорамными снимками и даже на свадебные церемонии. На территории рада встречать гостей картинная галерея, выставка истории пыток и наказаний. Также в стенах замка оборудован 3D кинотеатр и кафе для комфортного пребывания на территории весь день.

Дубенский замок – историческое достояние Украины, прогуливаясь по местности которого вы можете ощутить себя княжеской персоной и представить, как жили люди в то время.

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Тег путешествия, дубно, Дубенский замок

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