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Дубровин: "Клиентами Укргазбанка стали уже 2 млн украинцев"

28 ноября, 12:01

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Государственный Укргазбанк за последнее время нарастил объем клиентской базы до 2 млн украинцев

Такие высокие темпы наращивания свидетельствуют о том, что Укргазбанк обеспечивает своих клиентов актуальным банковским сервисом и постоянно расширяет перечень преимуществ, которые они получают за пользование продуктами банка. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Укргазбанка Александр Дубровин.

"Клиентов привлекают созданные банком условия обслуживания, лучшие продукты и тарифы, индивидуальный подход в решении любых вопросов. Наибольшим спросом среди продуктов банка у наших клиентов пока пользуются "Экокарта" и депозитная карта "Pro-запас", – перечислил Александр Дубровин.

Отдельным стимулом для украинцев обратиться к Укргазбанку стал в частности запущенный им продукт "KEYcard" – уникальная программа лояльности, которая за расчеты карточками банка в сети партнеров позволяет возвращать "живые" средства в виде манибэка, а не бонусы или баллы, как это предлагается другими программами на рынке.

"Мы предлагаем клиентам неограниченный размер манибэка за расчеты в сети партнеров. То есть, больше транзакций в течение месяца – больший размер манибэка", – отметил банкир.

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Укргазбанк Дубровин манибэк KEYcard

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